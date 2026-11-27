JawaPos.com - VfL Bochum akan menjamu SV Darmstadt 98 dalam lanjutan pekan ke-13 Bundesliga 2 2026/2027. Bermain di Ruhrstadion, Bochum memiliki modal kuat untuk mengamankan tiga poin, terutama berkat catatan impresif saat menjamu Darmstadt.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat (27/11) pukul 18.30 waktu setempat atau Sabtu (28/11) pukul 00.30 WIB.

Bochum tentu ingin segera bangkit setelah menelan kekalahan 0-2 dari St. Pauli pada pertandingan sebelumnya. Hasil itu menjadi kekalahan keenam mereka dalam 12 pertandingan Bundesliga 2 musim ini.

Tim berjuluk Die Unabsteigbaren tersebut saat ini menempati peringkat ke-11 dengan koleksi 14 poin. Pelatih Uwe Rösler perlu memastikan timnya kembali tampil konsisten, terutama dalam menjaga organisasi pertahanan.

Salah satu pemain yang bisa menjadi pembeda adalah Philipp Hofmann. Striker Bochum itu memiliki catatan khusus ketika menghadapi Darmstadt dengan torehan 10 gol dalam 14 pertandingan kompetitif.

Statistik tersebut menjadi modal menarik bagi tuan rumah. Terlebih, Bochum memiliki rekor kandang yang cukup mengesankan saat berhadapan dengan Die Lilien.

Dalam delapan pertemuan kompetitif terakhir di kandang, Bochum belum pernah kalah dari Darmstadt. Mereka mencatatkan empat kemenangan dan empat hasil imbang.

Namun, Darmstadt tetap memiliki alasan untuk percaya diri setelah mengalahkan Heidenheim dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir. Kemenangan tersebut membantu mereka keluar dari zona dua terbawah klasemen sementara.

Tim asuhan Florian Kohfeldt kini berada di peringkat ke-16 dengan koleksi 12 poin. Mereka masih membutuhkan tambahan angka untuk menjauh dari zona degradasi.

Aleksandar Vukotić menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Bek tersebut sudah mencetak tiga gol musim ini dan bisa menjadi ancaman bagi Bochum, terutama melalui situasi bola mati.

Meski demikian, persoalan terbesar Darmstadt terletak pada performa tandang. Mereka belum mendapatkan satu poin pun dari pertandingan tandang Bundesliga 2 musim ini.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan berat bagi Kohfeldt. Darmstadt harus memperbaiki organisasi pertahanan sekaligus mencari cara untuk keluar dari tekanan tuan rumah.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Bochum berpeluang mengambil inisiatif serangan dengan memanfaatkan dukungan suporter dan rekor kandang mereka. Sementara itu, Darmstadt perlu mengandalkan kedisiplinan serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang.