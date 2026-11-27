JawaPos.com — Prediksi skor Groningen vs Willem II pada pekan ke-14 Eredivisie 2026/2027 mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 3-1 di Stadion Euroborg, Sabtu (28/11/2026) pukul 02.00 WIB.

Groningen berpeluang mengakhiri rentetan empat kekalahan beruntun ketika menghadapi Willem II yang belum meraih kemenangan sepanjang 13 pertandingan liga musim ini.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen Eredivisie.

Groningen ingin kembali menemukan konsistensi permainan, sedangkan Willem II membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi sepak bola Belanda.

Meski sama-sama mengalami periode sulit, Groningen memiliki sejumlah keunggulan menjelang pertandingan tersebut.

Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka mempunyai catatan pertemuan yang jauh lebih baik dibandingkan Willem II dalam beberapa musim terakhir.

Groningen memasuki pertandingan pekan ke-14 Eredivisie 2026/2027 dengan kondisi kurang ideal setelah gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir.

Lima pertandingan berakhir dengan kekalahan, termasuk empat kekalahan beruntun yang semakin meningkatkan tekanan terhadap tim berjuluk Trots van het Noorden tersebut.

Padahal, Groningen sempat memperlihatkan perkembangan menjanjikan ketika mencatatkan kemenangan beruntun atas PEC Zwolle dan SBV Excelsior.

Namun, momentum positif tersebut terhenti ketika Groningen dikalahkan Ajax dengan skor 2-5 pada 18 Oktober lalu.

Kekalahan itu menjadi awal periode sulit yang membuat performa mereka terus mengalami penurunan hingga memasuki akhir November.

Pada pertandingan terakhir, Groningen kembali menelan kekalahan 1-3 dalam pertandingan derbi menghadapi Heerenveen.

Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan sekaligus memperlihatkan persoalan konsistensi yang belum berhasil diselesaikan.

Situasi semakin menantang karena pelatih Dick Lukkien masih menjalani pemulihan setelah operasi penggantian sendi pinggul.

Untuk sementara, Casper Goedkoop bertanggung jawab memimpin tim dan berusaha mengembalikan kepercayaan diri para pemain.

Meski demikian, Groningen memiliki modal statistik yang cukup menjanjikan untuk menghadapi Willem II.

Mereka sudah mencetak tujuh gol dalam 15 menit pertama pertandingan, jumlah terbanyak di antara seluruh peserta Eredivisie musim ini.

Willem II menghadapi Groningen dengan catatan mengkhawatirkan setelah gagal memenangkan seluruh 13 pertandingan Eredivisie 2026/2027.

Tim asuhan Jurgen Streppel tersebut menempati dasar klasemen dan sudah tertinggal sembilan poin dari zona aman.

Pergantian pelatih belum memberikan perubahan signifikan terhadap performa Willem II yang kesulitan bersaing sejak kembali ke kasta tertinggi.

Pada pertandingan terakhir menghadapi Twente, Willem II sebenarnya sempat menunjukkan tanda kebangkitan dengan mencetak gol pembuka.

Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Ramiz Zerrouki dan Marko Pjaca membawa Twente membalikkan keadaan menjadi kemenangan 2-1.

Kekalahan itu semakin menegaskan lemahnya organisasi pertahanan Willem II, terutama ketika menghadapi tekanan lawan.

Dari tujuh pertandingan tandang musim ini, mereka sudah kebobolan 25 gol atau rata-rata sekitar 3,57 gol setiap pertandingan.

Masalah Willem II tidak hanya terlihat dari banyaknya gol yang bersarang ke gawang mereka. Produktivitas serangan juga rendah karena tim tersebut baru mencetak 12 gol dalam 13 pertandingan Eredivisie.

Catatan tersebut semakin mengkhawatirkan mengingat Willem II belum sekalipun mencatatkan clean sheet sepanjang musim.

Mereka juga kebobolan lebih dahulu dalam delapan dari sepuluh pertandingan terakhir, situasi yang berpotensi dimanfaatkan Groningen.

Groningen mempunyai keunggulan historis atas Willem II dengan catatan tidak terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir kedua kesebelasan.

Tiga pertandingan dalam periode tersebut bahkan berhasil diselesaikan Groningen tanpa kebobolan.

Pada musim 2024/2025, Groningen sukses mengalahkan Willem II dalam kedua pertemuan Eredivisie.

Dua kemenangan tersebut turut memperburuk perjalanan Willem II yang akhirnya harus menerima kenyataan terdegradasi dari kompetisi tertinggi Belanda.

Keunggulan Groningen semakin terlihat ketika pertandingan berlangsung di Stadion Euroborg yang menjadi markas mereka.

Willem II selalu kalah dalam empat kunjungan liga terakhir ke stadion tersebut dan tidak mampu mencetak satu gol pun.

Catatan itu menjadi modal psikologis penting bagi Groningen yang sedang membutuhkan kemenangan untuk menghentikan tren negatif.

Sebaliknya, Willem II harus mengatasi persoalan mental dan pertahanan apabila ingin membawa pulang poin dari pertandingan ini.

Groningen dipastikan kehilangan Malcolm Jeng yang masih menjalani pemulihan cedera kaki sejak September 2025 serta Travis Hernes.

Namun, kembalinya Etienne Vaessen dan Hans Hateboer setelah menjalani hukuman skorsing memberikan tambahan kekuatan bagi tuan rumah.

Di lini depan, Thom van Bergen dan Brynjolfur Willumsson diperkirakan kembali menjadi tumpuan utama serangan Groningen.

Sementara itu, Willem II kehilangan Justin Hoogma akibat cedera lutut dan Amine Lachkar karena masalah pangkal paha.

Nathan Tjoe-A-On juga harus absen setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Twente, sedangkan Thomas Didillon masih belum tersedia.

Prediksi susunan pemain Groningen (4-2-3-1): Vaessen; Hateboer, Blokzijl, Csinger, Prins; De Jonge, Clement; Schreuders, Van Bergen, Ondrejka; Willumsson.

Prediksi susunan pemain Willem II (4-2-3-1): Delanghe; Stam, Dekker, Lemmens, Ter Avest; Boogaard, Twigt; Van Crooy, Van Aalst, Vilhena; Haen.

Dengan mempertimbangkan produktivitas serangan, rekor pertemuan, dan rapuhnya pertahanan Willem II, Groningen lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan.

Meski tuan rumah sedang mengalami penurunan performa, kontribusi Van Bergen dan Willumsson berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan ini.