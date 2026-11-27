JawaPos.com — Alanyaspor akan menjamu Konyaspor pada pekan ke-13 Liga Super Turki 2026/2027 di GAIN Park, Sabtu (28/11/2026) pukul 00.00 WIB, dalam pertandingan penting untuk menjauh dari zona degradasi.

Kedua tim sedang mengalami keterpurukan, dengan Alanyaspor menelan lima kekalahan beruntun, sedangkan Konyaspor datang setelah mengalami tiga kekalahan berturut-turut di kompetisi domestik.

Alanyaspor saat ini menempati peringkat ke-14 klasemen sementara dengan koleksi 12 poin dari 12 pertandingan.

Sementara itu, Konyaspor berada tepat di bawahnya pada posisi ke-15 dengan delapan poin, sehingga kemenangan menjadi kebutuhan mendesak bagi kedua kesebelasan.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan persoalan serupa, terutama lemahnya pertahanan dan kesulitan menjaga konsistensi permainan.

Meski demikian, Alanyaspor memiliki keuntungan psikologis karena selalu memenangkan lima pertemuan terakhir menghadapi Konyaspor di berbagai kompetisi.

Mengapa Alanyaspor Terpuruk dalam Lima Pertandingan Terakhir?

Alanyaspor memasuki pertandingan melawan Konyaspor dengan catatan lima kekalahan beruntun di Liga Super Turki musim ini.

Performa tersebut membuat tim berjuluk The Thunders semakin dekat dengan persaingan papan bawah meskipun sebelumnya sempat memperlihatkan permainan menjanjikan.

Rentetan hasil buruk dimulai ketika Alanyaspor dihajar Fenerbahce dengan skor 0-3 dalam pertandingan tandang.

Enam hari kemudian, mereka kembali kehilangan poin setelah menyerah 1-2 kepada Kocaelispor di hadapan pendukung sendiri.

Situasi semakin memburuk ketika Alanyaspor dipermalukan Genclerbirligi dengan skor telak 0-5, sebelum kembali kalah 0-2 dari Trabzonspor.

Empat kekalahan tersebut akhirnya berujung pada perpisahan Joao Pereira dengan manajemen klub melalui kesepakatan bersama.

Ugur Ucar kemudian ditunjuk sebagai pelatih baru untuk mengembalikan stabilitas permainan Alanyaspor.

Sayangnya, debut Ucar belum menghasilkan perubahan signifikan setelah tim asuhannya kembali tumbang 1-2 ketika menghadapi Kasimpasa.

Catatan pertahanan menjadi persoalan paling mendesak karena Alanyaspor sudah kebobolan 12 gol dalam lima pertandingan liga terakhir.

Jumlah tersebut memperlihatkan betapa mudahnya lawan mengeksploitasi kelemahan organisasi pertahanan mereka.

Satu-satunya hasil positif selama periode sulit tersebut adalah kemenangan 4-1 atas 12 Bingolspor dalam ajang Piala Turki.

Namun, kemenangan itu belum cukup untuk menghapus kekhawatiran karena Alanyaspor tidak pernah menang dalam empat pertandingan kandang terakhir di liga.

Bisakah Konyaspor Mengakhiri Rekor Buruk Pertandingan Tandang?

Konyaspor menghadapi tantangan besar karena belum pernah memenangkan pertandingan tandang sepanjang Liga Super Turki musim 2026/2027.

Dari lima pertandingan di markas lawan, tim asuhan Ilhan Palut hanya mampu mengumpulkan satu poin.

Produktivitas gol menjadi persoalan serius karena Konyaspor gagal mencetak gol dalam empat pertandingan tandang terakhir.

Tiga pertandingan berakhir dengan kekalahan identik 0-1, sedangkan satu pertandingan lainnya menghasilkan hasil imbang tanpa gol melawan Kasimpasa.

Performa keseluruhan Konyaspor juga belum memperlihatkan perkembangan menggembirakan setelah hanya mencatat dua kemenangan dari 12 pertandingan.

Mereka melengkapi catatan tersebut dengan dua hasil imbang dan delapan kekalahan yang membuat posisi tim semakin mengkhawatirkan.

Dalam tiga pertandingan liga terakhir, Konyaspor selalu menelan kekalahan dengan total sembilan gol bersarang ke gawang mereka.

Rangkaian tersebut dimulai ketika Galatasaray menghancurkan Konyaspor 4-0, kemudian berlanjut dengan kekalahan 0-1 dari Samsunspor.

Konyaspor kembali gagal memperoleh poin ketika menghadapi Besiktas dalam pertandingan terakhir setelah menyerah dengan skor 2-4.

Meski berhasil mencetak dua gol, pertahanan mereka kembali memperlihatkan kelemahan yang dapat dimanfaatkan Alanyaspor.

Catatan pertemuan kedua tim juga tidak berpihak kepada Konyaspor karena mereka gagal menang dalam enam duel kompetitif terakhir menghadapi Alanyaspor.

Bahkan, lima pertandingan terbaru selalu berakhir dengan kemenangan Alanyaspor, termasuk dua kemenangan kandang beruntun dengan skor 2-1.

Bagaimana Kondisi Pemain Alanyaspor dan Konyaspor?

Alanyaspor dipastikan kehilangan Fidan Aliti karena menjalani hukuman skorsing sehingga Ugur Ucar harus melakukan penyesuaian di sektor pertahanan.

Situasi semakin rumit karena Fatih Aksoy dan Paolo Fernandes masih diragukan tampil akibat persoalan kebugaran.

Untuk lini serang, Alanyaspor diperkirakan mengandalkan Hwang Ui-jo sebagai penyerang utama dengan dukungan Ruan dan Ianis Hagi.

Sementara itu, Gaius Makouta berpeluang menjadi pengatur keseimbangan permainan sekaligus membantu distribusi bola dari lini tengah.

Konyaspor juga menghadapi persoalan pemain setelah Adil Demirbag dipastikan belum dapat tampil karena masih menjalani pemulihan cedera.

Kondisi Chidozie Awaziem pun belum sepenuhnya meyakinkan sehingga Ilhan Palut perlu mempertimbangkan alternatif di sektor belakang.

Enis Destan dan Jackson Muleka diperkirakan menjadi tumpuan utama Konyaspor untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Dukungan Deniz Turuc serta Jean-Luc Dompe diharapkan mampu meningkatkan kreativitas serangan yang selama ini menjadi kelemahan tim dalam pertandingan tandang.

Prediksi susunan pemain Alanyaspor (4-2-3-1): Victor; Hadergjonaj, Lima, Ozyurt, Ozdemir; Makouta, Maestro; Kaya, Hagi, Ruan; Hwang Ui-jo.

Prediksi susunan pemain Konyaspor (4-4-2): Gungordu; Oguz, Yazgili, Bosluk, Masuaku; Turuc, Toth, Ibrahimoglu, Dompe; Destan, Muleka.

Prediksi Skor Alanyaspor vs Konyaspor, Siapa Lebih Berpeluang Menang?

Alanyaspor memiliki keuntungan bermain di kandang dan didukung rekor lima kemenangan beruntun atas Konyaspor dalam pertemuan terakhir.

Namun, kelemahan pertahanan yang menghasilkan 12 gol kebobolan dalam lima pertandingan membuat peluang mereka mempertahankan keunggulan tetap diragukan.

Sebaliknya, Konyaspor berpotensi memanfaatkan rapuhnya pertahanan tuan rumah untuk mengakhiri kesulitan mencetak gol dalam pertandingan tandang.

Meski demikian, catatan hanya satu poin dari lima laga tandang menunjukkan tim tamu juga belum mempunyai konsistensi untuk mengamankan kemenangan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Alanyaspor kemungkinan lebih agresif sejak awal, sedangkan Konyaspor dapat mengandalkan serangan balik untuk mengeksploitasi ruang kosong.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kondisi pemain, serta keunggulan historis tuan rumah, hasil imbang menjadi skenario paling realistis.

Kedua tim berpeluang mencetak gol, tetapi persoalan konsistensi membuat mereka diprediksi kembali gagal meraih kemenangan.