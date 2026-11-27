JawaPos.com - Pertandingan Liga Europa antara Besiktas dan Hapoel Beer-Sheva di Batumi, Georgia, diwarnai kericuhan di tribun penonton. Laga yang berlangsung Jumat (27/11) dini hari WIB itu bahkan sempat dihentikan selama sekitar 30 menit setelah polisi berhadapan dengan suporter Besiktas yang membawa bendera Palestina.

Insiden terjadi pada menit ke-26 ketika wasit Morten Krogh menghentikan pertandingan. Rekaman dari stadion memperlihatkan sejumlah polisi memasuki area tribun dan berhadapan dengan pendukung klub Turki tersebut. Salah seorang suporter terlihat dievakuasi menggunakan tandu.

Media Turki, NTV, melaporkan aparat menggunakan semprotan merica saat melakukan pengamanan. Dalam laporan yang sama, sejumlah suporter Turki disebut meneriakkan seruan penolakan terhadap Israel.

Dilansir Reuters, para pemain Besiktas dan direktur sepak bola klub, Onder Ozen, kemudian mendatangi tribun untuk menenangkan suporter. Tim wasit dan pemain sempat meninggalkan lapangan sebelum pertandingan kembali dilanjutkan setelah situasi terkendali.

Besiktas akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Namun, hasil tersebut tidak mengakhiri persoalan. Klub justru menyampaikan kecaman terhadap tindakan aparat keamanan yang dinilai menggunakan kekuatan secara berlebihan.

"Kami mengecam keras aparat keamanan yang menggunakan kekerasan secara berlebihan terhadap para suporter kami sebelum dan selama pertandingan melawan Hapoel Beer-Sheva dalam Liga Europa UEFA di Kota Batumi, Georgia. Kami menyampaikan turut berduka kepada para suporter kami yang terdampak oleh kejadian itu," tulis Besiktas melalui akun X resminya.

Klub juga menyebut sejumlah pendukungnya sempat mengalami kesulitan untuk memasuki stadion. Besiktas mengaku telah menghubungi delegasi UEFA dan meminta agar akses masuk dibuka.

"Setelah diketahui bahwa aparat keamanan menghambat masuknya para suporter kami ke stadion, kami segera menghubungi delegasi UEFA dan memastikan pintu evakuasi stadion dibuka sehingga para suporter kami dapat masuk ke stadion dengan cepat dan aman," lanjut pernyataan tersebut.

Besiktas menyatakan telah menyampaikan keberatan kepada delegasi pertandingan UEFA dan Konsulat Jenderal Turki di Batumi. Klub juga menyebut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terus memantau perkembangan situasi.

"Kami mengumumkan bahwa langkah-langkah hukum telah mulai diambil melalui Konsulat Jenderal kami di Batumi dan UEFA terkait penggunaan kekerasan secara berlebihan oleh aparat keamanan terhadap para suporter kami, serta menegaskan bahwa kami akan terus memantau proses ini hingga setiap pendukung kami kembali ke negara kami dengan selamat," tulis klub.

Menteri Dalam Negeri Turki Mustafa Ciftci turut memberikan penjelasan melalui media sosial. Dia mengatakan telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Georgia Sulkhan Tamazashvili setelah insiden tersebut.

Menurut Ciftci, Tamazashvili menyampaikan bahwa penyitaan bendera Palestina di stadion dilakukan oleh petugas UEFA, bukan otoritas negara Georgia. Ciftci juga menyebut Tamazashvili telah mengirimkan wakil menterinya ke stadion setelah kericuhan terjadi.

Kecaman juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Turki Osman Askin Bak. "Kami menentang segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal olahraga," katanya.

Federasi Sepak Bola Turki (TFF) turut meminta agar insiden tersebut diselidiki secara menyeluruh. Mereka menegaskan akan mengawal proses pemeriksaan hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab diidentifikasi.

"Kami akan mengikuti masalah ini hingga tuntas untuk memastikan seluruh peristiwa diselidiki sepenuhnya, pihak-pihak yang bertanggung jawab diidentifikasi, dan sanksi yang diperlukan dijatuhkan tanpa penundaan," tulis TFF.

Dukungan kepada Besiktas juga datang dari sejumlah klub besar Turki. Galatasaray, Fenerbahce, dan Trabzonspor menyampaikan pernyataan solidaritas melalui media sosial.

Mantan pemain Real Madrid dan Arsenal, Mesut Ozil, turut mengecam tindakan aparat terhadap suporter Besiktas. Melalui akun X resminya, Ozil menyampaikan dukungan kepada para pendukung yang menyuarakan solidaritas terhadap Palestina.