JawaPos.com - SønderjyskE akan menjamu Brøndby IF dalam lanjutan pekan ke-16 Liga Super Denmark 2026/2027. Pertandingan di AL Sydbank Park, Haderslev, ini menjadi kesempatan bagi Brøndby untuk mengakhiri tren negatif sekaligus menjaga persaingan di papan atas.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (27/11) pukul 19.00 waktu Denmark atau Sabtu (28/11) pukul 01.00 WIB.

Kedua tim sama-sama datang dengan hasil kurang memuaskan. Brøndby menelan dua kekalahan beruntun, sedangkan SønderjyskE juga gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Brøndby saat ini menempati peringkat kelima dengan koleksi 22 poin dari 15 pertandingan. Mereka mencatatkan tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan tujuh kekalahan. Tim tamu sudah mencetak 23 gol dan kebobolan dalam jumlah yang sama.

Namun, performa Brøndby sedang mengalami penurunan. Mereka kalah 0-1 dari FC København sebelum kembali takluk 0-2 saat menghadapi FC Midtjylland.

Dalam dua pertandingan tersebut, Brøndby juga gagal mencetak gol. Situasi ini menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih untuk mengembalikan ketajaman lini serang.

Mads Frøkjær-Jensen bisa menjadi salah satu pemain penting untuk menghidupkan permainan tim tamu. Gelandang tersebut diharapkan mampu mengatur aliran bola dan membuka ruang bagi para pemain depan.

Sementara itu, SønderjyskE masih kesulitan menemukan konsistensi. Mereka berada di posisi ke-12 atau dasar klasemen dengan sembilan poin dari 15 pertandingan. Catatan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan sepuluh kekalahan memperlihatkan beratnya perjalanan tuan rumah musim ini.

Masalah terbesar SønderjyskE terletak pada lini pertahanan. Mereka sudah kebobolan 35 gol dan menjadi salah satu tim dengan rekor pertahanan terburuk di kompetisi.

Kekalahan 1-2 dari Odense Boldklub pada pertandingan terakhir semakin menambah tekanan terhadap tim tuan rumah. Mereka harus segera memperbaiki organisasi pertahanan jika ingin menghentikan laju negatif.

Meski demikian, SønderjyskE memiliki modal menarik menjelang pertandingan ini. Mereka tidak terkalahkan dalam enam laga kandang terakhir melawan Brøndby, dengan catatan lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Statistik tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tuan rumah. Terlebih, Brøndby sedang kesulitan mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir.

Mohamed Cherif menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan di kubu SønderjyskE. Ia bisa menjadi tumpuan untuk memberikan ancaman di lini depan, didukung pergerakan Osaze De Rosario dan Ismaïl Seydi.

Dari sisi permainan, Brøndby diperkirakan lebih banyak menguasai bola dengan mengandalkan kombinasi lini tengah dan serangan dari kedua sisi lapangan. Sebaliknya, SønderjyskE kemungkinan memilih pendekatan lebih bertahan sambil mencari celah melalui transisi cepat.

Rekor pertemuan secara keseluruhan masih berpihak kepada Brøndby. Dalam 51 pertemuan di kompetisi liga yang tercatat, Brøndby meraih 29 kemenangan, sedangkan SønderjyskE menang 13 kali. Sembilan pertandingan lainnya berakhir imbang.

Melihat perbedaan posisi klasemen dan kualitas skuad, Brøndby lebih layak diunggulkan. Namun, catatan kandang SønderjyskE membuat tim tamu tidak bisa menganggap pertandingan ini sebagai laga mudah.