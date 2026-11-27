JawaPos.com - AC Milan meraih kemenangan setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol untuk menaklukkan Olympiacos dengan skor 4-2 dalam matchday kelima Liga Europa 2026/2027 di Stadio Georgios Karaiskakis pada Jumat, dikutip dari ANTARA.

Omari Hutchinson menjadi bintang kemenangan Rossoneri dengan mencetak satu gol dan menyumbang dua assist.

Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi AC Milan di kompetisi musim ini. Tim asuhan Ruben Amorim berhasil naik ke peringkat 25 atau satu tingkat di bawah batas play-off untuk tiket ke 16 besar.

Sebaliknya, tim asal Yunani itu masih tertahan di peringkat delapan dengan catatan 10 poin, demikian laman resmi UEFA.

Olympiacos lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-31. Berawal dari situasi sepak pojok, sundulan Lorenzo Pirola membentur mistar gawang sebelum bola mengenai kiper Mike Maignan dan masuk ke gawangnya sendiri.

AC Milan nyaris kebobolan lagi menjelang turun minum. Pirola berhasil menghalau bola hasil tendangan Cisse yang mengarah ke gawang tepat di garis gawang.

Olympiacos kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui Jota Silva. Ia melepaskan tendangan keras dengan sekali sentuhan yang gagal dihentikan Maignan. AC Milan tertinggal dua gol.

Namun, Rossoneri mulai bangkit pada menit ke-56. Hutchinson merebut bola dari Bruno Onyemaechi di area pertahanan Olympiacos. Ia kemudian melewati hadangan Gelson Martins sebelum melepaskan tembakan melengkung ke sudut kiri bawah gawang untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.

Tujuh menit berselang, AC Milan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Hutchinson kembali berperan penting setelah mengirimkan umpan silang yang disambut sundulan Alphadjo Cisse. Kiper Stefan Ortega sempat menyentuh bola, tetapi gagal mencegahnya masuk ke gawang.

Milan berbalik unggul pada menit ke-71. Hutchinson kembali menunjukkan aksi individu dengan melewati Onyemaechi sebelum mengirimkan umpan silang ke kotak penalti.

Christian Pulisic menyambut bola tersebut dengan tendangan voli untuk mengubah skor menjadi 3-2.

AC Milan akhirnya memastikan kemenangan pada masa injury time. Hutchinson kembali menginisiasi serangan balik sebelum mengirimkan bola kepada Pulisic.

Pemain asal Amerika Serikat itu kemudian memberikan umpan kepada Diego Moreira yang dengan mudah menyelesaikannya menjadi gol pada menit ke-95.