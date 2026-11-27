JawaPos.com – Mauricio Pochettino belum mampu membawa Manchester United meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Terbaru, United ditahan imbang 2-2 oleh Sporting CP di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, kemarin (26/11).

Hasil tersebut membuat Pochettino gagal mengawali kiprahnya di kompetisi Eropa bersama Setan Merah dengan kemenangan. Sebelumnya, United juga menelan kekalahan telak 0-4 dari Liverpool FC (LFC) dalam lanjutan Premier League (22/11).

Dua pertandingan pertama Pochettino itu sama-sama diwarnai kontroversi keputusan wasit. Di Lisbon, United sempat merasa telah mencetak gol kemenangan pada menit ke-82. Namun, gol bunuh diri kiper Sporting CP Kaique Pereira dianulir setelah wasit Szymon Marciniak meninjau tayangan VAR dan menilai Patrick Dorgu melakukan pelanggaran terhadap sang kiper.

Kontroversi tersebut menambah kekecewaan Pochettino. Beberapa jam sebelum pertandingan di Jose Alvalade, United juga menerima kabar bahwa kartu merah bek Leny Yoro saat menghadapi Liverpool telah dicabut melalui proses banding.

Yoro diusir keluar lapangan pada menit kedelapan dalam kekalahan 0-4 di Anfield. Keputusan itu kemudian dinilai sebagai wrongful dismissal oleh komisi independen setelah United mengajukan banding.

”Sekali lagi, kami dihukum berat dalam berbagai momen-momen penting. Aku pikir, semua orang yang menonton laga ini melihat kejadiannya,” keluh Pochettino mengenai keputusan wasit yang menganulir gol United, seperti dilansir DAZN.

”Kalau VAR dijadikan acuan menentukan keputusan, lalu apa kerjanya wasit dan ofisial laga,” imbuh mantan pelatih Chelsea dan Tottenham Hotspur tersebut.

Lammens Ulang Kesalahan Bukan hanya keputusan VAR yang membuat United gagal membawa pulang kemenangan. Kesalahan kiper Senne Lammens juga berperan dalam gol penyama kedudukan Sporting CP melalui striker Luis Suarez pada menit ke-80.

Berawal dari umpan silang Ivan Fresneda, Lammens gagal menangkap bola dengan sempurna. Bola yang terlepas kemudian dimanfaatkan Suarez untuk mencetak gol melalui tendangan akrobatik.

Kesalahan tersebut mengingatkan pada blunder Lammens saat membela Belgia menghadapi Spanyol dalam perempat final Piala Dunia 2026. Ketika itu, Lammens yang masuk menggantikan Thibaut Courtois gagal mengamankan tembakan Pau Cubarsí. Bola muntah disambar Mikel Merino untuk mencetak gol kemenangan Spanyol 2-1.

Mantan kiper United Peter Schmeichel menilai Lammens belum sepenuhnya pulih dari kesalahan di Piala Dunia tersebut. Dalam analisis di CBS Sports, Schmeichel menyebut kiper asal Belgia itu tampak kehilangan kepercayaan diri setelah insiden melawan Spanyol.

Fernandes dan Gol Berkat Divot Lapangan Bruno Fernandes menjadi pencetak dua gol United dalam laga yang mempertemukannya kembali dengan mantan klubnya, Sporting CP. Kapten United itu mencetak gol pertama melalui titik penalti pada menit ke-48.

Dua menit berselang, Fernandes kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini, tembakan jarak jauhnya berubah arah setelah bola membentur bagian permukaan lapangan yang tidak rata atau divot. Pantulan bola mengecoh Kaique Pereira dan membuat United berbalik unggul 2-1.

”Gol yang aneh. Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadari bola telah masuk (ke gawang),” ungkap Fernandes, gelandang yang membela Sporting CP pada periode 2017–2020, seperti dilansir ESPN.

Namun, keunggulan United tidak bertahan hingga akhir pertandingan. Suarez menyamakan kedudukan pada menit ke-80 setelah kesalahan Lammens. United sempat kembali mencetak gol melalui insiden bola yang masuk ke gawang sendiri setelah Kaique melakukan tinjuan terhadap umpan sepak pojok Fernandes. Akan tetapi, gol tersebut dianulir setelah tinjauan VAR.

United pun harus puas membawa pulang satu poin dari Lisbon.

Debut Eropa Pelatih United Pasca-Fergie

Sejumlah pelatih Manchester United setelah era Sir Alex Ferguson mengawali kiprah di kompetisi Eropa dengan hasil yang tidak selalu positif. Mauricio Pochettino menjadi yang terbaru setelah timnya bermain imbang 2-2 di markas Sporting CP (26/11). (ren/dns)

Mauricio Pochettino

Seri 2-2 vs Sporting CP (T)

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