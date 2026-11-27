JawaPos.com — Prediksi skor Honduras U-17 vs Jepang U-17 pada Piala Dunia U-17 2026 mengarah pada kemenangan tipis Jepang dengan skor 2-0. Kedua tim akan bertemu dalam pertandingan Grup L di Aspire Zone Pitch 4, Doha, Qatar, Jumat (27/11/2026) pukul 20.00 WIB, setelah sama-sama menelan dua kekalahan pada pertandingan sebelumnya.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua negara untuk mengakhiri tren negatif sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen Grup L.

Jepang U-17 sedikit lebih diunggulkan karena memiliki catatan produktivitas dan pertahanan yang lebih baik dibandingkan Honduras U-17 dalam dua pertandingan pertama.

Meski demikian, pertemuan tersebut diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan diri.

Honduras U-17 tentu tidak ingin mengakhiri perjalanan fase grup tanpa mencetak gol maupun mengumpulkan satu poin.

Bagaimana Kondisi Honduras U-17 dan Jepang U-17 Menjelang Pertandingan? Honduras U-17 menghadapi pertandingan ketiga Grup L dengan catatan yang belum memuaskan setelah mengalami dua kekalahan beruntun.

Tim asal Amerika Tengah tersebut belum mampu mencetak gol dan sudah kebobolan empat kali sepanjang dua pertandingan pertama.

Catatan tersebut memperlihatkan persoalan Honduras U-17 tidak hanya terletak pada kemampuan menciptakan peluang, tetapi juga menjaga keseimbangan permainan.

Dengan selisih gol minus empat, Honduras menempati posisi terbawah klasemen sementara Grup L tanpa mengoleksi poin.

Situasi Jepang U-17 sebenarnya tidak jauh berbeda karena mereka juga gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan awal.

Namun, wakil Asia tersebut mempunyai statistik sedikit lebih baik setelah mencetak satu gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Jepang U-17 saat ini menempati peringkat ketiga dengan nol poin dan selisih gol minus dua. Keunggulan statistik tersebut menjadi salah satu alasan Jepang lebih berpeluang memenangkan pertandingan menghadapi Honduras.

Meski berada dalam situasi sulit, Jepang masih mempunyai kesempatan memperbaiki catatan penampilan mereka pada pertandingan terakhir fase grup.

Kemenangan akan menjadi hasil penting untuk menutup rangkaian pertandingan dengan lebih positif, meskipun peluang melangkah lebih jauh tetap bergantung pada ketentuan kompetisi.

Mengapa Jepang U-17 Lebih Diunggulkan daripada Honduras U-17? Jepang U-17 memiliki modal statistik yang sedikit lebih menjanjikan dibandingkan Honduras menjelang pertemuan kedua negara di Doha.

Dalam dua pertandingan, Jepang mampu mencetak satu gol, sedangkan Honduras belum sekalipun berhasil menjebol gawang lawan.

Perbedaan tersebut memang belum cukup untuk memastikan siapa yang akan memenangkan pertandingan, terutama dalam kompetisi kelompok usia.

Namun, kemampuan Jepang mencetak gol pada pertandingan sebelumnya memberikan indikasi mereka mempunyai potensi serangan yang dapat dimaksimalkan.

Dari sisi pertahanan, Jepang juga menunjukkan catatan lebih baik dengan tiga gol kemasukan dibandingkan empat gol yang diterima Honduras.

Selisih satu gol tersebut memperlihatkan kedua tim masih menghadapi persoalan defensif, tetapi Jepang memiliki keunggulan tipis berdasarkan angka.

Tantangan terbesar Jepang adalah meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir agar peluang yang diperoleh dapat menghasilkan gol.

Satu gol dari dua pertandingan menunjukkan lini serang mereka masih membutuhkan peningkatan untuk menghadapi tekanan dalam pertandingan penting.

Sementara itu, Honduras harus menemukan cara untuk mengakhiri kebuntuan yang berlangsung sejak pertandingan pertama.

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Tanpa peningkatan kualitas serangan, mereka berisiko kembali kesulitan menghadapi lawan yang mempunyai organisasi pertahanan lebih disiplin.

Pertandingan ini juga menjadi ujian mental bagi para pemain muda setelah mengalami dua hasil mengecewakan secara beruntun.

Tim yang mampu menjaga konsentrasi dan memanfaatkan momentum pertandingan berpeluang memperoleh keuntungan besar.

Bagaimana Persaingan Klasemen Grup L Piala Dunia U-17 2026? Persaingan Grup L memperlihatkan kesenjangan cukup mencolok antara dua tim teratas dan dua penghuni papan bawah.

Kolombia U-17 dan Serbia U-17 sama-sama mengumpulkan enam poin, sedangkan Jepang U-17 serta Honduras U-17 belum memperoleh angka.

Kolombia U-17 memimpin klasemen setelah mencatat dua kemenangan dengan empat gol memasukkan dan satu gol kemasukan.

Serbia U-17 membuntuti di posisi kedua berkat dua kemenangan, tiga gol memasukkan, serta belum pernah kebobolan.

Kedua tim teratas mempunyai selisih gol identik, yakni positif tiga, meskipun Kolombia unggul dalam jumlah gol yang dicetak.

Kondisi tersebut memperlihatkan persaingan papan atas berlangsung ketat, sementara Jepang dan Honduras masih berusaha meraih kemenangan pertama.

Bagi Jepang, pertandingan menghadapi Honduras merupakan kesempatan untuk menghindari catatan tiga kekalahan berturut-turut pada fase grup.

Hasil positif juga akan memperbaiki perolehan poin sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi perkembangan para pemain muda.

Honduras mempunyai motivasi serupa karena kemenangan dapat mengangkat mereka dari posisi terbawah apabila unggul dalam perhitungan klasemen.Baca Juga: FIFA Ubah Aturan Skorsing Usai Kontroversi Folarin Balogun Mencuat dalam di Piala Dunia 2026

Namun, target tersebut membutuhkan perubahan signifikan, terutama dalam produktivitas serangan yang masih mencatat nol gol.

Dengan kedua tim belum mengumpulkan poin, pertandingan ini diperkirakan menghadirkan persaingan terbuka sejak menit awal. Keberanian mengambil inisiatif menyerang bisa menjadi faktor penting untuk menentukan hasil akhir.

Prediksi Skor Honduras U-17 vs Jepang U-17, Siapa Akan Menang? Jepang U-17 diprediksi mampu mengalahkan Honduras U-17 dengan skor 2-0 pada pertandingan Grup L Piala Dunia U-17 2026.

Prediksi tersebut mempertimbangkan catatan produktivitas Jepang yang sedikit lebih baik serta jumlah kebobolan lebih rendah dibandingkan Honduras.

Jepang diperkirakan berusaha mengendalikan tempo permainan sekaligus meningkatkan intensitas serangan untuk mendapatkan gol pembuka.

Sebaliknya, Honduras perlu tampil lebih efektif ketika memperoleh kesempatan menyerang dan menghindari kesalahan di area pertahanan sendiri.

Gol pertama berpotensi menjadi penentu arah pertandingan karena kedua tim belum menunjukkan produktivitas tinggi sepanjang fase grup.

Apabila Jepang mampu unggul lebih dahulu, mereka berpeluang bermain lebih tenang dan memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Honduras.

Namun, Honduras tetap mempunyai kesempatan memberikan kejutan apabila mampu mempertahankan kedisiplinan dan meningkatkan ketajaman penyelesaian akhir.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim sejauh ini, Jepang lebih layak diunggulkan untuk mengamankan tiga poin pertama mereka.