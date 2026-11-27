JawaPos.com - Pertandingan Maritimo vs Nacional akan menjadi salah satu duel menarik dalam lanjutan Primeira Liga Portugal 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu pada Sabtu (28/11) pukul 04.15 WIB, dalam pertandingan yang diperkirakan berlangsung ketat.

Duel bertajuk Derbi Madeira ini memiliki arti penting bagi kedua kesebelasan.

Selain membawa gengsi tersendiri, tambahan tiga poin juga dibutuhkan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjauh dari ancaman zona degradasi.

Nacional saat ini menempati peringkat ke-13 dengan koleksi 10 poin dari 11 pertandingan. Mereka hanya unggul dua angka atas Maritimo yang berada di posisi ke-15.

Maritimo sebenarnya mengawali kompetisi dengan cukup menjanjikan. Mereka berhasil memenangkan dua pertandingan pertama melawan Casa Pia dan Famalicao.

Setelah itu, performa Maritimo mengalami penurunan. Mereka melewati delapan pertandingan Primeira Liga tanpa kemenangan, dengan rincian dua hasil imbang dan enam kekalahan.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu persoalan utama. Maritimo baru mengoleksi sembilan gol sepanjang kompetisi, sedangkan gawang mereka sudah kebobolan sebanyak 21 kali.

Catatan kandang juga belum memberikan banyak alasan untuk optimistis. Dari lima pertandingan liga di markas sendiri, Maritimo hanya mampu meraih satu kemenangan dan kalah dalam tiga laga kandang terakhir.

Sementara itu, Nacional datang dengan modal yang sedikit lebih baik. Mereka berhasil mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan terakhir.

Namun, Nacional masih memiliki pekerjaan rumah ketika bermain tandang. Mereka baru mengumpulkan satu poin dari lima pertandingan tandang Primeira Liga musim ini.

Catatan tersebut menjadi kelemahan yang perlu diperbaiki jika ingin membawa pulang kemenangan.

Untuk kondisi pemain, Maritimo masih memantau Rafael Fernandes, Paulo Henrique, dan Yellu Santiago yang mengalami masalah kebugaran.

Sementara itu, Nacional dipastikan kehilangan Ulisses Wilson, Filipe Soares, dan Leo Santos akibat cedera. Wesley Gasolina serta Liziero juga masih menjalani pemulihan.

Nacional berpeluang memberikan perlawanan, meskipun catatan tandang mereka masih menjadi kendala.