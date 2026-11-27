JawaPos.com — Prediksi skor Aljazair U-17 vs Republik Dominika U-17 menjadi sorotan menjelang pertandingan terakhir Grup J Piala Dunia U-17 2026 di Aspire Zone - Pitch 2, Doha, Qatar, Jumat (27/11/2026) pukul 22.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk memperbesar peluang melaju ke fase berikutnya, dengan Republik Dominika sementara memimpin klasemen dan Aljazair berada di posisi ketiga.

Pertandingan ke-67 dalam rangkaian fase pertama Piala Dunia U-17 2026 ini dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 sesuai waktu yang tercantum pada halaman pertandingan FIFA.

Persaingan diperkirakan berlangsung ketat karena selisih posisi kedua tim hanya ditentukan oleh hasil dua pertandingan sebelumnya.

Republik Dominika U-17 datang dengan modal belum terkalahkan setelah mengumpulkan satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Sementara itu, Aljazair U-17 telah mencatat satu kemenangan dan satu kekalahan sehingga membutuhkan penampilan lebih konsisten.

Menariknya, Republik Dominika U-17 memiliki catatan pertahanan lebih baik meskipun produktivitas gol mereka masih berada di bawah Aljazair U-17.

Perbedaan karakter permainan tersebut berpotensi menghadirkan pertarungan menarik antara efektivitas serangan dan kedisiplinan bertahan.

Bagaimana Kondisi Aljazair U-17 Menjelang Pertandingan? Aljazair U-17 memasuki pertandingan terakhir Grup J dengan menempati peringkat ketiga setelah mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan. Mereka mencatat satu kemenangan dan satu kekalahan, dengan produktivitas empat gol serta lima kali kebobolan.

Catatan tersebut menunjukkan Aljazair U-17 mempunyai kemampuan menciptakan gol, tetapi masih menghadapi persoalan dalam menjaga keseimbangan permainan. Rata-rata dua gol per pertandingan menjadi modal positif, sedangkan rata-rata 2,5 gol kebobolan memperlihatkan sektor pertahanan membutuhkan perhatian serius.

Dengan selisih gol minus satu, Aljazair U-17 tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan menyerang untuk menghadapi pemimpin klasemen. Mereka juga perlu mengurangi kesalahan ketika kehilangan penguasaan bola agar tidak memberikan peluang kepada Republik Dominika U-17.

Pertandingan ini sekaligus menjadi kesempatan bagi Aljazair U-17 untuk memperbaiki posisi mereka dalam persaingan Grup J. Kemenangan akan membawa mereka mengoleksi enam poin sekaligus melewati perolehan angka Republik Dominika U-17.

Namun, hasil tersebut tidak otomatis menentukan posisi akhir Aljazair U-17 karena pertandingan lain di Grup J juga berpengaruh. Cile U-17 masih berada dalam persaingan setelah mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan dengan selisih gol positif satu.

Aljazair U-17 diperkirakan perlu bermain lebih agresif sejak awal untuk menghindari tekanan pada penghujung pertandingan. Meski demikian, pendekatan menyerang secara berlebihan bisa membuka ruang bagi lawan untuk melancarkan serangan balik.

Mengapa Republik Dominika U-17 Lebih Diunggulkan? Republik Dominika U-17 memiliki modal lebih baik karena memimpin klasemen sementara Grup J dengan empat poin dari dua pertandingan. Mereka belum menelan kekalahan setelah membukukan satu kemenangan dan satu hasil imbang, disertai tiga gol memasukkan serta dua gol kebobolan.

Catatan tersebut menunjukkan Republik Dominika U-17 mampu menjaga hasil pertandingan secara lebih konsisten dibandingkan Aljazair U-17. Rata-rata satu gol kebobolan per laga juga menjadi indikator pertahanan mereka lebih solid berdasarkan hasil sementara.

Keunggulan lain terletak pada posisi klasemen yang memberikan Republik Dominika U-17 lebih banyak pilihan dalam menentukan pendekatan pertandingan. Hasil imbang akan membawa mereka mengoleksi lima poin, sedangkan kemenangan memastikan tambahan tiga angka sekaligus memperkuat posisi di puncak.

Meski demikian, Republik Dominika U-17 tidak bisa menganggap pertandingan ini sebagai kesempatan bermain aman sepanjang waktu. Aljazair U-17 sudah mencetak empat gol dalam dua pertandingan, sehingga tetap memiliki ancaman yang perlu diantisipasi.

Republik Dominika U-17 diperkirakan akan mengutamakan organisasi pertahanan dan memanfaatkan momentum ketika lawan kehilangan bola. Pendekatan tersebut masuk akal mengingat mereka memiliki catatan kebobolan lebih rendah dibandingkan Aljazair U-17.

Tantangan terbesar Republik Dominika U-17 adalah menjaga konsentrasi ketika menghadapi tekanan serangan yang mungkin meningkat sejak menit awal. Mereka juga perlu memaksimalkan setiap peluang karena produktivitas tiga gol dalam dua laga belum memberikan jaminan kemenangan.

Seberapa Ketat Persaingan Klasemen Grup J? Persaingan Grup J Piala Dunia U-17 2026 masih terbuka menjelang pertandingan terakhir karena keempat tim memiliki peluang memperbaiki posisi. Republik Dominika U-17 memimpin dengan empat poin, disusul Cile U-17 dan Aljazair U-17 yang sama-sama mengumpulkan tiga poin.

Berikut klasemen sementara Grup J berdasarkan data sebelum pertandingan terakhir.

Republik Dominika U-17 | 4 Cile U-17 | 3 Aljazair U-17 | 3 Montenegro U-17 | 1 Montenegro U-17 juga belum sepenuhnya keluar dari persaingan setelah mengumpulkan satu poin melalui satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Situasi tersebut membuat pertandingan terakhir memiliki pengaruh besar terhadap susunan klasemen akhir.

Bagi Aljazair U-17, kemenangan menjadi hasil paling menguntungkan untuk memperbesar peluang melanjutkan perjalanan di turnamen.

Sebaliknya, Republik Dominika U-17 memiliki kesempatan mempertahankan posisi teratas dengan menghindari kekalahan dan memperhatikan hasil pertandingan lainnya.

Selisih gol juga berpotensi menjadi faktor penting apabila terdapat tim yang menyelesaikan fase grup dengan jumlah poin sama.

Karena itu, kedua tim perlu memperhatikan bukan hanya hasil pertandingan, melainkan juga jumlah gol yang berhasil dicetak dan diterima.

Prediksi Skor Aljazair U-17 vs Republik Dominika U-17 Pertandingan Aljazair U-17 melawan Republik Dominika U-17 diprediksi berlangsung seimbang dengan peluang gol bagi kedua tim.

Aljazair memiliki produktivitas lebih tinggi, sementara Republik Dominika membawa modal pertahanan lebih baik dan catatan belum terkalahkan.

Aljazair U-17 kemungkinan akan mencoba mengambil inisiatif serangan untuk mengejar kemenangan yang sangat dibutuhkan.

Republik Dominika U-17 diperkirakan lebih selektif dalam membangun serangan sambil menjaga ruang di lini belakang.

Perbedaan kebutuhan hasil tersebut dapat membuat tempo pertandingan berubah, terutama ketika salah satu tim berhasil mencetak gol pembuka.

Aljazair U-17 harus berhati-hati karena lima gol kebobolan dalam dua laga menunjukkan pertahanan mereka masih rentan.

Berdasarkan perbandingan produktivitas, pertahanan, dan konsistensi hasil, Republik Dominika U-17 mempunyai sedikit keunggulan menjelang pertandingan.

Namun, kemampuan Aljazair U-17 mencetak empat gol membuat peluang hasil imbang tetap cukup terbuka.

Hasil tersebut diperkirakan menjadi gambaran pertandingan yang ketat, dengan kedua tim sama-sama mampu menciptakan peluang.

Prediksi ini merupakan analisis berdasarkan statistik fase grup yang tersedia, bukan hasil pertandingan resmi.