JawaPos.com - Pertandingan Brest vs Paris FC pada pekan ke-12 Ligue 1 2026/2027 di Stade Francis-Le Ble, Sabtu (28/11) pukul 02.45 WIB.

Duel itu diprediksi berlangusng ketat karena kedua tim sama-sama sedang berada dalam tren positif setelah mengamankan tiga kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Paris FC datang dengan posisi lebih baik di klasemen, tetapi Brest memiliki modal yang cukup untuk memberikan perlawanan.

Paris FC saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 23 poin. Brest berada di posisi keenam dengan raihan 18 poin.

Bagi Paris FC, kemenangan akan membantu mereka menjaga posisi di antara tim-tim teratas. Sebaliknya, Brest berpeluang memangkas jarak sekaligus memperpanjang catatan positif di kandang sendiri.

Les Pirates asuhan Julien Lachuer berpeluang mencatatkan empat kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Namun, tantangan kali ini tidak mudah karena Paris FC mempunyai lini serang yang cukup produktif.

Skuad Paris FC besutan Liam Rosenior sudah mengoleksi 21 gol dari 11 pertandingan Ligue 1 musim ini.

Dari perkiraan susunan pemain, Brest berpotensi menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Egil Selvik sebagai penjaga gawang.

Ludovic Ajorque diperkirakan menjadi ujung tombak, didukung Noah Edjouma, Joseph Nonge, dan Pathé Mboup.

Paris FC juga diprediksi memakai formasi 4-2-3-1.

Kevin Trapp akan mengawal gawang, sementara Pierre Lees-Melou dan Maxime Lopez berpeluang menjadi pengatur permainan di lini tengah.

Luca Koleosho diproyeksikan mengisi posisi penyerang utama.

Melihat kekuatan kedua tim, Paris FC memang memiliki keunggulan dari segi produktivitas gol dan posisi klasemen.

Namun, Brest tak bisa dipandang sebelah mata setelah menunjukkan konsistensi dalam tiga pertandingan terakhir.

Sports Mole dan Forebet sama-sama memperkirakan Paris FC mampu membawa pulang kemenangan dengan skor 1-0.

Sementara itu, Football Whispers memprediksi pertandingan berakhir imbang 2-2.

Paris FC tetap memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan, meskipun Brest berpotensi membuat laga berjalan sulit.