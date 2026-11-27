JawaPos.com - Bologna memiliki peluang untuk melanjutkan tren positif saat bertandang ke markas Venezia dalam lanjutan pekan ke-13 Liga Italia 2026/2027.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Pier Luigi Penzo, Sabtu (28/11) pukul 02.45 WIB.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi yang cukup berbeda.

Bologna mulai menemukan konsistensi setelah mengalami pergantian pelatih, sedangkan Venezia masih kesulitan keluar dari tekanan di papan bawah klasemen.

Venezia saat ini menempati posisi ke-20 dengan koleksi enam poin dari 12 pertandingan.

Catatan mereka terbilang mengkhawatirkan karena sudah mengalami 10 kekalahan dan belum pernah meraih hasil imbang sepanjang musim.

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Meski demikian, bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi modal penting bagi tim berjuluk Lagunari tersebut.

Venezia pernah menunjukkan kemampuan untuk mengalahkan tim kuat ketika tampil di Stadion Pier Luigi Penzo.

Pelatih Davide Nicola tentu berharap anak asuhnya bisa kembali menunjukkan permainan terbaik.

Terlebih, mereka membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bertahan di kompetisi kasta tertinggi Italia.

Di sisi lain, Bologna datang dengan kepercayaan diri yang lebih baik. Bologna berhasil mengumpulkan 17 poin dari delapan pertandingan sejak ditangani Palladino.

Perolehan tersebut membawa mereka naik ke posisi kesembilan klasemen sementara dengan total 18 poin.

Catatan itu memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Bologna kini memiliki permainan lebih terorganisasi dan mampu menjaga konsistensi dalam persaingan Liga Italia.

Tim tamu juga sedang memburu kemenangan keenam dalam sembilan pertandingan terakhir.

Jika mampu mempertahankan performa tersebut, peluang mereka membawa pulang tiga poin dari markas Venezia cukup terbuka.

Namun, Bologna tetap perlu mewaspadai kekuatan tuan rumah ketika bermain di Pier Luigi Penzo.

Venezia sudah membuktikan bahwa mereka bisa menyulitkan lawan, termasuk tim yang memiliki kualitas lebih baik.

Venezia kemungkinan menggunakan formasi 3-5-2 dengan Stankovic sebagai penjaga gawang.

Sementara itu, Bologna diprediksi mengandalkan skema 3-4-2-1 dengan Lukasz Skorupski di bawah mistar.

Federico Bernardeschi dan Riccardo Orsolini berpeluang menjadi pemain penting dalam upaya Bologna membongkar pertahanan tuan rumah.

Keduanya diharapkan mampu memberikan dukungan kepada Jens Odgaard yang diproyeksikan sebagai ujung tombak.

Berdasar sejumlah prediksi, Bologna lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

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Sports Mole memperkirakan tim tamu menang 2-1, sedangkan Forebet memprediksi kemenangan dengan skor lebih meyakinkan, yakni 3-0.

Meski Venezia berpeluang memberikan perlawanan, perbedaan performa kedua tim membuat Bologna memiliki keuntungan.