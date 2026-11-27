JawaPos.com - Chelsea berusaha menghentikan tren negatif saat bertandang ke markas Nottingham Forest dalam lanjutan Premier League 2026/2027. The Blues mengincar kemenangan agar tidak menelan kekalahan ketiga secara beruntun di kompetisi domestik.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di City Ground, Nottingham, Sabtu (28/11) pukul 03.00 WIB. Laga ini dijadwalkan disiarkan langsung melalui Vidio.

Chelsea sedang berada dalam periode sulit setelah kalah dalam dua pertandingan terakhir di Premier League. Mereka takluk 0-1 dari Sunderland pada 8 November, kemudian dihajar Leeds United dengan skor 1-4 pada 21 November.

Dua hasil buruk itu datang setelah Chelsea sempat meraih kemenangan 2-0 atas Manchester United pada 31 Oktober. Kekalahan dari Sunderland dan Leeds membuat tim asuhan Xabi Alonso perlu segera menemukan kembali konsistensi permainan.

Meski demikian, gelandang bertahan Chelsea Romeo Lavia menegaskan bahwa timnya belum berada dalam situasi panik.

"Kami tidak akan membunyikan lonceng kiamat sekarang untuk mengatakan ini adalah momen panik, sama sekali tidak. Kami sangat konfiden sebagai sebuah tim. Kami tahu ke mana kami ingin menuju," tuturnya, dilansir dari laman resmi klub.

Di sisi lain, Nottingham Forest memiliki potensi ancaman melalui penyerang Liam Delap. Pemain yang pernah membela Chelsea itu kini menjadi bagian dari skuad Forest setelah pindah secara permanen pada Agustus 2026.

Delap telah mencetak tiga gol dalam penampilannya di Premier League musim ini. Catatan tersebut membuatnya menjadi salah satu pemain yang patut diwaspadai Chelsea, terlebih dia berpeluang menghadapi mantan klubnya.

Pelatih Nottingham Forest Oliver Glasner menilai pertemuan dengan Chelsea bisa memberikan motivasi tambahan bagi Delap. Namun, dia juga mengingatkan sang penyerang untuk menunjukkan konsistensi.

"Dia mungkin mendapatkan motivasi tambahan saat menghadapi mantan klubnya, tetapi dia perlu menemukan konsistensi dalam penampilannya," ujar Glasner, dikutip dari Sky Sports.

Forest sendiri juga membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di klasemen. Karena itu, pertandingan di City Ground menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengakhiri periode kurang meyakinkan.

Prediksi Susunan Pemain

NOTTINGHAM FOREST (3-4-2-1):

26-Sels (g); 23-Jair Cunha, 31-Milenkovic, 5-Murillo; 27-Munoz, 24-McAtee, 22-Yates (c), 3-Williams; 10-Gibbs-White, 14-Ndoye; 19-Delap.

Pelatih: Oliver Glasner

CHELSEA (4-2-3-1):

1-Emiliano Martinez (g); 34-Acheampong, 3-Fofana, 6-Colwill (c), 29-Chavarria; 45-Lavia, 14-Henderson; 41-Estevao, 10-Palmer, 17-Rogers; 22-Emegha.