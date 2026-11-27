JawaPos.com - Kapten Manchester United Bruno Fernandes tidak menutup kemungkinan kembali memperkuat Sporting CP di masa depan. Gelandang asal Portugal itu mengaku masih punya ikatan emosional yang kuat dengan klub yang pernah dibelanya sebelum bergabung dengan Manchester United.

Pernyataan itu disampaikan Bruno Fernandes setelah menghadapi mantan klubnya dalam pertandingan Liga Champions, Kamis (26/11). Dalam laga yang berlangsung di Lisbon itu, Bruno Fernandes mencetak dua gol untuk membantu Manchester United bermain imbang 2-2 melawan Sporting CP.

Di tengah ketidakpastian mengenai masa depannya di Old Trafford, pemain berusia 32 tahun itu menegaskan bahwa peluang kembali ke Sporting selalu terbuka.

Dilansir dari Sport TV, Bruno Fernandes menegaskan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar menutup pintu untuk kembali membela Sporting CP. Ia menganggap klub asal Portugal itu memiliki tempat istimewa dalam perjalanan karier dan kehidupannya.

“(Pintu untuk kembali) tidak pernah tertutup. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, Sporting memiliki tempat yang sangat istimewa di hati saya dan akan selalu begitu,” ujar Fernandes.

Meskipun demikian, Bruno Fernandes sadar bahwa kepulangannya ke Sporting CP tidak hanya bergantung pada keputusannya sendiri. Sejumlah pihak perlu memiliki keinginan serupa agar kemungkinan itu dapat terwujud.

“Apakah hal itu benar-benar bisa terjadi atau tidak, sangat bergantung pada pelatih saat ini, presiden klub, dan banyak pihak lainnya yang menginginkan hal tersebut terwujud, termasuk saya sendiri tentunya,” lanjutnya.

Bruno Fernandes juga tidak sependapat dengan anggapan bahwa seorang pemain sebaiknya tidak kembali ke klub yang pernah memberinya kebahagiaan. Menurutnya, pengalaman positif selama memperkuat Sporting justru dapat menjadi alasan untuk kembali suatu hari nanti.

“Saya tidak memiliki pandangan seperti banyak pemain yang mengatakan, ‘Saya tidak akan kembali ke tempat yang pernah membuat saya bahagia.’ Saya justru percaya bahwa karena pernah bahagia di sini, saya bisa kembali bahagia di sini jika kesempatan itu datang,” kata Fernandes.

Bruno Fernandes meninggalkan Sporting CP pada Januari 2020 untuk bergabung dengan Manchester United. Saat itu, Iblis Merah mengeluarkan biaya transfer sebesar GBP 68 juta (Rp 1,6 triliun) untuk mendatangkan gelandang tim nasional Portugal itu.

Sejak kedatangannya, Bruno Fernandes menjadi salah satu pemain penting Manchester United. Bruno Fernandes telah membantu klub meraih gelar Piala FA 2023/2024 dan Piala Liga Inggris atau Carabao Cup 2022/2023. Selain itu, sang pemain juga membantu Manchester United mencapai final Liga Europa pada 2021 dan 2025.