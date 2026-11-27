JawaPos.com - Chelsea akan menghadapi tantangan dari Nottingham Forest pada pekan ke-12 Premier League 2026/2027.

Pertandingan di The City Ground, Sabtu (28/11) pukul 03.00 WIB, menjadi kesempatan bagi The Blues untuk mengakhiri tren negatif sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Tim asuhan Xabi Alonso datang dengan situasi yang kurang ideal, usai menelan dua kekalahan beruntun di Premier League dari Sunderland dan Leeds United.

Hasil tersebut membuat mereka kehilangan momentum dan tertahan di peringkat kedelapan klasemen sementara.

Catatan tersebut membuat pertandingan melawan Nottingham Forest menjadi penting.

Chelsea butuh kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri pemain sebelum memasuki periode pertandingan yang lebih padat pada Desember.

Meski demikian, Nottingham Forest bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata.

Tim tuan rumah memang berada di posisi ke-17, tetapi mereka pernah menunjukkan kemampuan mengejutkan ketika mengalahkan Manchester City 3-1 pada 8 November 2026.

Bermain di The City Ground tentu menjadi keuntungan bagi Nottingham Forest.

Dukungan suporter diharapkan bisa memberikan tambahan motivasi untuk menghadapi Chelsea yang sedang berada dalam tekanan.

Namun, catatan pertemuan kedua tim memberikan sedikit keuntungan bagi tim tamu.

Chelsea tidak terkalahkan dalam lima kunjungan terakhir ke markas Nottingham Forest. The Blues mencatatkan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

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Pada pertemuan terakhir di The City Ground, Chelsea bahkan mampu membawa pulang kemenangan telak 3-0 pada Oktober 2025.

Nottingham Forest diperkirakan menggunakan formasi 3-4-2-1. Matz Sels akan mengawal gawang, dengan Jair Cunha, Nikola Milenkovic, dan Murillo sebagai tiga bek utama.

Daniel Munoz dan Neco Williams diproyeksikan mengisi posisi sayap, sementara James McAtee dan Xaver Schlager bertugas menjaga keseimbangan lini tengah.

Morgan Gibbs-White dan Dan Ndoye akan mendukung Liam Delap yang menjadi ujung tombak serangan.

Sementara itu, Chelsea diperkirakan turun dengan formasi 4-2-3-1.

Emiliano Martinez menjadi pilihan di bawah mistar, dengan Josh Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill, dan Pep Chavarria mengisi barisan pertahanan.

Jordan Henderson dan Romeo Lavia berpeluang mengawal lini tengah.

Di belakang Emmanuel Emegha, terdapat Pedro Neto, Cole Palmer, dan Morgan Rogers yang diharapkan mampu menciptakan peluang sekaligus meningkatkan produktivitas gol.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung ketat. Hasil imbang menjadi salah satu kemungkinan yang cukup terbuka.