JawaPos.com - Juventus meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas tim Siprus, Omonia Nicosia, dalam lanjutan matchday kelima fase liga Liga Europa 2026/2027 di Allianz Stadium pada Jumat, dikutip dari ANTARA.

Francisco Conceicao menjadi bintang kemenangan Bianconeri dengan menyumbangkan satu gol dan dua assist.

Omonia sempat unggul lebih dahulu melalui sundulan Lubomir Satka. Namun, Juventus mampu membalikkan keadaan lewat gol Andrea Cambiaso, Jeff Ekhator, Conceicao, dan Jeremie Boga.

Kemenangan ini tidak mengubah posisi Juventus yang berada di peringkat dua dengan 13 poin, hanya terpaut dua angka dari Bournemouth di puncak klasemen.

Sebaliknya, Omonia tertahan di peringkat 26 dam gagal menebus zona playoff dengan hanya mencatat enam poin dari lima pertandingan, demikian laman resmi UEFA.

Juventus langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Conceicao sempat mendapatkan peluang, tetapi tembakannya berhasil ditepis kiper Omonia, Thomas Kaminski.

Alih-alih unggul lebih dahulu, Juventus justru kebobolan pada menit ke-15. Satka berhasil menyambut sepak pojok Muamer Tankovic dengan sundulan yang membawa Omonia memimpin 1-0.

Juventus terus meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Juan Cabal sempat mengancam melalui tembakan keras, tetapi kembali digagalkan Kaminski.

Upaya tuan rumah akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Cambiaso melepaskan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri atas gawang dan gagal dijangkau Kaminski. Skor berubah menjadi 1-1.

Juventus kemudian berbalik unggul sebelum babak pertama berakhir. Conceicao memberikan umpan terobosan kepada Ekhator yang sukses melepaskan tembakan melewati sela-sela kaki Kaminski. Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Ekhator bersama Juventus.

Memasuki babak kedua, Juventus tetap mendominasi permainan. Ekhator sempat mendapatkan peluang untuk menambah keunggulan, tetapi tembakannya dari jarak dekat melambung di atas mistar gawang.

Conceicao akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-68. Setelah tembakan pertamanya dari jarak dekat berhasil ditepis Kaminski, pemain asal Portugal itu menyambar bola rebound untuk membawa Juventus unggul 3-1.