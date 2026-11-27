JawaPos.com — Prediksi skor Kolombia U-17 vs Serbia U-17 mengarah pada pertandingan sengit dalam perebutan posisi puncak Grup L Piala Dunia U-17 2026 di Aspire Zone Pitch 9, Doha, Qatar, Jumat (27/11/2026) pukul 20.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi enam poin dari dua kemenangan, sehingga pertemuan ini menjadi penentu siapa yang mengakhiri fase grup sebagai pemuncak klasemen.

Kolombia U-17 datang dengan modal produktivitas empat gol dan satu kali kebobolan sepanjang dua pertandingan pertama.

Sementara itu, Serbia U-17 menunjukkan pertahanan lebih solid setelah mencetak tiga gol tanpa sekalipun kebobolan.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sama-sama belum kehilangan poin dalam perjalanan mereka di Grup L.

Kolombia U-17 memiliki keunggulan jumlah gol, sedangkan Serbia U-17 mengandalkan konsistensi pertahanan untuk menghadapi tekanan lawan.

Persaingan semakin menarik karena kedua tim mempunyai selisih gol identik, yakni plus tiga, meskipun Kolombia U-17 menempati posisi pertama klasemen sementara.

Kondisi tersebut membuat pertandingan terakhir fase grup menjadi ujian penting bagi kedua tim sebelum melanjutkan perjalanan di turnamen.

Bagaimana Kondisi Kolombia U-17 Menjelang Menghadapi Serbia U-17? Kolombia U-17 memasuki pertandingan ketiga Grup L dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun.

Tim asuhan Freddy Hurtado tersebut mengumpulkan enam poin berkat catatan empat gol dan hanya sekali kebobolan.

Keberhasilan Kolombia U-17 mempertahankan rekor sempurna tidak terlepas dari kemampuan mereka menjaga keseimbangan permainan.

Produktivitas empat gol dalam dua pertandingan menunjukkan adanya ancaman serangan yang perlu diwaspadai pertahanan Serbia U-17.

Status sebagai juara CONMEBOL U-17 juga menjadi modal penting bagi Kolombia U-17 dalam menghadapi persaingan internasional.

Pengalaman melewati kompetisi regional dengan hasil terbaik memberikan bekal bagi para pemain muda untuk menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Meski demikian, pertandingan menghadapi Serbia U-17 menghadirkan tantangan tersendiri karena lawan belum pernah kebobolan.

Freddy Hurtado perlu menemukan cara menciptakan peluang tanpa mengorbankan organisasi pertahanan yang sejauh ini cukup terjaga.

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Kolombia U-17 juga harus memperhatikan efektivitas penyelesaian akhir ketika menghadapi pertahanan disiplin.

Setiap kesempatan mencetak gol berpotensi menentukan hasil pertandingan mengingat kedua tim memiliki catatan performa yang sangat berimbang.

Mengapa Serbia U-17 Bisa Menjadi Ancaman Serius bagi Kolombia U-17? Serbia U-17 mempunyai modal pertahanan impresif setelah mencatatkan dua kemenangan tanpa kebobolan pada fase grup Piala Dunia U-17 2026.

Tim asuhan Igor Matic tersebut mengoleksi enam poin dengan tiga gol memasukkan dan selisih gol plus tiga.

Catatan tersebut memperlihatkan kemampuan Serbia U-17 menjaga hasil pertandingan sekaligus memaksimalkan peluang mencetak gol.

Mereka tidak harus menjadi tim paling produktif untuk tetap bersaing memperebutkan posisi pertama klasemen Grup L.

Penampilan Serbia U-17 semakin menarik karena turnamen di Qatar merupakan pengalaman debut mereka pada Piala Dunia FIFA U-17.

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Keberhasilan lolos melalui kualifikasi UEFA U-17 EURO menjadi fondasi penting bagi skuad Igor Matic untuk menghadapi persaingan antarbenua.

Dua kemenangan awal memberikan gambaran positif mengenai kesiapan Serbia U-17 menghadapi tekanan pertandingan internasional.

Namun, Kolombia U-17 berpotensi menghadirkan ujian lebih berat dibandingkan dua pertandingan sebelumnya karena memiliki produktivitas gol lebih tinggi.

Serbia U-17 perlu mempertahankan disiplin organisasi permainan apabila ingin memperpanjang catatan tanpa kebobolan.

Kesalahan kecil dalam mengantisipasi serangan Kolombia U-17 bisa menjadi pembeda dalam pertandingan yang mempertemukan dua tim dengan jumlah poin sama.

Bagaimana Persaingan Klasemen Grup L Menentukan Jalannya Pertandingan? Kolombia U-17 dan Serbia U-17 sama-sama mengoleksi enam poin setelah menjalani dua pertandingan pertama Grup L Piala Dunia U-17 2026.

Kolombia U-17 memimpin klasemen sementara dengan empat gol memasukkan dan satu kebobolan, sedangkan Serbia U-17 berada di posisi kedua dengan tiga gol tanpa kebobolan.

Jepang U-17 menempati posisi ketiga setelah menelan dua kekalahan dengan catatan satu gol memasukkan dan tiga kebobolan.

Honduras U-17 berada di dasar klasemen tanpa poin setelah gagal mencetak gol dan sudah empat kali kebobolan.

Situasi tersebut membuat persaingan posisi teratas hanya melibatkan Kolombia U-17 dan Serbia U-17 berdasarkan klasemen sementara yang tersedia.

Keduanya memiliki kesempatan memperkuat posisi menjelang fase berikutnya melalui hasil positif pada pertandingan terakhir.

Kolombia U-17 mempunyai alasan untuk bermain menyerang karena kemenangan akan memastikan mereka mengakhiri fase grup dengan sembilan poin.

Serbia U-17 juga mengincar hasil serupa untuk melewati pesaing langsung sekaligus mempertahankan rekor kemenangan sempurna.

Meski begitu, kedua pelatih kemungkinan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara menyerang dan bertahan sepanjang pertandingan.

Risiko kehilangan poin akibat kesalahan sendiri bisa memengaruhi pendekatan permainan, terutama ketika skor masih imbang.

Prediksi Skor Kolombia U-17 vs Serbia U-17, Siapa Lebih Diunggulkan? Pertandingan Kolombia U-17 melawan Serbia U-17 diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki kekuatan berbeda yang saling mengimbangi.

Kolombia U-17 lebih produktif dalam mencetak gol, sementara Serbia U-17 mempunyai keunggulan dari sisi jumlah kebobolan.

Kolombia U-17 diprediksi berusaha mengambil inisiatif serangan untuk menguji konsistensi pertahanan Serbia U-17 sejak awal pertandingan.

Namun, pendekatan tersebut perlu disertai kewaspadaan terhadap kemungkinan serangan balik yang dapat dimanfaatkan skuad Igor Matic.

Serbia U-17 berpeluang memilih permainan lebih sabar dengan menjaga kerapatan antarlini sebelum mencari kesempatan menyerang.

Strategi seperti ini bisa menyulitkan Kolombia U-17 apabila mereka gagal menciptakan ruang di sekitar pertahanan lawan.

Perbedaan karakter kedua tim membuat efektivitas peluang menjadi faktor penting dalam menentukan pemenang pertandingan.

Kolombia U-17 mempunyai rata-rata dua gol per pertandingan, sedangkan Serbia U-17 mencatatkan rata-rata 1,5 gol dalam dua laga sebelumnya.

Dengan mempertimbangkan produktivitas Kolombia U-17 dan soliditas pertahanan Serbia U-17, hasil imbang menjadi skenario yang cukup realistis.

Kedua tim diperkirakan mampu menciptakan peluang, tetapi tidak mudah mendominasi pertandingan secara keseluruhan.

Hasil tersebut akan membuat kedua tim mengakhiri tiga pertandingan Grup L dengan tujuh poin apabila prediksi menjadi kenyataan.

Kolombia U-17 dan Serbia U-17 tetap mempertahankan rekor tidak terkalahkan, sekaligus menunjukkan ketatnya persaingan dua tim terbaik dalam klasemen sementara grup.