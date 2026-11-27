JawaPos.com — Prediksi skor Venezuela U-17 vs Meksiko U-17 mengarah pada pertandingan sengit dalam perebutan juara Grup K Piala Dunia U-17 2026 di Aspire Zone - Pitch 7, Doha, Qatar, Jumat (27/11/2026) pukul 23.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan sudah memastikan tiket babak gugur sebelum menjalani laga terakhir fase grup.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Venezuela U-17 dan Meksiko U-17 untuk menegaskan dominasi mereka sepanjang penyisihan grup.

Meksiko U-17 datang dengan modal produktivitas lima gol tanpa kebobolan, sedangkan Venezuela U-17 berusaha merebut posisi teratas dari rivalnya.

Persaingan kedua tim semakin menarik karena tiket menuju fase gugur sudah berada dalam genggaman masing-masing.

Artinya, pertandingan bukan lagi sekadar mengejar kelolosan, melainkan menentukan siapa yang paling layak menyandang status juara Grup K.

Bagaimana Kondisi Venezuela U-17 dan Meksiko U-17 Menjelang Pertandingan? Meksiko U-17 memasuki pertandingan terakhir Grup K dengan modal dua kemenangan beruntun dan catatan pertahanan sempurna.

Mereka mengalahkan Rumania U-17 dengan skor 1-0 sebelum tampil lebih meyakinkan melalui kemenangan 4-0 atas Kamerun U-17.

Hasil tersebut membuat Meksiko U-17 mengumpulkan enam poin sekaligus mencatatkan selisih gol positif lima.

Catatan itu memberikan keuntungan penting dalam persaingan memperebutkan posisi pertama klasemen sementara Grup K.

Kemenangan atas Rumania U-17 memperlihatkan kemampuan Meksiko U-17 mengamankan hasil meskipun hanya mencetak satu gol.

Sementara itu, keberhasilan membobol gawang Kamerun U-17 sebanyak empat kali menunjukkan potensi serangan mereka ketika menemukan ruang.

Venezuela U-17 juga memiliki modal positif karena berhasil mengamankan dua kemenangan dari dua pertandingan sebelumnya.

Koleksi enam poin memastikan wakil Amerika Selatan tersebut tidak lagi bergantung pada hasil pertandingan lain untuk melangkah ke fase gugur.

Namun, Venezuela U-17 menghadapi tantangan berbeda ketika berhadapan dengan Meksiko U-17 yang belum sekalipun kebobolan.

Mereka perlu menemukan cara menembus pertahanan lawan tanpa mengabaikan keseimbangan permainan ketika kehilangan penguasaan bola.

Mengapa Pertandingan Ini Menentukan Juara Grup K? Pertandingan Venezuela U-17 melawan Meksiko U-17 menjadi penentu posisi teratas Grup K karena kedua tim memiliki koleksi poin identik.

Keduanya mengantongi enam poin, sementara Rumania U-17 dan Kamerun U-17 belum memperoleh angka menjelang pertandingan terakhir.

Situasi tersebut membuat persaingan juara grup hanya melibatkan Venezuela U-17 dan Meksiko U-17.

Dengan keunggulan selisih gol sementara, Meksiko U-17 berada dalam posisi lebih menguntungkan apabila kedua tim mengakhiri pertandingan dengan jumlah poin sama.

Bagi Venezuela U-17, kemenangan menjadi jalan paling jelas untuk mengambil alih posisi puncak klasemen.

Tambahan tiga poin akan membawa mereka mengoleksi sembilan angka sekaligus melewati Meksiko U-17 tanpa perlu bergantung pada perhitungan selisih gol.

Sebaliknya, Meksiko U-17 berpeluang mempertahankan posisi teratas apabila berhasil menghindari kekalahan.

Keuntungan tersebut dapat memengaruhi pendekatan permainan mereka, terutama ketika pertandingan memasuki fase akhir dan kedudukan masih imbang.

Meski sudah lolos, kedua tim tetap memiliki alasan kuat untuk mengejar kemenangan dalam pertandingan pamungkas.

Status juara grup dapat memberikan dorongan kepercayaan diri sebelum menghadapi tekanan pertandingan sistem gugur yang tidak menyediakan ruang untuk kesalahan.

Apa Kunci Pertandingan Venezuela U-17 vs Meksiko U-17? Kunci pertandingan Venezuela U-17 vs Meksiko U-17 kemungkinan terletak pada efektivitas penyelesaian akhir dan kemampuan menjaga organisasi pertahanan.

Meksiko U-17 memiliki catatan lima gol tanpa kebobolan, sehingga Venezuela U-17 perlu memaksimalkan setiap kesempatan menyerang.

Keberhasilan Meksiko U-17 mencetak empat gol melawan Kamerun U-17 menjadi sinyal penting bagi lini belakang Venezuela U-17.

Mereka tidak boleh memberikan terlalu banyak ruang karena lawan sudah memperlihatkan kemampuan menghasilkan kemenangan dengan margin besar.

Namun, keberhasilan Meksiko U-17 menjaga gawang tetap bersih dalam dua pertandingan belum menjamin mereka akan kembali mencatatkan hasil serupa.

Venezuela U-17 datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sama-sama meraih dua kemenangan dan memastikan kelolosan lebih awal.

Pertarungan di lini tengah juga berpotensi menentukan arah pertandingan karena kedua tim membutuhkan penguasaan bola untuk mengembangkan serangan.

Tim yang mampu mengendalikan tempo akan memiliki peluang lebih besar untuk memaksa lawan bertahan dalam waktu panjang.

Aspek lain yang patut diperhatikan adalah pengambilan keputusan ketika pertandingan berlangsung ketat dan peluang mencetak gol semakin terbatas.

Kesalahan sederhana dalam mengantisipasi serangan atau kehilangan bola di area berbahaya bisa menjadi pembeda hasil akhir.

Prediksi Skor Venezuela U-17 vs Meksiko U-17, Siapa Lebih Diunggulkan? Meksiko U-17 sedikit lebih diunggulkan menghadapi Venezuela U-17 berdasarkan catatan produktivitas dan soliditas pertahanan selama dua pertandingan awal.

Lima gol tanpa kebobolan menjadi modal konkret yang menunjukkan keseimbangan permainan mereka sejauh fase grup berlangsung.

Meski demikian, Venezuela U-17 bukan lawan yang dapat dianggap mudah karena memiliki koleksi poin sama dengan Meksiko U-17.

Dua kemenangan sebelumnya memperlihatkan kemampuan mereka bersaing dalam perebutan tiket babak gugur sekaligus menjaga peluang menjadi juara grup.

Pertandingan diperkirakan berlangsung berhati-hati pada awal laga karena kedua tim tidak ingin kehilangan momentum akibat kebobolan terlebih dahulu.

Meksiko U-17 berpotensi lebih nyaman mengatur tempo, sedangkan Venezuela U-17 membutuhkan kemenangan untuk memastikan posisi pertama.

Apabila Venezuela U-17 mampu mencetak gol pembuka, pertandingan berpeluang berubah menjadi lebih terbuka karena Meksiko U-17 harus meningkatkan intensitas serangan.

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Sebaliknya, gol pertama Meksiko U-17 akan memberikan tekanan besar kepada Venezuela U-17 untuk segera mengejar ketertinggalan.

Dengan mempertimbangkan catatan dua kemenangan beruntun dan keunggulan selisih gol, Meksiko U-17 memiliki peluang sedikit lebih besar untuk mengamankan hasil positif.

Namun, motivasi Venezuela U-17 merebut puncak klasemen membuat kemungkinan kedua tim saling mencetak gol tetap terbuka.

Hasil tersebut akan membawa Meksiko U-17 menutup fase grup dengan sembilan poin dari tiga kemenangan sekaligus memastikan status juara Grup K.

Venezuela U-17 tetap melangkah ke babak gugur dengan enam poin, tetapi harus puas berada di belakang Meksiko U-17 dalam persaingan klasemen.