JawaPos.com - Fluminense akan menjamu Cruzeiro dalam lanjutan pekan ke-37 Campeonato Brasileiro Série A 2026. Pertandingan di Stadion Maracanã, Rio de Janeiro, ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memangkas jarak sekaligus menjaga peluang finis di posisi ketiga.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (27/11) pukul 20.00 waktu Brasil atau Sabtu (28/11) pukul 06.00 WIB.

Cruzeiro saat ini menempati peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 66 poin dari 36 pertandingan. Sementara itu, Fluminense berada di posisi keempat dengan 63 poin.

Selisih tiga angka membuat pertandingan ini memiliki arti penting. Fluminense membutuhkan kemenangan untuk menyamai perolehan poin Cruzeiro dan menjaga persaingan menuju posisi ketiga hingga pekan terakhir.

Sebaliknya, Cruzeiro hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan finis di peringkat ketiga. Tim asuhan Artur Jorge juga sudah mengamankan tiket ke fase grup Copa Libertadores 2027.

Fluminense memiliki modal cukup bagus menjelang pertandingan ini. Mereka mencatatkan empat kemenangan beruntun di kompetisi domestik setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Chapecoense.

Dalam empat pertandingan tersebut, Fluminense mengalahkan Mirassol dan São Paulo dengan skor identik 1-0. Mereka kemudian menang 3-0 atas Vitória sebelum menundukkan Internacional dengan skor 2-1.

Bermain di Maracanã menjadi keuntungan tersendiri bagi Fluminense. Dukungan suporter diharapkan membantu mereka mempertahankan momentum sekaligus menekan pertahanan Cruzeiro sejak awal pertandingan.

Namun, Cruzeiro bukan lawan yang mudah dihadapi. Tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan enam kemenangan beruntun di Brasileirão.

Kemenangan terakhir diraih saat menghadapi Chapecoense. Rentetan hasil positif tersebut memperlihatkan konsistensi Cruzeiro dalam persaingan papan atas musim ini.

Matheus Pereira menjadi salah satu pemain penting dalam permainan tim tamu. Gelandang tersebut sudah mengoleksi 11 gol di kompetisi domestik musim ini dan menjadi salah satu motor serangan Cruzeiro.

Sementara itu, Kaio Jorge menjadi ancaman utama di lini depan. Penyerang tersebut telah mencetak 15 gol dan termasuk dalam jajaran pencetak gol terbanyak Brasileirão 2026.

Meski demikian, Cruzeiro tetap harus memperhatikan kondisi lini tengah dan pertahanan. Lucas Romero dan Matheus Henrique mengalami masalah kebugaran, sedangkan William, Gabriel Rojas, Luis Sinisterra, dan Keny Arroyo juga masuk daftar pemain yang tidak tersedia.

Kabar baiknya, Gerson dan Kaio Jorge kembali bisa dimainkan setelah menjalani hukuman skorsing pada pertandingan sebelumnya. Kehadiran keduanya bisa memberikan tambahan kekuatan bagi tim tamu.

Di kubu Fluminense, John Kennedy dipastikan absen karena cedera. Matheus Reis juga belum sepenuhnya pulih dan masih menjalani proses transisi sebelum kembali bermain.

Untuk prediksi susunan pemain, Fluminense berpeluang mengandalkan Fábio di bawah mistar. Lini pertahanan dapat diisi Guga, Ignácio, Thiago Silva, dan Renê. Hércules, Martinelli atau Nonato, serta Lucho Acosta diperkirakan mengisi lini tengah, sedangkan Canobbio, Savarino, dan Rodrigo Castillo berpeluang menjadi pilihan di sektor serangan.

Sementara itu, Cruzeiro kemungkinan menurunkan Otávio sebagai penjaga gawang.

Lini belakang dapat diisi Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, dan Matheus Viña. Gerson, Zé Lucas, serta Matheus Pereira berpeluang mengisi lini tengah, dengan Wesley atau Matheus Henrique, Marquinhos, dan Kaio Jorge di sektor depan.

Melihat catatan performa kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat.

Fluminense kemungkinan akan mencoba menguasai permainan dan memanfaatkan dukungan publik Maracanã. Di sisi lain, Cruzeiro bisa mengandalkan transisi cepat serta ketajaman Kaio Jorge untuk mencari peluang.

Fluminense memiliki keuntungan bermain di kandang dan sedang berada dalam tren positif. Namun, enam kemenangan beruntun Cruzeiro menunjukkan bahwa tim tamu memiliki konsistensi yang tidak bisa diremehkan.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kekuatan kandang, serta kebutuhan meraih tiga poin, Fluminense sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.