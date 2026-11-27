JawaPos.com - Levante akan menghadapi tantangan berat saat menjamu Racing Santander pada pekan ke-14 La Liga 2026/2027.

Pertandingan di Estadi Ciutat de Valencia, Sabtu (28/11) pukul 03.00 WIB, menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Levante membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Levante. Namun Granotas masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi permainan dan memperbaiki lini belakang.

Hingga pekan ke-13, Levante menempati peringkat ke-15 dengan koleksi 12 poin. Dari 13 pertandingan, tim asuhan Luis Castro baru meraih dua kemenangan, enam hasil imbang, dan lima kekalahan.

Racing Santander saat ini berada di posisi ketujuh dengan 17 poin. Los Verdiblancos baru saja mengalahkan Real Sociedad 3-2.

Racing tercatat meraih tiga kemenangan dari empat pertandingan terakhir di La Liga.

Catatan tersebut menjadi modal positif untuk menghadapi Levante, meskipun performa mereka masih menyisakan sejumlah kelemahan.

Salah satu masalah utama Racing adalah rapuhnya lini belakang yang sudah kebobolan 32 gol dari 13 pertandingan.

Beruntung Racing memiliki produktivitas serangan yang cukup baik dengan koleksi 20 gol. Yassir Zabiri menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya bagi pertahanan lawan.

Penyerang berusia 21 tahun tersebut sudah mencetak 11 gol dalam 13 penampilan di La Liga musim ini. Ketajaman Zabiri patut menjadi perhatian khusus Levante.

Untuk pertandingan ini, Levante diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Mathew Ryan sebagai penjaga gawang.

Lini depan kemungkinan dipercayakan kepada Karl Etta Eyong, didukung Roger Brugué, Iván Romero, dan Thiago Fernández.

Racing juga diprediksi memakai formasi serupa. Yassir Zabiri berpeluang menjadi ujung tombak dengan dukungan Sergio Canales dan Inigo Vicente dalam membangun serangan.

Sejumlah prediksi menunjukkan kemungkinan hasil yang berbeda. Sports Mole memperkirakan pertandingan berakhir 1-1, sedangkan Football Whispers menjagokan Racing menang 2-1.

Forebet justru memprediksi Levante mampu mengamankan kemenangan 2-0.

Melihat kondisi kedua tim, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup masuk akal.

Racing memiliki lini serang lebih tajam, tetapi performa tandang mereka belum meyakinkan.