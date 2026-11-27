JawaPos.com - Borussia Mönchengladbach menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Werder Bremen pada pekan ke-11 Bundesliga 2026/2027. Pertandingan di Weserstadion, Sabtu (28/11) pukul 02.30 WIB, menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperburuk situasi tim tamu.

Bek Timnas Indonesia Kevin Diks diperkirakan kembali masuk dalam susunan pemain utama Borussia Mönchengladbach. Pemain berusia 30 tahun tersebut berpeluang mengisi posisi bek tengah dalam skema tiga pemain bertahan yang disiapkan pelatih Alexander Blessin.

Kedua kesebelasan memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan ini. Werder Bremen sedang bersaing di papan atas dengan menempati peringkat keenam dan mengoleksi 18 poin. Sementara itu, Borussia Mönchengladbach masih terpuruk di posisi ke-18 dengan raihan empat poin.

Perbedaan posisi tersebut membuat Werder Bremen lebih diunggulkan. Apalagi, mereka memiliki modal bagus setelah meraih kemenangan telak 4-0 atas Hamburger SV pada pertandingan sebelumnya.

Niclas Füllkrug menjadi salah satu pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus dari lini pertahanan Gladbach. Penyerang Werder Bremen itu turut mencetak gol dalam kemenangan atas Hamburg. Ketajamannya bisa menjadi ancaman bagi Kevin Diks dan rekan-rekannya.

Situasi tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi lini belakang Gladbach. Mereka harus menjaga koordinasi pertahanan agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada para pemain depan tuan rumah.

Di sisi lain, Borussia Mönchengladbach belum menemukan konsistensi permainan. Kekalahan 0-1 dari Borussia Dortmund pada pertandingan terakhir semakin memperpanjang periode sulit yang sedang mereka alami.

Gladbach juga menghadapi persoalan kebugaran pemain. Kondisi Tim Kleindienst menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena penyerang tersebut belum sepenuhnya pulih. Absennya sejumlah pemain dapat memengaruhi pilihan strategi Blessin.

Meski demikian, Werder Bremen tetap perlu berhati-hati. Gladbach memiliki kemampuan menciptakan peluang melalui serangan balik cepat. Jika mendapatkan ruang, tim tamu berpotensi memberikan ancaman kepada pertahanan tuan rumah.

Werder Bremen sendiri memiliki catatan kandang yang cukup meyakinkan. Mereka belum terkalahkan dalam lima pertandingan Bundesliga di Weserstadion musim ini, dengan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Sebaliknya, Borussia Mönchengladbach baru mendapatkan satu poin dari tiga pertandingan terakhir. Catatan tersebut menunjukkan bahwa Kevin Diks dan kolega masih membutuhkan banyak perbaikan untuk bisa bersaing dengan tim-tim papan atas.

Dalam perkiraan susunan pemain, Werder Bremen berpeluang menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Niclas Füllkrug sebagai ujung tombak. Sementara itu, Gladbach diprediksi memakai skema 3-4-2-1 dengan Kevin Diks menjadi bagian dari trio bek bersama Philipp Sander dan Fabio Chiarodia.

Melihat performa kedua tim, Werder Bremen memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Dukungan publik Weserstadion, kemenangan besar atas Hamburg, serta kondisi tim yang lebih stabil menjadi keuntungan bagi tuan rumah.

Sejumlah prediksi juga mengunggulkan Werder Bremen. Sports Mole memperkirakan kemenangan 2-0, sedangkan Football Whispers memprediksi skor 3-0. Forebet menempatkan hasil 2-1 sebagai salah satu kemungkinan.

Borussia Mönchengladbach diperkirakan tetap memberikan perlawanan, terutama melalui Kevin Diks dan barisan pertahanannya. Namun, tekanan Werder Bremen sepanjang pertandingan berpotensi menjadi pembeda.