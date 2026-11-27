JawaPos.com — Brasil U-17 berpeluang mengamankan kemenangan ketiga secara beruntun ketika menghadapi Kosta Rika U-17 pada pertandingan terakhir Grup I Piala Dunia U-17 FIFA 2026 di Aspire Zone Pitch 5, Doha, Qatar, Jumat (27/11/2026) pukul 21.00 WIB.

Brasil datang sebagai pemuncak klasemen dengan enam poin, sedangkan Kosta Rika berada di dasar grup dengan satu poin dan membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos.

Pertandingan ini menghadirkan dua tim dengan situasi berbeda setelah menjalani dua pertandingan fase grup.

Brasil U-17 berusaha mempertahankan catatan sempurna, sementara Kosta Rika U-17 menghadapi tekanan untuk menghindari kekalahan kedua.

Selisih lima poin menjadi gambaran awal perbedaan performa kedua kesebelasan sepanjang turnamen.

Namun, pertandingan terakhir fase grup tetap menyimpan potensi kejutan karena Kosta Rika U-17 masih memiliki kepentingan besar dalam perebutan posisi klasemen.

Mengapa Brasil U-17 Lebih Diunggulkan Menghadapi Kosta Rika U-17? Brasil U-17 lebih diunggulkan karena berhasil mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan pertama Grup I Piala Dunia U-17 FIFA 2026.

Tim muda Samba mencatatkan dua kemenangan dengan produktivitas tiga gol dan hanya sekali kebobolan.

Catatan tersebut memperlihatkan keseimbangan antara kemampuan mencetak gol dan menjaga pertahanan sepanjang fase grup.

Brasil U-17 juga menjadi satu-satunya peserta Grup I yang mampu memenangkan seluruh pertandingan hingga menjelang putaran ketiga.

Keunggulan Brasil U-17 tidak semata-mata terlihat dari jumlah poin, tetapi juga kemampuan menjaga hasil pertandingan.

Dengan rata-rata hanya 0,5 gol kebobolan setiap pertandingan, lini pertahanan mereka memiliki catatan paling baik di grup.

Situasi tersebut memberikan modal penting menghadapi Kosta Rika U-17 yang membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi.

Brasil U-17 dapat mengembangkan permainan secara lebih terukur tanpa harus terburu-buru mencari gol sejak menit pertama.

Meski demikian, keunggulan statistik tidak otomatis menjamin kemenangan Brasil U-17 dalam pertandingan terakhir fase grup.

Kosta Rika U-17 berpotensi memberikan perlawanan lebih agresif karena memiliki kebutuhan poin yang jauh lebih mendesak.

Brasil U-17 juga perlu menjaga konsentrasi ketika menghadapi serangan balik lawan, terutama jika lebih banyak menguasai permainan.

Kesalahan kecil dalam transisi bertahan bisa memberikan kesempatan bagi Kosta Rika U-17 untuk menciptakan kejutan.

Bagaimana Peluang Kosta Rika U-17 Keluar dari Dasar Klasemen? Kosta Rika U-17 masih memiliki peluang memperbaiki posisi Grup I meskipun baru mengumpulkan satu poin dari dua pertandingan.

Mereka mencatatkan satu hasil imbang dan satu kekalahan dengan produktivitas dua gol serta empat kali kebobolan.

Catatan tersebut menunjukkan Kosta Rika U-17 sebenarnya mampu memberikan ancaman terhadap pertahanan lawan.

Persoalan terbesarnya terletak pada kemampuan menjaga keseimbangan permainan agar tidak terlalu mudah kehilangan poin.

Dengan rata-rata dua gol kebobolan setiap pertandingan, sektor pertahanan menjadi perhatian utama menjelang menghadapi Brasil U-17.

Kosta Rika U-17 harus meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga ruang dan mengantisipasi pergerakan pemain lawan.

Kebutuhan meraih kemenangan juga menghadirkan tantangan tersendiri karena mereka tidak bisa terus-menerus bermain defensif.

Kosta Rika U-17 harus menemukan keseimbangan antara keberanian menyerang dan kewaspadaan menghadapi serangan balik Brasil.

Apabila mampu mencetak gol lebih dahulu, Kosta Rika U-17 berpeluang mengubah jalannya pertandingan secara signifikan.

Sebaliknya, kebobolan pada awal laga dapat membuat tugas mereka semakin berat karena harus mengejar ketertinggalan menghadapi pemuncak klasemen.

Peluang Kosta Rika U-17 juga berkaitan dengan pertandingan Republik Irlandia U-17 melawan Tanzania U-17 yang berlangsung bersamaan.

Hasil kedua pertandingan akan menentukan susunan akhir klasemen Grup I serta memengaruhi peluang masing-masing tim melanjutkan perjalanan.

Seberapa Ketat Persaingan Klasemen Grup I Piala Dunia U-17 2026? Brasil U-17 memimpin klasemen Grup I dengan enam poin, unggul tiga angka atas Republik Irlandia U-17 yang berada di posisi kedua.

Tanzania U-17 menempati urutan ketiga dengan satu poin, sedangkan Kosta Rika U-17 berada di posisi keempat dengan jumlah poin sama.

Perbedaan posisi Tanzania U-17 dan Kosta Rika U-17 ditentukan oleh selisih gol setelah dua pertandingan. Tanzania mencatatkan selisih minus satu, sementara Kosta Rika memiliki selisih minus dua.

Brasil U-17 mempunyai selisih gol positif dua setelah mencetak tiga gol dan kebobolan sekali. Republik Irlandia U-17 mengikuti dengan selisih gol positif satu berkat tiga gol memasukkan dan dua gol kemasukan.

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Kondisi tersebut membuat pertandingan terakhir menjadi penentu penting bagi tiga tim di bawah Brasil U-17.

Kosta Rika U-17 harus berusaha mendapatkan hasil maksimal sekaligus memperhatikan perkembangan pertandingan lain untuk mengetahui posisi akhirnya.

Sementara itu, Brasil U-17 memiliki kesempatan mengakhiri fase grup dengan sembilan poin apabila kembali meraih kemenangan.

Pencapaian tersebut sekaligus akan mempertahankan rekor sempurna mereka sepanjang tiga pertandingan Grup I.

Prediksi Skor Kosta Rika U-17 vs Brasil U-17, Siapa Menang? Brasil U-17 diprediksi mengalahkan Kosta Rika U-17 dengan skor 2-0 berdasarkan perbandingan performa kedua tim sepanjang dua pertandingan Grup I.

Keunggulan enam poin, dua kemenangan, dan pertahanan yang baru kebobolan sekali menjadi alasan utama Brasil lebih difavoritkan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung dengan Brasil U-17 berusaha mengendalikan tempo permainan sejak awal.

Kosta Rika U-17 kemungkinan lebih berhati-hati dalam menjaga pertahanan sambil mencari kesempatan melalui serangan balik.

Gol pembuka akan menjadi faktor penting karena dapat menentukan pendekatan kedua kesebelasan sepanjang pertandingan.

Apabila Brasil U-17 mampu unggul lebih dahulu, mereka berpeluang memanfaatkan ruang ketika Kosta Rika U-17 meningkatkan intensitas serangan.

Namun, prediksi tersebut tetap terbuka terhadap perubahan apabila Kosta Rika U-17 mampu tampil lebih efektif dibandingkan dua pertandingan sebelumnya.

Motivasi keluar dari dasar klasemen bisa menjadi dorongan tambahan untuk memberikan perlawanan hingga menit terakhir.

Pertandingan Jumat malam ini juga menjadi kesempatan bagi Brasil U-17 untuk memperlihatkan konsistensi sebelum memasuki fase berikutnya.

Bagi Kosta Rika U-17, laga menghadapi pemuncak klasemen merupakan ujian terbesar sekaligus kesempatan terakhir memperbaiki hasil fase grup.