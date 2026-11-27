JawaPos.com - Christian Pulisic merasa puas dengan kemenangan AC Milan melawan Olympiakos di Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 4-2 tersebut dimainkan di Stadion Georgios Karaiskakis, Jumat (27/11/2026).

Satu gol dicetak Christian Pulisic pada menit ke-71. Gol itu juga membuat AC Milan berbalik unggul dari Olympiakos yang sempat unggul di babak pertama.

Christian Pulisic menilai AC Milan bermain lebih baik saat babak kedua. Dia merasa timnya memiliki intensitas yang baik setelah tertinggal dua gol di babak pertama.

"Ini adalah pertandingan penting bagi kami. Mulai sekarang, setiap pertandingan seperti final. Kami tidak memulai dengan baik, tetapi kami jauh lebih baik di babak kedua. Penting juga untuk menemukan kembali intensitas itu," kata Christian Pulisic kepada Sky Sport yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (27/11/2026).

Setelah ikut menyumbangkan gol, Pulisic menyatakan bahwa dia siap membantu AC Milan meraih kemenangan. Gelandang 28 tahun tersebut juga memuji permainan Omari Hutchinson yang mencetak gol untuk memperkecil keunggulan.

"Ini periode yang baik [bagi kami]. Saya tidak tahu apakah ini yang terbaik [sejak awal musim]. Omari Hutchinson mengubah permainan ini. Saya selalu siap membantu tim dalam hal apa pun. Kami juga memiliki pelatih baru tahun ini. Butuh waktu untuk mempelajari sistem ini. Saya melihat tim yang benar-benar solid. Kita semua tumbuh bersama," pungkas Christian Pulisic.

Bagi pemain timnas Amerika Serikat tersebut, golnya ke gawang Olympiakos merupakan gol debutnya di Liga Europa musim ini. Pulisic juga mengoleksi assist perdananya di laga kali ini.