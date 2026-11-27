JawaPos.com - Nottingham Forest akan menjamu Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Stadion City Ground, Sabtu (28/11/2026) pukul 03.00 WIB. The Tricky Trees -julukan Nottingham Forest- berpotensi membuat kejutan mengingat tim tamu sedang dihantui tren negatif.

Kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Nottingham Forest saat ini menghuni zona merah dengan menempati peringkat ke-17 klasemen sementara dengan koleksi sembilan poin.

The Tricky Trees hanya unggul selisih gol dari Sunderland yang berada di posisi ke-18. Artinya, Nottingham Forest tambahan tiga poin menjadi kebutuhan penting untuk menjaga jarak dari zona merah.

Perjalanan Nottingham Forest sepanjang musim ini memang belum berjalan sesuai harapan. Dari 11 pertandingan yang telah dimainkan, mereka baru mampu mengamankan dua kemenangan dan masih kesulitan menunjukkan konsistensi permainan.

Meski demikian, Nottingham Forest sebenarnya memiliki modal untuk memberikan perlawanan kepada Chelsea. Tim polesan Oliver Glasner itu pernah membuat kejutan ketika menaklukkan Manchester City dengan skor 3-1 pada 7 November lalu.

Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Nottingham Forest tetap memiliki potensi untuk menyulitkan tim-tim besar. Namun sayangnya, mereka gagal mempertahankan momentum setelah kembali menelan kekalahan 0-2 dari Bournemouth pada pertandingan berikutnya.

Di sisi lain, Chelsea datang dengan situasi yang tidak kalah mengkhawatirkan. Tim besutan Xabi Alonso tersebut sedang membutuhkan kemenangan untuk menghentikan periode buruk yang membuat posisi mereka di klasemen mulai terancam.

Skuad berjuluk The Blues itu saat ini menempati peringkat kedelapan dengan koleksi 16 poin. Mereka masih memiliki peluang untuk mendekati zona empat besar, tetapi konsistensi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Chelsea tercatat menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Hasil paling mengecewakan terjadi ketika mereka dihajar Leeds United dengan skor 1-4 di Stamford Bridge pada akhir pekan lalu.

Sebelumnya, Chelsea juga takluk 0-1 dari Sunderland. Kekalahan beruntun tersebut menandakan The Blues belum menemukan konsistensi permainannya.

Masalah di lini pertahanan menjadi faktor krusial yang perlu dibenahi Xabi Alonso. Chelsea sudah kebobolan 20 gol di Liga Inggris musim ini, sebuah catatan yang menunjukkan masih rapuhnya organisasi pertahanan mereka.

Prediksi Skor Nottingham Forest Vs Chelsea

Nottingham Forest memiliki keuntungan bermain di kandang dan motivasi untuk menjauh dari zona degradasi. Sementara Chelsea juga membutuhkan kemenangan demi menjaga persaingan di papan atas.

Chelsea memang belum menunjukkan permainan yang meyakinkan. Namun, kualitas individu yang dimiliki The Blues tetap bisa menjadi ancaman bagi Nottingham Forest.

Pertandingan diperkirakan berjalan terbuka meski tidak banyak gol tercipta. Nottingham Forest berpotensi memberikan kejutan dengan perlawanan sengit, tetapi untuk mengalahkan Chelsea tampaknya bukan perkara mudah.

Prediksi skor: Nottingham Forest 1-1 Chelsea

Prediksi Susunan Pemain Nottingham Forest Vs Chelsea

Nottingham Forest: Matz Sels (PG); Jair Cunha, Nikola Milenkovic, Murillo; Daniel Munoz, James McAtee, Ryan Yates, Neco Williams; Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White; Liam Delap.

Pelatih: Oliver Glasner.

Chelsea: Emiliano Martinez (PG); Josh Acheampong, Wesley Fofana, Levi Colwill, Pep Chavarria; Romeo Lavia, Jordan Henderson; Estevao, Cole Palmer, Morgan Rogers; Emanuel Emegha.