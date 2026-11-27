JawaPos.com — Prediksi skor Caykur Rizespor vs Kasimpasa mengarah pada kemenangan tipis tim tamu 1-2 dalam lanjutan Liga Super Turki di Caykur Didi Stadium, Sabtu (28/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Kasimpasa datang dengan modal empat kemenangan dari lima pertandingan liga terakhir, sedangkan Caykur Rizespor berusaha mempertahankan kebangkitan setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang sedang menunjukkan peningkatan performa menjelang akhir November.

Caykur Rizespor menempati peringkat ke-10 dengan 17 poin dari 12 pertandingan, sementara Kasimpasa berada di posisi kelima dengan koleksi 23 poin.

Caykur Rizespor Bangkit, Ali Sowe Jadi Ancaman Utama

Caykur Rizespor mulai menemukan kembali kepercayaan diri setelah melewati periode sulit sepanjang Oktober 2026.

Tim berjuluk Black Sea Sparrowhawk tersebut berhasil mencatatkan dua kemenangan beruntun atas Erzurumspor dan Amedspor.

Kemenangan terbaru diraih ketika Caykur Rizespor menundukkan Amedspor dengan skor 2-0 di Diyarbakir Stadium.

Ali Sowe menjadi bintang pertandingan setelah memborong dua gol sekaligus membawa timnya mencatatkan kemenangan tandang penting.

Hasil tersebut terasa istimewa karena Caykur Rizespor menjadi tim pertama yang berhasil mengalahkan Amedspor di Diyarbakir Stadium pada kompetisi liga musim ini.

Ketajaman Sowe juga semakin terlihat setelah penyerang tersebut mengoleksi enam gol sepanjang musim.

Sebelumnya, Caykur Rizespor berhasil mengalahkan Erzurumspor dengan skor 2-1 dalam pertandingan kandang.

Mereka juga sempat bermain imbang tanpa gol menghadapi Kocaelispor sehingga kini mencatatkan tiga pertandingan liga tanpa kekalahan.

Namun, kebangkitan tersebut belum sepenuhnya menghapus persoalan konsistensi yang sempat menghantui tim.

Caykur Rizespor sebelumnya menelan kekalahan dari Corum, Fenerbahce, dan Trabzonspor sebelum menemukan momentum positif.

Catatan kandang juga menjadi perhatian karena Caykur Rizespor sempat kalah dalam empat pertandingan liga pertama di Caykur Didi Stadium.

Kemenangan atas Erzurumspor akhirnya mengakhiri tren buruk tersebut dan memberikan tambahan kepercayaan diri menjelang kedatangan Kasimpasa.

Kasimpasa Lebih Konsisten, Empat Kemenangan Jadi Modal Berharga

Kasimpasa datang ke markas Caykur Rizespor dengan performa lebih stabil dibandingkan tuan rumah.

Tim berjuluk Apaches tersebut berhasil mengamankan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir di Liga Super Turki.

Satu-satunya pertandingan tanpa kemenangan dalam periode tersebut terjadi ketika Kasimpasa bermain imbang 2-2 menghadapi Besiktas.

Setelah itu, mereka kembali menunjukkan kualitas dengan mengalahkan Gaziantep 2-0 dalam pertandingan tandang.

Momentum positif berlanjut ketika Kasimpasa menundukkan Alanyaspor dengan skor 2-1 pada pertandingan liga terbaru.

Adrian Benedyczak menjadi penentu kemenangan melalui dua gol, termasuk eksekusi penalti pada penghujung pertandingan.

Penampilan Benedyczak memperlihatkan kemampuan Kasimpasa memaksimalkan peluang dalam pertandingan yang berlangsung ketat.

Kehadirannya menjadi ancaman serius bagi pertahanan Caykur Rizespor yang masih berusaha membangun konsistensi.

Dalam enam pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Kasimpasa bahkan belum merasakan kekalahan.

Mereka mencatatkan lima kemenangan dan satu hasil imbang, termasuk keberhasilan mengalahkan Corluspor 3-1 pada ajang Piala Turki.

Rekor pertemuan di Caykur Didi Stadium turut memberikan keuntungan psikologis bagi tim tamu.

Kasimpasa tidak terkalahkan dalam tiga kunjungan terakhir ke markas Caykur Rizespor dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Meski demikian, Kasimpasa tetap harus mewaspadai motivasi tuan rumah yang pernah mengalahkan mereka 3-0 pada pertemuan terakhir.

Hasil tersebut menjadi pengingat jika Caykur Rizespor memiliki kemampuan memberikan kejutan ketika menemukan ritme permainan terbaik.

Kondisi Pemain: Cedera dan Skorsing Bisa Memengaruhi Strategi

Caykur Rizespor diperkirakan belum dapat memainkan Khusniddin Alikulov yang sedang menjalani pemulihan cedera lutut.

Can Bozdogan juga berpotensi absen, sementara Valentin Mihaila masih diragukan tampil akibat masalah pada betis.

Absennya sejumlah pemain dapat memengaruhi pilihan strategi dan keseimbangan permainan tuan rumah. Meski begitu, pelatih masih memiliki Ali Sowe yang sedang menunjukkan produktivitas tinggi di lini depan.

Sowe mencetak empat gol dalam dua penampilan liga terakhir sehingga menjadi pemain paling berbahaya dalam skuad Caykur Rizespor.

Ketajamannya berpotensi menjadi faktor penting untuk membongkar pertahanan Kasimpasa yang sedang tampil percaya diri.

Di kubu Kasimpasa, Kamil Corekci, Godfried Frimpong, dan Mortadha Ben Ouanes menghadapi persoalan kebugaran menjelang pertandingan.

Kondisi Fousseni Diabate dan Kevin Mouanga juga masih belum pasti, sedangkan Ayberk Karapo harus menjalani skorsing.

Situasi tersebut membuat Kasimpasa perlu mengatur komposisi pemain secara cermat agar momentum kemenangan tetap terjaga.

Namun, keberadaan Benedyczak bersama Haris Hajradinovic dan Jesurun Rak-Sakyi tetap memberikan pilihan menarik dalam membangun serangan.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Caykur Rizespor vs Kasimpasa

Caykur Rizespor diperkirakan menggunakan susunan pemain yang menempatkan Ali Sowe sebagai ujung tombak serangan.

Sementara itu, Kasimpasa berpeluang kembali mengandalkan Adrian Benedyczak untuk memaksimalkan peluang mencetak gol.

Prediksi susunan pemain Caykur Rizespor (4-1-4-1): Gorgen; Pala, Mocsi, Bakayoko, Ariss; Antalyali; Mebude, Olawoyin, Laci, Kutucu; Sowe.

Prediksi susunan pemain Kasimpasa (4-2-3-1): Gianniotis; Winck, Arous, Ilie, Jessen; Baldursson, Demirbay; Rak-Sakyi, Hajradinovic, Kol; Benedyczak.

Pertandingan diperkirakan berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama memiliki modal positif dari hasil terbaru.

Caykur Rizespor berpeluang mencetak gol melalui Sowe, tetapi konsistensi Kasimpasa dalam memanfaatkan peluang menjadi pembeda.

Keunggulan enam poin di klasemen memperlihatkan Kasimpasa memiliki hasil keseluruhan lebih baik sepanjang 12 pertandingan pertama.

Ditambah catatan empat kemenangan dalam lima laga liga terakhir, tim tamu sedikit lebih diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.

Tim tamu diperkirakan memenangkan pertandingan melalui efektivitas serangan, meskipun Caykur Rizespor berpotensi memberikan perlawanan ketat hingga menit terakhir.