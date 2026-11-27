JawaPos.com - Leeds United resmi memperpanjang kontrak penyerang Dominic Calvert-Lewin selama dua setengah tahun yang membuatnya bertahan di Elland Road hingga musim panas 2029, dikutip dari ANTARA.

“Leeds United dengan bangga mengumumkan bahwa Dominic Calvert-Lewin telah menandatangani kontrak baru bersama klub,” demikian pernyataan resmi Leeds United pada Jumat.

Perpanjangan kontrak ini menjadi kabar positif bagi Leeds setelah Calvert-Lewin menunjukkan performa impresif sejak bergabung pada 2025.

Ia meninggalkan Everton dengan status bebas transfer untuk bergabung dengan Leeds melalui kontrak berdurasi tiga tahun, menyusul keberhasilan klub promosi kembali ke Premier League.

Calvert-Lewin langsung memberikan kontribusi penting pada musim pertamanya. Ia mencetak 14 gol di Liga Inggris musim lalu dan telah mengoleksi lima gol dari 11 penampilan pada musim ini.

Penampilan apiknya bersama Leeds juga membuatnya kembali mendapatkan panggilan ke tim nasional Inggris.

Menurut ESPN, performa konsisten tersebut turut membuat namanya dikaitkan dengan Manchester United yang dilaporkan sempat menunjukkan ketertarikan terhadap sang striker.

Sebelumnya, perjalanan Calvert-Lewin selama sembilan tahun memperkuat Everton kerap terganggu masalah cedera. Namun, kondisinya jauh lebih baik sejak bergabung dengan Leeds.

Ia hanya melewatkan tiga pertandingan liga pada musim lalu dan selalu menjadi starter dalam 11 pertandingan Liga Inggris musim ini.

Di level internasional, Calvert-Lewin kembali memperkuat Inggris dalam pertandingan persahabatan melawan Uruguay yang berakhir imbang 1-1 pada Maret.

Setelah itu, ia tetap masuk dalam skuad Thomas Tuchel untuk menghadapi Spanyol dan Republik Ceko di UEFA Nations League. Penampilan terbarunya bersama The Three Lions terjadi saat menghadapi Spanyol pada awal bulan ini.