JawaPos.com - Southampton akan menghadapi Middlesbrough dalam lanjutan Championship 2026/2027. Pertandingan di St Mary's Stadium, Sabtu (28/11) pukul 03.00 WIB, menjadi ujian bagi tuan rumah yang ingin menjaga rekor kandang sekaligus menghadapi pemuncak klasemen.

Kedua tim datang dengan modal berbeda setelah menjalani pertandingan sebelumnya. Southampton harus puas bermain imbang melawan Sheffield United, sedangkan Middlesbrough berhasil mengalahkan Swansea City.

Southampton sebenarnya sempat berada di jalur kemenangan saat bertandang ke Bramall Lane. Lewis Dobbin membawa The Saints unggul pada menit ke-10 melalui penyelesaian apik.

Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Sydie Peck mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 sehingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1.

Dalam pertandingan tersebut, Southampton mencatatkan 48,4 persen penguasaan bola dan melepaskan 11 tembakan. Tiga di antaranya mengarah tepat ke gawang.

Hasil imbang itu menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Tonda Eckert. Mereka perlu meningkatkan efektivitas permainan agar tidak kembali kehilangan poin, terutama ketika menghadapi lawan yang memiliki lini serang produktif.

Meski demikian, Southampton mempunyai modal penting berupa rekor kandang yang solid. Mereka belum terkalahkan dalam 18 pertandingan liga terakhir di St Mary's Stadium, dengan catatan 14 kemenangan dan empat hasil imbang.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Southampton cukup sulit ditaklukkan di hadapan pendukung sendiri. Namun, Middlesbrough datang dengan motivasi besar karena sedang memimpin klasemen Championship.

The Boro baru saja meraih kemenangan 2-1 atas Swansea City. Hasil tersebut memperkuat posisi mereka di puncak klasemen sekaligus menjaga persaingan menuju promosi ke Premier League.

Middlesbrough juga menunjukkan produktivitas gol yang menjanjikan. Dalam enam pertandingan terakhir, mereka membukukan 12 gol dan hanya kebobolan lima kali.

Will Lankshear menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Penyerang tersebut kembali mencetak gol ketika Middlesbrough mengalahkan Swansea dan menjadi tumpuan di lini depan tim asuhan Kim Hellberg.

Kendati demikian, performa tandang Middlesbrough masih perlu mendapat perhatian. Mereka belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan liga tandang terakhir, setelah bermain imbang tanpa gol melawan Watford dan kalah 0-2 dari Wrexham.

Selain itu, Middlesbrough juga memiliki catatan kurang meyakinkan ketika berkunjung ke markas Southampton. The Boro belum pernah menang dalam lima kunjungan terakhir ke St Mary's Stadium di kompetisi liga, dengan tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Dari enam pertemuan terakhir sejak September 2023, Middlesbrough sedikit lebih unggul. Mereka meraih dua kemenangan, sedangkan Southampton hanya sekali menang. Tiga pertandingan lainnya berakhir imbang.

Middlesbrough juga lebih produktif dengan mencetak sembilan gol, berbanding lima gol milik Southampton.

Untuk pertandingan ini, Southampton diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Daniel Peretz berpeluang mengawal gawang, dengan Mads Roerslev, Zach Abbott, Jack Stephens, dan Ryan Manning mengisi lini belakang.

Flynn Downes dan James Ward-Prowse diprediksi menjadi poros tengah. Sementara itu, Kuryu Matsuki, Finn Azaz, dan Lewis Dobbin akan mendukung Cyle Larin di lini depan.

Di kubu lawan, Middlesbrough diperkirakan mengandalkan formasi 4-2-3-1. Radek Vítek menjadi pilihan di bawah mistar, dengan Callum Brittain, Ashley Phillips, Adilson Malanda, dan Neto Borges mengisi lini belakang.

Aidan Morris dan Sebastian Berhalter berpeluang mengawal lini tengah, sementara Will Lankshear menjadi tumpuan di lini serang.

Melihat produktivitas gol dan posisi kedua tim di klasemen, Middlesbrough memiliki modal untuk membawa pulang tiga poin.

Namun, Southampton tetap berpotensi memberikan perlawanan karena memiliki rekor kandang yang kuat.

Pertandingan diperkirakan berjalan terbuka dengan kedua tim berusaha memanfaatkan peluang yang tersedia.