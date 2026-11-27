JawaPos.com - Venezia akan menghadapi Bologna dalam lanjutan Liga Italia 2026/2027. Rossoblu -julukan Bologna- diprediksi mampu mengunci kemenangan dalam laga tersebut.

Venezia dijadwalkan menjamu Bologna di Stadion Pier Luigi Penzo, Italia, Sabtu (28/11/2026) pukul 02.45 WIB. I Lagunari -julukan Venezia- punya keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Namun di atas kertas, Bologna lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan ini. Perbedaan posisi kedua tim di klasemen sementara menjadi salah satu gambaran yang menunjukkan bahwa tim tamu memiliki modal lebih meyakinkan.

Bologna saat ini menempati peringkat kesembilan dengan koleksi 18 poin. Sementara itu, Venezia masih terpuruk di dasar klasemen setelah hanya mampu mengumpulkan enam poin dari 12 pertandingan.

Kendati demikian, Bologna tidak boleh menganggap remeh kekuatan tuan rumah. Venezia mulai memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan, terutama ketika menjalani pertandingan di Stadio Pier Luigi Penzo.

Menariknya, seluruh enam poin yang berhasil dikumpulkan Venezia musim ini berasal dari tiga pertandingan kandang terakhir. Mereka mampu menaklukkan Napoli dengan skor 1-0 dan mengalahkan Udinese 2-1, meski sempat kalah 0-2 dari Inter Milan.

Catatan tersebut menjadi bukti bahwa Venezia masih memiliki kemampuan untuk memberikan kejutan. Karena itu, Bologna tidak boleh anggap remeh tuan rumah. Kehadiran Davide Nicola sebagai pelatih diharapkan mampu membawa perubahan lebih besar bagi Venezia. Meski belum sepenuhnya terlihat dari hasil pertandingan, performa mereka di kandang memberikan harapan bahwa I Lagunari bisa memberikan perlawanan kepada Bologna.

Prediksi Skor Venezia Vs Bologna

Absennya beberapa pemain tentu dapat memengaruhi kekuatan kedua tim. Namun, Bologna dinilai memiliki kedalaman skuad dan pilihan pemain yang lebih baik untuk mengantisipasi situasi tersebut.

Venezia kemungkinan akan mengandalkan dukungan suporter dan agresivitas sejak awal pertandingan. Mereka perlu memanfaatkan setiap kesempatan yang didapat karena Bologna berpotensi mengambil kendali permainan melalui penguasaan bola dan variasi serangan.

Venezia memang mempunyai catatan kandang yang cukup menjanjikan dalam tiga laga terakhir. Namun, Bologna diprediksi akan membawa pulang tiga poin dari Stadion Pier Luigi Penzo dengna skor cukup meyakinkan.

Prediksi skor: Venezia 1-3 Bologna

Prediksi Susunan Pemain Venezia Vs Bologna

Venezia: Filip Stankovic (PG); Redouane Halhal, Juan Jesus, Matias Moreno; Antoine Hainaut, Kike Perez, Simon Sohm, Toma Basic, Pasquale Mazzocchi; Akor Adams, John Yeboah.

Pelatih: Davide Nicola.

Bologna: Lukasz Skorupski (PG); Matteo Darmian, Nicolo Casale, Arthur Theate; Nadir Zortea, Lewis Ferguson, Tommaso Pobega, Rahim Alhassane; Riccardo Orsolini, Nicolo Cambiaghi, Roberto Piccoli.