JawaPos.com — Prediksi skor Republik Irlandia U-17 vs Tanzania U-17 mengarah pada kemenangan tipis wakil Eropa dalam pertandingan terakhir Grup I Piala Dunia U-17 2026 di Aspire Zone Pitch 1, Doha, Qatar, Jumat (27/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Republik Irlandia membutuhkan kemenangan untuk memperkuat peluang lolos ke fase gugur, sedangkan Tanzania wajib meraih hasil maksimal demi menjaga harapan melanjutkan perjalanan.

Pertandingan ini menjadi penentu nasib kedua tim setelah menjalani dua laga dengan hasil berbeda sepanjang fase grup.

Republik Irlandia mengoleksi tiga poin dan menempati posisi kedua, sementara Tanzania baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan.

Brasil U-17 sudah mengamankan tiket fase gugur setelah menyapu bersih dua pertandingan awal dengan koleksi enam poin.

Situasi tersebut membuat persaingan memperebutkan posisi berikutnya semakin menarik, terutama bagi Republik Irlandia dan Tanzania yang masih memiliki kepentingan besar.

Republik Irlandia datang dengan modal kemenangan atas Kosta Rika, meskipun sebelumnya harus mengakui keunggulan Brasil.

Sebaliknya, Tanzania masih mencari kemenangan pertama setelah hanya mampu bermain imbang melawan Kosta Rika dan menelan kekalahan dari Brasil.

Republik Irlandia U-17 Punya Modal Kemenangan, Mampukah Bangkit Setelah Dikalahkan Brasil? Republik Irlandia U-17 memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan karena sudah memperlihatkan kemampuan mengamankan tiga poin pada fase grup.

Kemenangan 2-0 atas Kosta Rika menjadi bukti efektivitas permainan mereka ketika menghadapi lawan yang memberikan ruang untuk menyerang.

Dua gol kemenangan tersebut dicetak Maxim Afonin dan Cillian Murphy, dua pemain yang memberikan kontribusi penting bagi perjalanan Republik Irlandia.

Keberhasilan mencetak dua gol tanpa kebobolan juga menunjukkan keseimbangan antara organisasi pertahanan dan penyelesaian akhir.

Namun, Republik Irlandia tidak sepenuhnya tampil sempurna karena mengalami kekalahan 1-2 ketika menghadapi Brasil.

Hasil tersebut memperlihatkan masih adanya celah yang dapat dimanfaatkan lawan, terutama ketika intensitas pertandingan meningkat.

Dari dua pertandingan pertama, Republik Irlandia mencetak tiga gol dan kebobolan dua kali sehingga memiliki selisih gol positif satu.

Catatan tersebut menjadi modal penting menjelang pertandingan terakhir yang berpotensi menentukan posisi akhir mereka di Grup I.

Menghadapi Tanzania, Republik Irlandia diperkirakan mencoba mengambil kendali permainan sejak menit awal untuk menghindari tekanan pada pengujung pertandingan.

Keberadaan Afonin dan Murphy dapat menjadi pembeda apabila keduanya kembali memperoleh kesempatan mencetak gol.

Tanzania U-17 Belum Menang, Bisakah Membuat Kejutan? Tanzania U-17 menghadapi tantangan besar karena belum berhasil mengamankan kemenangan sepanjang dua pertandingan pertama Grup I Piala Dunia U-17 2026.

Mereka baru mengumpulkan satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Kosta Rika dan kemudian kalah dari Brasil.

Hasil imbang menghadapi Kosta Rika menunjukkan Tanzania memiliki kemampuan memberikan perlawanan dan menciptakan peluang mencetak gol.

Namun, kebobolan dua kali dalam pertandingan tersebut menjadi catatan penting bagi lini pertahanan mereka.

Menghadapi Republik Irlandia, Tanzania membutuhkan keseimbangan permainan agar tidak terlalu mudah kehilangan penguasaan bola di wilayah sendiri.

Kesalahan dalam menjaga ruang pertahanan dapat menjadi masalah apabila Republik Irlandia mampu membangun serangan secara konsisten.

Tanzania juga tidak bisa hanya mengandalkan permainan bertahan karena kemenangan menjadi hasil paling menguntungkan untuk memperbesar peluang lolos.

Kondisi ini berpotensi membuat pertandingan berlangsung terbuka, terutama apabila skor masih imbang memasuki babak kedua.

Secara mental, Tanzania memiliki kesempatan tampil tanpa tekanan sebagai tim yang lebih diunggulkan karena posisi mereka berada di bawah Republik Irlandia.

Situasi tersebut bisa menjadi keuntungan apabila para pemain mampu memanfaatkan peluang serangan balik secara efektif.

Persaingan Grup I Memanas, Apa yang Dipertaruhkan Kedua Tim? Persaingan Grup I Piala Dunia U-17 2026 memasuki fase menentukan setelah Brasil memastikan diri berada di posisi teratas dengan enam poin.

Republik Irlandia mengikuti dengan tiga poin, sedangkan Tanzania dan Kosta Rika sama-sama mengumpulkan satu poin.

Kemenangan akan membawa Republik Irlandia mengoleksi enam poin dan memperkuat posisi mereka dalam persaingan menuju fase gugur.

Tambahan tiga poin juga akan membuat Tanzania tidak mungkin mengejar perolehan angka Republik Irlandia.

Sebaliknya, kemenangan Tanzania akan membawa mereka mengoleksi empat poin sekaligus melewati Republik Irlandia yang tetap memiliki tiga poin.

Hasil tersebut membuka peluang bagi wakil Afrika untuk memperbaiki posisi akhir, meskipun kepastian kelolosan tetap bergantung pada ketentuan kompetisi dan hasil pertandingan lainnya.

Pertandingan Brasil melawan Kosta Rika juga menjadi bagian penting dalam menentukan susunan klasemen akhir Grup I. Karena itu, kedua tim perlu fokus pada pertandingan sendiri tanpa terlalu bergantung pada hasil laga lainnya.

Republik Irlandia mempunyai keuntungan karena hasil imbang tetap membuat mereka unggul dua poin atas Tanzania dalam klasemen.

Meski demikian, bermain terlalu hati-hati berisiko memberikan kesempatan kepada Tanzania untuk membangun tekanan sepanjang pertandingan.

Prediksi Skor Republik Irlandia U-17 vs Tanzania U-17, Siapa Lebih Berpeluang Menang? Republik Irlandia U-17 lebih diunggulkan berdasarkan hasil dua pertandingan pertama, terutama setelah mencatat kemenangan 2-0 atas Kosta Rika.

Sementara itu, Tanzania masih harus memperbaiki organisasi pertahanan sekaligus meningkatkan efektivitas serangan agar mampu menciptakan kejutan.

Pertandingan diperkirakan berjalan kompetitif karena kedua tim memiliki motivasi kuat untuk mengamankan hasil terbaik pada laga penutup Grup I.

Republik Irlandia berpeluang lebih dominan dalam membangun serangan, sedangkan Tanzania dapat mengandalkan transisi cepat untuk mengeksploitasi ruang kosong.

Kemampuan Republik Irlandia mencetak tiga gol dari dua pertandingan memberikan gambaran mengenai potensi serangan yang cukup menjanjikan.

Namun, dua gol yang sudah bersarang ke gawang mereka memperlihatkan Tanzania tetap memiliki kesempatan mencetak gol apabila mampu memanfaatkan kelengahan pertahanan.

Faktor pembeda kemungkinan terletak pada ketenangan penyelesaian akhir dan kemampuan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Republik Irlandia memiliki modal hasil pertandingan lebih baik, tetapi Tanzania tetap berpotensi menyulitkan apabila mampu mempertahankan disiplin permainan.

Dengan mempertimbangkan performa, posisi klasemen, serta kebutuhan kedua tim, Republik Irlandia diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis.

Tanzania diperkirakan memberikan perlawanan sengit, tetapi efektivitas serangan wakil Eropa berpeluang menjadi penentu hasil akhir.