JawaPos.com — Prediksi skor Maritimo vs Nacional mengarah pada hasil imbang 1-1 dalam pertandingan pekan ke-12 Primeira Liga Portugal 2026/2027 yang berlangsung Sabtu (28/11/2026) pukul 03.15 WIB.

Derby Madeira ini menjadi pertarungan penting bagi kedua tim untuk menjauh dari ancaman degradasi setelah menjalani awal musim yang mengecewakan.

Maritimo menghadapi pertandingan dengan tekanan besar setelah gagal meraih kemenangan dalam delapan laga liga terakhir.

Sementara itu, Nacional datang membawa kepercayaan diri setelah mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan terakhir.

Pertemuan kedua klub semakin menarik karena mereka kembali berhadapan di kasta tertinggi sepak bola Portugal setelah lima tahun.

Rivalitas geografis dan kebutuhan mendesak meraih poin membuat pertandingan berpotensi berlangsung sengit sejak menit pertama.

Maritimo Terpuruk, Mampukah Mengakhiri Delapan Laga Tanpa Kemenangan?

Maritimo menempati peringkat ke-15 klasemen Primeira Liga dengan delapan poin, hanya terpaut dua angka dari Nacional yang berada di posisi ke-13.

Tim asuhan Mitchell van der Gaag masih memiliki satu pertandingan tunda melawan Estoril Praia sehingga peluang memperbaiki posisi tetap terbuka.

Perjalanan Maritimo sebenarnya dimulai dengan menjanjikan setelah mereka memenangkan dua pertandingan pembuka melawan Casa Pia dan Famalicao.

Namun, kemenangan atas Famalicao pada 16 Agustus menjadi keberhasilan terakhir mereka di kompetisi liga.

Sejak pertandingan tersebut, Maritimo menjalani delapan laga tanpa kemenangan dengan catatan dua hasil imbang dan enam kekalahan.

Situasi semakin mengkhawatirkan setelah mereka menelan tiga kekalahan beruntun dari Porto, Vitoria de Guimaraes, dan Santa Clara.

Kekalahan telak 0-5 dari Vitoria de Guimaraes menjadi salah satu gambaran rapuhnya pertahanan Maritimo musim ini. Mereka juga kalah 1-2 dari Porto sebelum kembali menyerah 0-2 ketika menghadapi Santa Clara.

Produktivitas serangan turut menjadi persoalan karena Maritimo baru mencetak sembilan gol sepanjang kompetisi.

Sebaliknya, pertahanan mereka sudah kebobolan 21 kali sehingga keseimbangan permainan menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi Van der Gaag.

Catatan kandang juga belum memberikan keuntungan berarti karena Maritimo hanya memenangkan satu dari lima pertandingan liga di markas sendiri.

Bahkan, tiga pertandingan kandang terakhir berakhir dengan kekalahan dan mereka selalu kebobolan sedikitnya dua gol.

Meski demikian, Maritimo mendapatkan suntikan moral setelah menyingkirkan Chaves melalui adu penalti dengan skor 3-2 di Taca de Portugal.

Keberhasilan tersebut datang setelah pertandingan berakhir tanpa gol dan diharapkan menjadi titik awal kebangkitan.

Nacional Mulai Bangkit, tetapi Mengapa Rekor Tandang Masih Mengkhawatirkan?

Nacional menunjukkan perkembangan positif dengan mengumpulkan enam poin dari tiga pertandingan terakhir Primeira Liga.

Salah satu kemenangan penting diperoleh ketika mereka menundukkan Academico de Viseu 1-0 melalui gol penentu Matchoi Djalo menjelang pertandingan berakhir.

Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan pertama Nacional bersama pelatih baru Joao Henriques.

Sang pelatih mulai menangani tim pada akhir Oktober setelah klub sebelumnya berpisah dengan Joao Giao dan Alexandre Santos.

Pergantian pelatih yang cukup sering memperlihatkan ketidakstabilan Nacional sepanjang awal musim. Henriques bahkan mengawali pekerjaannya dengan kekalahan tandang dari Arouca sebelum akhirnya memperoleh hasil positif.

Kemenangan atas Academico de Viseu membuka peluang Nacional mencatatkan dua kemenangan kompetitif beruntun untuk pertama kalinya sejak April.

Ketika itu, mereka berhasil mengalahkan Alverca dan Tondela secara berurutan.

Namun, masalah terbesar Nacional masih terletak pada performa pertandingan tandang yang jauh dari memuaskan.

Dari lima lawatan Primeira Liga musim ini, mereka baru mengumpulkan satu poin melalui hasil imbang melawan Santa Clara.

Empat pertandingan tandang berikutnya berakhir dengan kekalahan dari Vitoria de Guimaraes, Sporting, Rio Ave, dan Arouca.

Catatan tersebut menjadi alasan utama Nacional belum bisa sepenuhnya diunggulkan meskipun performa terbaru menunjukkan perkembangan.

Menariknya, empat pertandingan terakhir Nacional selalu menghasilkan tepat satu gol secara keseluruhan. Statistik tersebut memperlihatkan kecenderungan pertandingan ketat dengan produktivitas serangan yang masih terbatas.

Rekor Pertemuan Maritimo vs Nacional, Siapa Lebih Unggul?

Maritimo memiliki modal psikologis cukup kuat karena memenangkan empat dari lima pertemuan liga terakhir melawan Nacional.

Satu pertandingan lainnya berakhir imbang, sehingga Nacional belum mampu mengalahkan rival sekotanya dalam periode tersebut.

Pada kunjungan kompetitif terakhir ke markas Maritimo, Nacional bahkan harus menerima kekalahan dengan skor 1-3.

Rekor pertemuan ini berpotensi memberikan kepercayaan diri tambahan bagi tuan rumah meskipun performa mereka sedang menurun.

Derby Madeira juga memiliki karakter berbeda dibandingkan pertandingan liga biasa karena kedua tim membawa gengsi persaingan regional.

Dalam situasi klasemen yang ketat, satu kesalahan kecil dapat menentukan hasil sekaligus memengaruhi posisi mereka.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Maritimo vs Nacional

Maritimo masih memantau kondisi Rafael Fernandes yang mengalami masalah otot dan Paulo Henrique yang dibekap cedera paha. Yellu Santiago juga belum sepenuhnya pulih setelah hanya tampil pada pertandingan pembuka musim.

Pelatih Mitchell van der Gaag menghadapi dilema pemilihan penjaga gawang setelah Goncal Tabuaco tampil mengesankan melawan Chaves.

Tabuaco menggantikan Fran Vieites dalam pertandingan piala tersebut dan berhasil menggagalkan dua tendangan penalti.

Di kubu Nacional, Ulisses Wilson dan Filipe Soares dipastikan belum tersedia karena cedera pergelangan kaki.

Leo Santos juga masih menjalani pemulihan cedera lutut, sedangkan Wesley Gasolina dan Liziero belum siap kembali bermain.

Joao Henriques berpeluang mempertahankan sebagian besar komposisi pemain yang tampil melawan Academico de Viseu.

Namun, Matchoi Djalo memiliki kesempatan masuk tim utama setelah memberikan kontribusi menentukan sebagai pemain pengganti.

Prediksi susunan pemain Maritimo (3-4-3): Vieites; Igor Juliao, Correia, Szalai; Tavares, Andrade, Guzzo, Ogbeta; Bassouamina, Butzke, Tejon.

Prediksi susunan pemain Nacional (4-3-3): Marin; Jensen, Goncalves, Vitor, Kokolo; Baeza, Dias, Djalo; Labidi, Njoya, Song.

Pertandingan diperkirakan berjalan seimbang karena Maritimo memiliki keunggulan sejarah pertemuan, sedangkan Nacional membawa momentum hasil pertandingan terbaru.

Kelemahan pertahanan tuan rumah dan buruknya rekor tandang tim tamu membuat kedua kubu sama-sama memiliki peluang mencetak gol.

Maritimo kemungkinan berusaha mengambil inisiatif serangan untuk mengakhiri rentetan delapan pertandingan tanpa kemenangan di liga.

Namun, Nacional berpotensi memanfaatkan celah pertahanan tuan rumah melalui serangan balik dan efektivitas penyelesaian akhir.

Hasil imbang menjadi skenario paling realistis mengingat kedua tim masih menghadapi persoalan konsistensi sepanjang musim.

Satu poin mungkin belum cukup memuaskan, tetapi setidaknya dapat membantu keduanya menjaga jarak dari ancaman degradasi.