JawaPos.com — Prediksi skor Montenegro U-17 vs Chile U-17 mengarah pada kemenangan tipis La Roja dalam pertandingan terakhir Grup J Piala Dunia U-17 2026 di Aspire Zone Pitch 3, Doha, Qatar, Jumat (27/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Chile mengincar kemenangan untuk memperbesar peluang lolos, sedangkan Montenegro membutuhkan tiga poin demi menjaga harapan melanjutkan perjalanan.

Pertandingan ini menjadi penentuan bagi kedua tim setelah menjalani dua laga fase grup dengan hasil berbeda. Chile menempati peringkat kedua dengan tiga poin, sementara Montenegro berada di dasar klasemen dengan satu poin.

Persaingan Grup J masih terbuka karena keempat peserta mempunyai peluang memperbaiki posisi pada pertandingan terakhir.

Republik Dominika memimpin klasemen dengan empat poin, disusul Chile dan Aljazair yang sama-sama mengumpulkan tiga angka.

Situasi tersebut membuat pertemuan Montenegro dan Chile diperkirakan berlangsung sengit sejak menit pertama.

Kedua tim tidak hanya mengejar kemenangan, tetapi juga harus memperhatikan selisih gol yang berpotensi menentukan posisi akhir klasemen.

Bagaimana Kondisi Montenegro U-17 Menjelang Menghadapi Chile? Montenegro U-17 menghadapi tekanan besar setelah gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan pembuka Piala Dunia U-17 2026. Tim asal Eropa tersebut baru mengumpulkan satu poin dari hasil sekali imbang dan sekali kalah.

Dari dua pertandingan, Montenegro mencetak dua gol dan kebobolan tiga kali sehingga memiliki selisih gol minus satu.

Catatan tersebut memperlihatkan lini serang Montenegro masih mampu memberikan ancaman, meskipun efektivitas penyelesaian akhir perlu ditingkatkan.

Masalah utama Montenegro terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan.

Mereka membutuhkan kemenangan, tetapi terlalu agresif membuka ruang justru bisa memberikan keuntungan kepada Chile yang mempunyai produktivitas gol lebih tinggi.

Montenegro juga harus memperbaiki konsentrasi ketika kehilangan penguasaan bola, terutama saat lawan melakukan serangan balik.

Kesalahan sederhana dalam transisi bertahan berpotensi menjadi persoalan serius ketika menghadapi tim yang sudah mencetak lima gol.

Dengan satu poin, Montenegro tidak mempunyai banyak ruang untuk bermain terlalu berhati-hati sepanjang pertandingan.

Kemenangan akan membawa mereka mengoleksi empat poin sekaligus membuka peluang memperbaiki posisi dalam persaingan Grup J.

Mengapa Chile U-17 Lebih Diunggulkan? Chile U-17 mempunyai modal lebih baik dibandingkan Montenegro karena sudah mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan.

La Roja mencatat satu kemenangan dan satu kekalahan, dengan produktivitas lima gol serta empat kali kebobolan.

Rata-rata 2,5 gol per pertandingan menunjukkan Chile memiliki potensi serangan yang cukup menjanjikan selama fase grup.

Namun, rata-rata dua gol kebobolan setiap pertandingan juga memperlihatkan masih terdapat kelemahan dalam organisasi pertahanan mereka.

Keunggulan Chile terletak pada kemampuan menghasilkan peluang yang berujung gol, setidaknya berdasarkan produktivitas dua pertandingan sebelumnya.

Jika mampu mempertahankan ketajaman tersebut, La Roja berpeluang memberikan tekanan besar kepada lini belakang Montenegro.

Meski demikian, Chile tidak boleh menganggap pertandingan ini akan berlangsung mudah hanya karena posisi klasemen lebih baik.

Montenegro mempunyai motivasi tinggi untuk mendapatkan kemenangan pertama sekaligus menghindari kemungkinan tersingkir pada fase grup.

Chile juga perlu menjaga disiplin ketika membangun serangan agar tidak kehilangan keseimbangan permainan.

Empat gol yang sudah bersarang ke gawang mereka menjadi peringatan penting menjelang pertandingan penentuan tersebut.

Kemenangan akan membawa Chile mengumpulkan enam poin dan memperkuat peluang melangkah ke fase berikutnya.

Sebaliknya, kekalahan bisa membuat posisi mereka terancam karena Montenegro akan melewati perolehan poin La Roja.

Seberapa Ketat Persaingan Klasemen Grup J? Persaingan Grup J Piala Dunia U-17 2026 masih terbuka menjelang pertandingan ketiga karena selisih poin antartim relatif kecil.

Republik Dominika berada di puncak dengan empat poin, sedangkan Montenegro sebagai penghuni dasar klasemen hanya tertinggal tiga angka.

Chile dan Aljazair sama-sama mengumpulkan tiga poin, tetapi Chile unggul dalam selisih gol. Chile mempunyai selisih gol positif satu, sementara Aljazair mencatat minus satu setelah mencetak empat gol dan kebobolan lima kali.

Republik Dominika menjadi satu-satunya peserta Grup J yang belum mengalami kekalahan setelah mencatat satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Mereka telah mencetak tiga gol serta kebobolan dua kali dalam dua pertandingan pembuka.

Hasil pertandingan Montenegro melawan Chile akan berpengaruh langsung terhadap perubahan klasemen, terutama apabila pertandingan Aljazair menghadapi Republik Dominika menghasilkan kejutan.

Karena itu, setiap gol berpotensi mempunyai arti penting dalam menentukan urutan akhir grup.

Bagi Chile, kemenangan merupakan jalan paling jelas untuk memperbesar peluang melaju tanpa terlalu bergantung pada hasil pertandingan lainnya.

Sementara itu, Montenegro harus mengutamakan tiga poin sebelum memperhitungkan kemungkinan persaingan selisih gol.

Prediksi Skor Montenegro U-17 vs Chile U-17 Chile U-17 diprediksi mampu mengalahkan Montenegro U-17 dengan skor 2-1 dalam pertandingan terakhir Grup J Piala Dunia U-17 2026.

Prediksi tersebut mempertimbangkan keunggulan produktivitas gol Chile, meskipun pertahanan kedua tim sama-sama belum menunjukkan konsistensi.

Montenegro kemungkinan mencoba bermain lebih agresif karena membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan peluang lolos.

Pendekatan tersebut bisa menghasilkan peluang mencetak gol, tetapi sekaligus membuka ruang bagi Chile untuk melakukan serangan berbahaya.

Chile diperkirakan berusaha mengendalikan tempo permainan sambil memanfaatkan celah pertahanan Montenegro ketika pertandingan semakin terbuka.

Dengan lima gol dari dua laga, La Roja memiliki dasar statistik yang lebih meyakinkan untuk diunggulkan.

Namun, peluang Montenegro mencetak gol tetap terbuka mengingat Chile sudah kebobolan empat kali sepanjang fase grup.

Pertandingan berpotensi berlangsung ketat hingga menit akhir karena kedua tim mempunyai kepentingan besar terhadap hasil pertandingan.