JawaPos.com - Macarthur FC akan menjamu Melbourne City FC pada pekan keenam A-League Men 2026/2027 di Campbelltown Sports Stadium, Jumat (27/11/2026). Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 15.40 WIB ini diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim memiliki catatan awal musim yang tidak jauh berbeda.

Macarthur datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Wellington Phoenix pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri tren tiga pertandingan tanpa kemenangan yang sempat dialami The Bulls. Tambahan tiga poin menjadi penting bagi tim asuhan Sasa Ognenovski untuk menjaga posisi di papan atas klasemen.

Saat ini, Macarthur menempati peringkat kelima dengan koleksi delapan poin dari lima pertandingan. Mereka mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Dari lima laga tersebut, Macarthur telah mencetak enam gol dan kebobolan lima kali.

Kemenangan atas Wellington juga memberikan suntikan kepercayaan diri bagi lini serang Macarthur. Ryan Fraser menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah menunjukkan kontribusi positif dengan torehan satu gol dan tiga assist. Sementara itu, Apostolos Stamatelopoulos sudah mengoleksi dua gol dan berpeluang kembali menjadi andalan di lini depan.

Meski demikian, Macarthur masih memiliki sejumlah masalah di sektor pemain. Nathan Paull, James Hilton, Bernardo Oliveira, dan Will McKay dilaporkan masih harus menepi karena cedera. Kabar baiknya, Jing Reec kembali masuk dalam pilihan skuad untuk pertandingan kali ini.

Di kubu lawan, Melbourne City datang dengan kepercayaan diri setelah meraih dua kemenangan beruntun sebelum jeda internasional. Tim asuhan Aurelio Vidmar berhasil mengalahkan Sydney FC dan Western Sydney Wanderers dengan skor identik 2-1.

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Melbourne City kini berada di posisi ketujuh dengan tujuh poin dari empat pertandingan. Mereka mengemas dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Produktivitas tim tamu juga cukup baik dengan enam gol, meskipun sudah kebobolan enam kali.

Andrew Nabbout menjadi salah satu pemain yang bisa memberikan ancaman bagi pertahanan tuan rumah. Penyerang tersebut telah mencetak dua gol pada awal musim ini. Selain itu, kreativitas Emiliano Marcondes juga berpotensi menjadi faktor penting dalam membangun serangan Melbourne City.

Kondisi skuad tim tamu mendapat tambahan positif setelah Max Caputo dan Alessandro Lopane pulih dari cedera hamstring. Namun, Melbourne City dipastikan tidak diperkuat Awer Mabil yang harus menjalani hukuman kartu merah. Kiper Macklin Freke dan Ben Mazzeo juga masih berada dalam daftar pemain cedera.

Dari catatan pertemuan, Melbourne City memang masih unggul atas Macarthur. Dalam 13 pertandingan sejak 2021, City meraih enam kemenangan, sedangkan Macarthur menang tiga kali dan empat pertandingan lainnya berakhir imbang.

Namun, catatan tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan kedua tim saat bermain di Campbelltown. Macarthur justru memiliki rekor kandang yang cukup bagus ketika menghadapi Melbourne City. Mereka tidak terkalahkan dalam empat pertemuan kandang terakhir, termasuk kemenangan besar 6-2 pada Januari 2026.

Faktor kandang bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi Macarthur. Apalagi, mereka memiliki efektivitas tembakan yang lebih baik dibandingkan Melbourne City berdasarkan statistik awal musim, yakni 42 persen berbanding 31 persen.

Di sisi lain, Melbourne City tetap memiliki peluang untuk mencuri poin. Kualitas pemain depan dan keberhasilan mereka memenangkan dua pertandingan terakhir menjadi modal yang tidak bisa diabaikan. Tantangannya adalah menjaga konsistensi permainan, terutama karena mereka belum meraih kemenangan tandang musim ini.

Melihat performa kedua tim, Macarthur sedikit lebih diunggulkan karena bermain di kandang dan baru saja mendapatkan momentum positif. Namun, Melbourne City memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan.