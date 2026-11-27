JawaPos.com - Inter Miami menghadapi ancaman tersingkir dari playoff Major League Soccer (MLS) 2026 saat bertandang ke markas Columbus Crew. Lionel Messi dan rekan-rekannya wajib meraih kemenangan pada pertandingan kedua agar bisa memaksakan laga penentuan.

Pertandingan Game 2 babak pertama playoff MLS tersebut dijadwalkan berlangsung di ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, pada Jumat (27/11) pukul 20.00 waktu setempat atau Sabtu (28/11) pukul 08.00 WIB.

Inter Miami berada dalam tekanan setelah menelan kekalahan 0-3 pada pertandingan pertama di Nu Stadium. Hasil tersebut membuat Columbus Crew hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tempat di semifinal Wilayah Timur.

Pada pertandingan pertama, Gonzalo Tapia menjadi bintang kemenangan Columbus dengan mencetak dua gol. Taha Habroune turut menyumbangkan satu gol, sementara kiper Patrick Schulte tampil solid dengan mencatatkan lima penyelamatan.

Kemenangan itu tidak lepas dari situasi sulit yang dialami Inter Miami. Mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-36 setelah Gonzalo Luján menerima kartu kuning kedua dan diusir keluar lapangan.

Kini, Messi menjadi sosok yang kembali diharapkan mampu mengangkat performa The Herons. Kapten asal Argentina tersebut memiliki kualitas individu dan pengalaman untuk membantu timnya membongkar pertahanan Columbus.

Luis Suarez dan Germán Berterame juga berpotensi menjadi andalan di lini depan. Inter Miami membutuhkan penyelesaian akhir yang lebih efektif sekaligus permainan kolektif yang lebih baik dibandingkan pertandingan pertama.

Meski demikian, Columbus bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Mereka sedang berada dalam tren positif setelah memenangi delapan dari sembilan pertandingan terakhir pada fase reguler.

Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi keuntungan bagi tim asuhan Laurent Courtois. Columbus bahkan memenangi empat pertandingan kandang terakhir sebelum menghadapi Inter Miami pada Game 2.

Gonzalo Tapia menjadi pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak dua gol pada pertemuan pertama. Taha Habroune juga bisa kembali menjadi ancaman melalui pergerakan dan kreativitasnya di lini serang.

Di sisi lain, Inter Miami sebenarnya memiliki catatan tandang yang cukup baik sepanjang musim reguler. Mereka menjadi salah satu tim dengan performa tandang terbaik di MLS 2026, sehingga peluang untuk bangkit belum sepenuhnya tertutup.

Namun, Miami harus menghadapi persoalan ketersediaan pemain. Berdasarkan laporan status pemain MLS untuk Game 2, Mateo Silvetti, Tadeo Allende, David Ayala, Sergio Reguilón, dan Cesar Abadia dipastikan absen. Gonzalo Luján juga tidak bisa bermain karena menjalani hukuman skorsing.

Sementara itu, Columbus Crew dipastikan tidak diperkuat Wessam Abou Ali yang mengalami masalah pada lutut.

Untuk prediksi susunan pemain, Columbus Crew berpeluang kembali mengandalkan Patrick Schulte di bawah mistar. Lini pertahanan dapat diisi Mohamed Farsi, Steven Moreira, Sean Zawadzki, dan Malte Amundsen. Sementara itu, Anass Zaroury, Dylan Chambost, Taha Habroune, dan Santiago Rodríguez berpeluang mengisi lini tengah, dengan Gonzalo Tapia dan Brais Méndez sebagai tumpuan serangan.

Inter Miami kemungkinan mengandalkan Dayne St. Clair sebagai penjaga gawang. Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, dan Facundo Mura berpeluang mengisi lini pertahanan. Rodrigo De Paul, Yannick Bright, serta Telasco Segovia dapat menjadi penghubung lini tengah, sementara Messi, Suarez, dan Berterame menjadi andalan di lini depan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka. Inter Miami harus mengambil inisiatif menyerang sejak awal demi mengejar kemenangan, sedangkan Columbus bisa memanfaatkan ruang yang ditinggalkan lawan untuk melancarkan serangan balik.

Meski Messi dan kawan-kawan memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan, Columbus tetap lebih diunggulkan berkat keuntungan bermain di kandang dan hasil meyakinkan pada pertandingan pertama.

Jika Columbus kembali menang, mereka akan langsung melaju ke semifinal Wilayah Timur. Sebaliknya, kemenangan Inter Miami akan membuat kedua tim harus menjalani Game 3 sebagai pertandingan penentuan.