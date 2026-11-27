JawaPos.com - FC Groningen memiliki peluang untuk kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Willem II pada pekan ke-14 Eredivisie 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Euroborg, Sabtu (28/11/2026) pukul 02.00 WIB tersebut menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Groningen menyambut pertandingan ini dengan sejumlah kabar positif. Pelatih Dick Lukkien sudah bisa kembali mendampingi tim setelah menjalani operasi pinggul. Selain itu, dua pemain penting, Etienne Vaessen dan Hans Hateboer, juga tersedia setelah menyelesaikan hukuman skorsing.

Kehadiran kembali Lukkien di pinggir lapangan diharapkan memberikan dorongan tersendiri bagi Groningen. Sebelumnya, pelatih berusia 54 tahun itu hanya bisa menyaksikan timnya bertanding melalui televisi ketika mereka kalah 1-3 dari SC Heerenveen.

Meski masih dalam proses pemulihan dan membutuhkan bantuan tongkat penyangga, Lukkien sudah merasa cukup baik untuk kembali menjalankan tugasnya. Kehadirannya menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang ingin segera bangkit setelah hasil kurang memuaskan pada pertandingan sebelumnya.

Saat ini Groningen menempati peringkat ke-10 klasemen sementara Eredivisie. Mereka membutuhkan tambahan poin agar tidak semakin tertinggal dari persaingan papan tengah.

Di sisi lain, Willem II datang dengan situasi yang jauh lebih sulit. Klub tersebut masih terpuruk di posisi ke-18 atau dasar klasemen. Mereka juga belum berhasil meraih kemenangan di kompetisi liga musim ini.

Pelatih Jurgen Streppel memiliki pekerjaan besar untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemainnya. Willem II harus segera menemukan permainan terbaik apabila ingin keluar dari zona bawah klasemen.

Persoalan terbesar tim tamu terlihat pada sektor pertahanan. Willem II sudah kebobolan 42 gol dalam 13 pertandingan. Catatan tersebut menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum menghadapi Groningen.

Situasi semakin sulit karena Nathan Tjoe-A-On dipastikan tidak bisa memperkuat Willem II. Pemain Timnas Indonesia tersebut harus menjalani hukuman skorsing setelah menerima kartu merah. Absennya Nathan membuat pilihan pemain di sektor pertahanan tim tamu semakin terbatas.

Selain Nathan, Willem II juga belum bisa diperkuat Justin Hoogma dan Amine Lachkar yang masih mengalami cedera.

Sementara itu, Groningen memang masih memiliki beberapa pemain yang bermasalah dengan kebugaran, termasuk Malcolm Jeng, Travis Hernes, dan Rijk Janse. Namun, kembalinya Vaessen serta Hateboer memberikan tambahan opsi bagi Lukkien untuk menyusun komposisi terbaik.

Groningen diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Vaessen sebagai penjaga gawang. Hateboer, Blokzijl, Csinger, dan Prins berpeluang mengisi lini belakang. Sementara itu, Schreuders, Van Bergen, dan Ondrejka diproyeksikan mendukung Willumsson di lini serang.

Willem II juga diprediksi menggunakan skema 4-2-3-1 dengan Delanghe di bawah mistar. Haen berpeluang menjadi ujung tombak dengan dukungan Van Crooy, Van Aalst, dan Vilhena.

Melihat perbedaan posisi klasemen, kondisi pemain, serta performa kedua tim, Groningen memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Apalagi, mereka akan tampil di hadapan pendukung sendiri.

Sports Mole memprediksi Groningen mampu menang dengan skor 3-1. Forebet juga memberikan perkiraan hasil serupa dengan peluang kemenangan tuan rumah mencapai 57 persen.

Meski demikian, Groningen tetap perlu memperhatikan lini pertahanannya. Mereka sudah kebobolan 31 gol dari 13 pertandingan. Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Willem II masih memiliki peluang untuk mencetak gol apabila mampu memanfaatkan celah di pertahanan tuan rumah.

Dengan berbagai faktor tersebut, Groningen diperkirakan mampu mengendalikan jalannya pertandingan dan memanfaatkan kondisi Willem II yang belum stabil.