JawaPos.com - Baku seolah menjadi kota keberuntungan bagi Anthony Gordon. Penyerang sayap Barcelona itu mencetak dua gol saat membantu timnya mengalahkan Sabah FK 4-1 dalam lanjutan Liga Champions di Baku Olympic Stadium, Azerbaijan, Rabu (25/11).

Penampilan tersebut membuat Gordon bergurau bahwa suatu saat nanti dirinya mungkin perlu pindah ke Azerbaijan. Sebab, dia punya catatan istimewa setiap kali bermain di ibu kota negara tersebut.

"Mungkin, suatu saat nanti aku perlu pindah ke sini. Aku sangat sukses di sini dan telah memainkan laga yang hebat hari ini," kata Gordon kepada Stan.

Brace tersebut juga mengakhiri penantian Gordon untuk kembali mencetak gol sejak terakhir kali membobol gawang Deportivo Alaves pada 31 Oktober dalam pertandingan LALIGA.

Bagi pemain timnas Inggris itu, Baku bukan tempat yang asing. Musim lalu, ketika masih memperkuat Newcastle United, Gordon memborong empat gol saat The Magpies mengalahkan Qarabag dalam pertandingan Liga Champions di kota yang sama.

Dengan tambahan dua gol ke gawang Sabah, Gordon kini telah mencetak enam gol dalam dua kunjungan ke Baku di kompetisi antarklub Eropa.

Gordon sebenarnya berpeluang mencatatkan hat-trick. Dia sempat kembali menjebol gawang Sabah pada babak pertama, tetapi gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR karena Gabriel Jesus lebih dulu berada dalam posisi offside saat proses serangan.

"Aku senang bisa mencetak dua gol, meski sebenarnya berpotensi menciptakan hat-trick," sambung Gordon.

Dalam pertandingan tersebut, Gordon membuka keunggulan Barcelona pada menit ke-31. Dia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-51 setelah memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan kiper Sabah, Stas Pokatilov.

Karim Adeyemi memperbesar keunggulan Barcelona menjadi 3-0 pada menit ke-55. Gabriel Jesus kemudian mencetak gol keempat lima menit berselang. Sabah hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui Joy-Lance Mickels pada menit ke-63.