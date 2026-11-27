JawaPos.com — Prediksi skor Brest vs Paris FC mengarah pada kemenangan tipis tim tamu 0-1 dalam pertandingan pekan ke-12 Ligue 1 Prancis di Stade Francis-Le Blé, Sabtu (28/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Kedua tim sedang menikmati performa impresif, tetapi konsistensi Paris FC sepanjang musim menjadi modal penting untuk membawa pulang tiga poin.

Brest memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 1-0 atas Strasbourg pada pekan ke-11.

Hasil tersebut mengangkat tim asuhan Julien Lachuer ke peringkat keenam klasemen Ligue 1, hanya terpaut lima poin dari Paris FC yang menempati posisi kedua.

Sementara itu, Paris FC datang dengan momentum tidak kalah menjanjikan setelah menghancurkan Angers 4-0 pada pertandingan sebelumnya.

Pasukan Liam Rosenior kini hanya tertinggal tiga poin dari Paris Saint-Germain yang memimpin klasemen sementara. Pertemuan ini menjadi salah satu pertandingan menarik karena kedua kesebelasan berpeluang memperbaiki posisi dalam persaingan papan atas.

Brest memburu tempat di zona Liga Champions, sedangkan Paris FC berusaha menjaga tekanan terhadap Paris Saint-Germain dalam perebutan gelar.

Brest Bisa Tembus Tiga Besar, Mampukah Tren Kemenangan Berlanjut?

Brest berpeluang naik sementara ke peringkat ketiga Ligue 1 apabila mampu mengalahkan Paris FC pada pekan ke-12. Kemenangan tersebut juga membuka kesempatan bagi Les Pirates untuk melewati Lille melalui keunggulan selisih gol.

Performa Brest memang mengalami peningkatan signifikan sejak memasuki November setelah sebelumnya kehilangan poin dalam empat dari lima pertandingan.

Julien Lachuer mulai menemukan keseimbangan permainan yang membuat timnya lebih konsisten dalam menyerang maupun bertahan.

Brest kini mengincar kemenangan keempat secara beruntun di kompetisi domestik setelah mencatatkan tiga kemenangan sebelumnya.

Mereka terakhir kali menikmati sedikitnya empat kemenangan berturut-turut dalam satu musim Ligue 1 pada 2023/2024, ketika berhasil membukukan enam kemenangan beruntun.

Perubahan paling mencolok terlihat pada organisasi pertahanan yang semakin disiplin dalam beberapa pertandingan terakhir.

Setelah selalu kebobolan dalam delapan pertandingan pembuka, Brest berhasil mencatatkan tiga clean sheet secara berturut-turut.

Kiper Egil Selvik menjadi salah satu sosok penting di balik peningkatan tersebut setelah melakukan lima penyelamatan ketika menghadapi Strasbourg.

Penampilan itu sekaligus mengantarkannya meraih clean sheet ketiga secara beruntun di Ligue 1.

Namun, Brest masih mempunyai pekerjaan rumah dalam memaksimalkan peluang yang berhasil diciptakan sepanjang pertandingan.

Mereka menempati peringkat ketiga dalam statistik expected goals (xG), tetapi juga berada di urutan ketiga untuk peluang besar yang terbuang dengan total 23 kesempatan.

Paris FC Semakin Berbahaya, Apa Rahasia Konsistensi Liam Rosenior?

Paris FC menjelma menjadi salah satu penantang gelar Ligue 1 berkat peningkatan performa yang dibangun Liam Rosenior.

Mantan pelatih Strasbourg tersebut berhasil membawa timnya menempati posisi kedua klasemen setelah 11 pertandingan.

Rosenior sebelumnya menunjukkan kualitas kepelatihannya ketika mengantarkan Strasbourg mendapatkan tiket kompetisi Conference League.

Pengalaman tersebut kini menjadi fondasi penting dalam membangun Paris FC sebagai tim yang mampu bersaing menghadapi klub papan atas.

Paris FC mengoleksi rata-rata 2,09 poin per pertandingan, meningkat 0,80 poin dibandingkan musim sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan yang terbesar di antara klub-klub Ligue 1 dalam periode yang sama.

Kemenangan 4-0 atas Angers memperlihatkan kemampuan Paris FC dalam meningkatkan intensitas permainan ketika pertandingan memasuki babak kedua.

Empat gol mereka dicetak Patrick Zabi, Luca Koleosho, Maxime Lopez, dan Diego Coppola setelah turun minum.

Selain produktif dalam menyerang, Paris FC memiliki organisasi pertahanan yang sangat solid berdasarkan indikator statistik. Mereka mencatatkan expected goals conceded (xGA) terendah di Ligue 1 dengan angka 10,2.

Paris FC juga termasuk tiga klub yang belum kebobolan melalui situasi bola mati sepanjang kompetisi musim ini.

Dua tim lainnya adalah Paris Saint-Germain dan Lens, sehingga pencapaian tersebut memperlihatkan kedisiplinan pertahanan pasukan Rosenior.

Apabila mampu menang dengan selisih minimal tiga gol, Paris FC berpeluang naik sementara ke puncak klasemen. Mereka sekaligus akan memperpanjang rentetan kemenangan menjadi empat pertandingan beruntun di Ligue 1.

Kondisi Pemain Brest dan Paris FC, Siapa Berpotensi Absen?

Brest menghadapi sejumlah persoalan kebugaran pemain menjelang pertandingan penting melawan Paris FC di kandang sendiri.

Brendan Chardonnet berpotensi absen karena cedera betis, sedangkan Kenny Lala dan Kamory Doumbia masih diragukan tampil.

Lala mengalami masalah akibat benturan, sementara Doumbia sedang menghadapi gangguan pada pergelangan kaki.

Situasi tersebut membuat Julien Lachuer perlu mempertimbangkan beberapa alternatif dalam menentukan susunan pemain terbaik.

Di lini depan, Noah Edjouma berpeluang kembali mendapatkan kepercayaan setelah mencetak gol ketiganya musim ini ketika menghadapi Strasbourg.

Kehadirannya bersama Ludovic Ajorque diharapkan mampu membantu Brest menciptakan peluang menghadapi pertahanan solid Paris FC.

Sementara itu, Paris FC kemungkinan belum bisa mengandalkan Nhoa Sangui akibat cedera hamstring yang belum sepenuhnya pulih.

Rosenior tetap mempunyai sejumlah pilihan untuk mempertahankan keseimbangan permainan meskipun kondisi Sangui masih menjadi perhatian.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Brest vs Paris FC

Brest diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Egil Selvik sebagai penjaga gawang utama.

Zogbe, Tousart, Lloris, dan Locko diproyeksikan mengisi pertahanan, sedangkan Chotard bersama Magnetti menjaga keseimbangan lini tengah.

Edjouma, Nonge, dan Mboup diperkirakan mendukung Ajorque yang menjadi ujung tombak serangan tuan rumah. Kombinasi tersebut diharapkan mampu memberikan tekanan kepada Paris FC sejak awal pertandingan.

Paris FC juga diprediksi mengandalkan formasi 4-2-3-1 dengan Kevin Trapp menjaga gawang. Matondo, Chergui, Coppola, dan Otavio diperkirakan mengisi pertahanan, sementara Lopez bersama Lees-Melou mengawal lini tengah.

Kebbal, Zabi, dan Pagis diproyeksikan mendukung Koleosho sebagai penyerang utama tim tamu. Namun, keterlibatan Zabi dalam susunan awal masih bergantung pada keputusan pelatih dan kondisi kebugaran pemain.

Secara historis, Paris FC memiliki modal positif karena berpeluang mencatatkan kemenangan ketiga berturut-turut atas Brest di Ligue 1.

Pada kunjungan sebelumnya ke Stade Francis-Le Blé musim lalu, Paris FC berhasil meraih kemenangan 2-1.

Brest memang sedang mengalami peningkatan performa, terutama dalam menjaga pertahanan agar tidak mudah ditembus lawan.

Namun, keseimbangan permainan Paris FC dan konsistensinya sepanjang musim membuat tim tamu sedikit lebih diunggulkan.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat dengan peluang terbatas, tetapi efektivitas serangan Paris FC berpotensi menjadi pembeda untuk memastikan kemenangan tipis.