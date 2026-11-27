JawaPos.com - Francisco Conceicao merasa Juventus pantas meraih kemenangan saat mengalahkan Omonia di Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor telak 4-1 tersebut dimainkan di Allianz Stadium, Jumat (27/11/2026).

Juventus sempat tertinggal dari Omonia lewat gol dari Lubomir Satka pada menit ke-15. Francisco Conceicao merasa di awal laga timnya kesulitan, tapi setelah 20 menit Juventus mampu berbalik unggul dari gol Andrea Cambiaso dan Jeff Ekhator.

"Kami sedikit kesulitan di awal, tetapi setelah 20 menit pertama, kami mulai bermain sesuai keinginan kami dan kami pantas mendapatkan gol dan kemenangan. Mentalitas kami selalu ingin mencetak lebih banyak gol," kata Francisco Conceicao yang dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (27/11/2026).

Setelah Juventus unggul 2-1, Conceicao menilai laga berjalan imbang. Saat dia dan Jeremie Boga mencetak gol, permainan Juventus semakin membaik.

"Kami tahu bahwa di Liga Europa Anda tidak boleh melakukan kesalahan saat melawan tim-tim ini. Saat skor 2-1, pertandingan masih seimbang. Tetapi setelah mencetak gol ketiga, kami berhasil mengendalikan permainan dengan lebih baik," ujar Francisco Conceicao.

Pemain 23 tahun tersebut menegaskan bahwa tujuan Juventus adalah finis di posisi delapan besar untuk lolos langsung ke babak selanjutnya. Conceicao ingin Juventus terus bekerja keras agar tetap bertahan di posisi tersebut.

"Kami tahu bahwa tujuan utama kami di Eropa adalah finis di delapan besar dan menghindari babak play-off tambahan. Kami harus tetap berada di dekat puncak klasemen. Kami adalah Juventus dan kami pantas berada di sana bersaing dengan tim-tim terbaik. Kami perlu terus bekerja keras dan mempertahankan level performa ini," pungkas Francisco Conceicao.