JawaPos.com - Brest akan menjamu Paris FC dalam lanjutan Liga Prancis 2026/2027 di Stade Francis-Le Ble, Sabtu (28/11/2026) pukul 02.45 WIB. Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang tampil mengejutkan sepanjang musim ini.

Brest memiliki ambisi besar untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki posisinya di klasemen sementara. Namun, lawan yang mereka hadapi bukan tim sembarangan karena Paris FC sedang menunjukkan konsistensi dan menjadi salah satu penantang serius di papan atas.

Brest saat ini menempati peringkat keenam dengan mengoleksi 18 poin, membuat mereka berpeluang menembus zona Liga Champions. Tim asuhan Julien Lachuer itu datang dengan modal bagus setelah menumbangkan Strasbourg 1-0 pada pekan sebelumnya.

Jika mampu mengalahkan Paris FC, Brest bahkan berkesempatan naik ke posisi ketiga klasemen sementara. Tim berjuluk Les Pirates itu bisa menggeser Lille berkat keunggulan selisih gol dan untuk sementara menempati posisi terakhir zona Liga Champions.

Karena itu, Brest tentu bertekad mempertahankan catatan positifnya untuk merangsek naik ke papan atas. Terlebih, Les Pirates bermain di kandang sendiri yang bakal menyuntik motivasi para pemain.

Di sisi lain, Paris FC datang dengan kepercayaan diri yang tidak kalah besar. Tim asuhan Liam Rosenior tersebut menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut tiga poin dari Paris Saint-Germain (PSG).

Kemenangan telak 4-0 atas Angers pada pekan sebelumnya menjadi bukti bahwa Paris FC sedang berada dalam performa terbaiknya. Hasil tersebut juga memperpanjang catatan positif mereka sekaligus membuka peluang untuk terus menekan PSG dalam persaingan perebutan gelar.

Dari sisi rekor pertemuan, Paris FC juga memiliki modal positif. Mereka berpeluang mencatatkan kemenangan ketiga secara beruntun atas Brest di Ligue 1 setelah sebelumnya sukses menang 2-1 ketika bertandang ke Stade Francis-Le Ble pada musim lalu.

Meski begitu, Paris FC tetap harus memperhatikan perkembangan performa tuan rumah. Brest kini lebih sulit ditaklukkan, terutama setelah berhasil mencatatkan tiga clean sheet secara beruntun.

Prediksi Brest Vs Paris FC

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat sejak menit awal. Brest memiliki keuntungan bermain di kandang dan sedang berada dalam tren positif, tetapi Paris FC mempunyai konsistensi yang meyakinkan.

Paris FC juga memiliki pertahanan yang cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Sepanjang musim ini, Les Bleus baru kebobolan 10 gol dari 11 laga.

Jika melihat performa, Paris FC lebih layak diunggulkan. Les Bleus diprediksi mampu mencuri poin penuh sekaligus menempel ketat PSG di puncak klasemen sementara Liga Prancis 2026/2027.

Prediksi skor: Brest 0-1 Paris FC

Prediksi Susunan Pemain Brest Vs Paris FC:

Brest: Egil Selvik (PG); Kenny Lala, Lucas Tousart, Gautier Lloris, Bradley Locko; Joris Chotard, Hugo Magnetti; Noah Edjouma, Joseph Boende, Pathe Mboup; Ludovic Ajorque.

Pelatih: Julien Lachuer.

Paris FC: Kevin Trapp (PG); Rudy Matondo, Samir Chergui, Diego Coppola, Otavio; Maxime Lopez, Pierre Lees-Melou; Ilan Kebbal, Pablo Pagis, Luca Koleosho; Patrick Zaki.