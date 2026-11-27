JawaPos.com — Werder Bremen diprediksi mengalahkan Borussia Monchengladbach dengan skor 2-0 dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Weserstadion, Sabtu (28/11/2026) pukul 02.30 WIB.

Performa kandang yang impresif, ketajaman Niclas Fullkrug, serta buruknya produktivitas tim tamu menjadi faktor utama yang membuat tuan rumah lebih diunggulkan dalam pertandingan penting bagi kedua kesebelasan tersebut.

Werder Bremen memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah menunjukkan peningkatan performa dalam beberapa pekan terakhir.

Tim asuhan Daniel Thioune kini menempati peringkat keenam klasemen Bundesliga dengan koleksi 18 poin dan terus memburu tiket kompetisi Eropa musim depan. Sebaliknya, Borussia Monchengladbach menghadapi situasi yang jauh lebih mengkhawatirkan setelah terpuruk di dasar klasemen.

Die Fohlen baru mengumpulkan empat poin dan membutuhkan kemenangan untuk memperbesar peluang keluar dari zona degradasi. Perbedaan kondisi kedua tim membuat pertandingan ini memiliki kepentingan besar dalam persaingan Bundesliga.

Werder Bremen ingin mendekati zona Liga Champions, sedangkan Borussia Monchengladbach berusaha menghentikan tren negatif sebelum jarak dengan zona aman semakin melebar.

Werder Bremen Sedang Menggila, Mampukah Pertahankan Rekor Kandang?

Werder Bremen memiliki modal kuat untuk mengamankan tiga poin setelah mencatatkan tiga kemenangan dalam empat pertandingan Bundesliga terakhir.

Salah satu hasil paling mencolok terjadi ketika mereka menghancurkan Hamburger SV dengan skor telak 4-0 pada pertandingan Minggu lalu.

Produktivitas serangan menjadi kekuatan utama pasukan Daniel Thioune sepanjang periode tersebut.

Werder Bremen berhasil mencetak sembilan gol dalam empat pertandingan, sementara lini pertahanan hanya kebobolan tiga kali dan mencatatkan dua clean sheet.

Performa tersebut menunjukkan keseimbangan antara efektivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan yang semakin matang.

Kombinasi keduanya menjadi alasan Werder Bremen mampu bersaing di papan atas meskipun perjalanan musim masih cukup panjang.

Keunggulan lain terletak pada konsistensi mereka ketika bermain di Weserstadion sepanjang musim 2026/2027.

Werder Bremen belum mengalami kekalahan dalam lima pertandingan kandang dan berhasil mengamankan empat kemenangan Bundesliga.

Catatan tersebut terasa semakin istimewa apabila dibandingkan dengan performa kandang mereka pada musim sebelumnya.

Sepanjang 14 pertandingan kandang Bundesliga 2025/2026, Werder Bremen hanya mampu membukukan empat kemenangan.

Bahkan, ini menjadi kali pertama dalam 17 tahun Werder Bremen mencapai fase tersebut tanpa mengalami kekalahan kandang di Bundesliga.

Rekor tersebut sekaligus memperlihatkan perkembangan signifikan yang dibangun Daniel Thioune bersama skuadnya.

Werder Bremen juga hanya terpaut tiga poin dari RB Leipzig yang menempati peringkat keempat klasemen sementara.

Kemenangan atas Borussia Monchengladbach akan memperbesar peluang mereka untuk terus menekan pesaing dalam perebutan tiket Liga Champions.

Borussia Monchengladbach Terpuruk, Mengapa Sulit Bangkit dari Zona Degradasi?

Borussia Monchengladbach datang ke Weserstadion dengan tekanan besar setelah kembali mengalami kekalahan pada pertandingan Bundesliga terakhir.

Tim asuhan Alexander Blessin takluk 0-1 dari Borussia Dortmund dan semakin kesulitan meninggalkan dasar klasemen.

Die Fohlen kini tertinggal enam poin dari penghuni peringkat ke-15 yang berada di zona aman. Mereka juga berjarak tiga poin dari Schalke 04 yang menempati posisi ke-16 atau zona playoff degradasi.

Situasi semakin sulit karena jadwal pertandingan berikutnya menghadirkan sejumlah lawan dengan kualitas tinggi.

Borussia Monchengladbach dijadwalkan menghadapi empat tim penghuni tujuh besar klasemen dalam lima pertandingan Bundesliga mendatang.

Catatan performa terbaru juga belum memberikan banyak alasan untuk optimistis menghadapi Werder Bremen.

Borussia Monchengladbach hanya mengumpulkan satu poin dari sembilan poin maksimal dalam tiga pertandingan liga terakhir.

Kekalahan pada pertandingan Jumat akan memperpanjang tren negatif mereka menjadi tiga pertandingan beruntun.

Selain itu, hasil tersebut berpotensi menghadirkan kekalahan tandang kelima dari tujuh pertandingan Bundesliga musim ini.

Meski demikian, Alexander Blessin masih mempunyai sedikit modal positif dari perkembangan organisasi pertahanan timnya.

Borussia Monchengladbach hanya kebobolan empat gol dalam empat pertandingan terakhir, meskipun gagal mencetak gol pada dua kesempatan.

Catatan pertemuan juga memperlihatkan Die Fohlen tidak selalu kesulitan ketika menghadapi Werder Bremen.

Borussia Monchengladbach pernah meraih dua kemenangan dalam empat pertemuan terakhir, sementara duel pada Januari berakhir imbang 1-1.

Niclas Fullkrug Jadi Ancaman, Bagaimana Kondisi Pemain Kedua Tim?

Niclas Fullkrug diperkirakan kembali menjadi tumpuan utama Werder Bremen untuk membongkar pertahanan Borussia Monchengladbach.

Penyerang berpengalaman tersebut tampil produktif dengan mencetak gol dalam delapan dari sembilan pertandingan Bundesliga terakhirnya.

Ketajaman Fullkrug menjadi kabar menggembirakan karena Werder Bremen masih menghadapi persoalan cedera sejumlah pemain penting.

Salim Musah, Keke Topp, dan gelandang Jens Stage termasuk pemain yang diperkirakan belum bisa tampil.

Daniel Thioune kemungkinan mengandalkan Youri Regeer bersama Ludovit Reis sebagai duet gelandang bertahan.

Keduanya bertugas menjaga keseimbangan permainan sekaligus memberikan perlindungan kepada Amos Pieper dan Marco Friedl di jantung pertahanan.

Sementara itu, Borussia Monchengladbach belum dapat menggunakan tenaga Tim Kleindienst yang masih menjalani pemulihan cedera.

Kondisi tersebut membuat Shuto Machino diperkirakan kembali dipercaya sebagai ujung tombak serangan Die Fohlen.

Alexander Blessin juga kehilangan Enzo Leopold yang mengalami cedera ligamen lutut serius dan diperkirakan absen hampir sepanjang musim.

Kevin Diks, Philipp Sander, dan Fabio Chiarodia berpeluang membentuk trio bek untuk menghadapi agresivitas serangan tuan rumah.

Prediksi Skor Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach, Siapa Lebih Unggul?

Werder Bremen memiliki peluang lebih besar memenangkan pertandingan berkat konsistensi kandang dan produktivitas serangan yang meyakinkan.

Kehadiran Niclas Fullkrug memberikan ancaman tambahan bagi pertahanan Borussia Monchengladbach yang masih mencari kestabilan.

Borussia Monchengladbach memang memperlihatkan perkembangan dalam aspek pertahanan, tetapi persoalan penyelesaian akhir masih menjadi kelemahan serius.

Jika kesulitan menciptakan peluang kembali terulang, tim tamu berpotensi pulang tanpa membawa poin dari Weserstadion.

Prediksi susunan pemain Werder Bremen (4-2-3-1): Hein; Arthur, Pieper, Friedl, Deman; Regeer, Reis; Dinkci, Chuki, Njinmah; Fullkrug.

Prediksi susunan pemain Borussia Monchengladbach (3-4-2-1): Batz; Diks, Sander, Chiarodia; Scally, Uno, Neuhaus, Castrop; Hack, Mohya; Machino.