JawaPos.com — Prediksi skor Venezia vs Bologna mengarah pada kemenangan tipis tim tamu 2-1 dalam pertandingan pekan ke-13 Serie A 2026/2027 di Stadion Pier Luigi Penzo, Sabtu (28/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Bologna datang dengan performa menjanjikan bersama Raffaele Palladino, sedangkan Venezia berusaha memaksimalkan kebangkitan kandang untuk keluar dari dasar klasemen.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan perjalanan berbeda sepanjang musim, terutama setelah keduanya melakukan pergantian pelatih.

Venezia masih kesulitan menemukan konsistensi, sementara Bologna justru mengalami peningkatan performa signifikan dan mulai mendekati zona kompetisi Eropa.

Meski terpaut 11 posisi di klasemen, pertandingan diperkirakan tidak akan berjalan mudah bagi tim tamu.

Venezia memiliki modal dua kemenangan dalam tiga pertandingan kandang terakhir yang bisa menjadi ancaman bagi ambisi Bologna.

Mengapa Venezia Berpeluang Mengejutkan Bologna?

Venezia mulai memperlihatkan perkembangan positif di Stadion Pier Luigi Penzo meskipun masih menempati posisi terbawah klasemen Serie A.

Tim asuhan Davide Nicola mengumpulkan seluruh enam poin musim ini melalui dua kemenangan kandang atas Napoli dan Udinese.

Kemenangan 1-0 atas Napoli menjadi salah satu hasil paling mengejutkan bagi klub promosi tersebut sepanjang kompetisi.

Venezia kemudian mengalahkan Udinese 2-1, sekaligus memperlihatkan kemampuan mereka bersaing menghadapi lawan dengan kualitas lebih baik.

Namun, perjalanan Venezia belum sepenuhnya meyakinkan karena mereka telah menelan 10 kekalahan dari 12 pertandingan.

Mereka juga menjadi satu-satunya peserta Serie A yang belum pernah mencatatkan hasil imbang sepanjang musim 2026/2027.

Pergantian pelatih dari Giovanni Stroppa kepada Davide Nicola pada Oktober belum memberikan perubahan signifikan terhadap posisi Venezia.

Empat kekalahan tetap terjadi sejak Nicola mengambil alih kepemimpinan tim, sehingga tekanan untuk segera memperbaiki hasil pertandingan semakin besar.

Meski demikian, kekalahan 0-2 dari Inter Milan menunjukkan Venezia sebenarnya mampu memberikan perlawanan cukup sengit.

Dua gol bunuh diri Matias Moreno dan Redouane Halhal pada 10 menit terakhir menjadi penyebab kegagalan mereka mendapatkan poin.

Dalam pertandingan tersebut, Venezia mampu menghasilkan 12 tembakan dibandingkan 16 percobaan milik Inter Milan.

Mereka juga menciptakan dua peluang emas, hanya terpaut satu kesempatan dari tiga peluang berbahaya yang dihasilkan sang juara bertahan.

Catatan tersebut memperlihatkan perkembangan organisasi permainan Venezia, khususnya ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Jika mampu mempertahankan konsentrasi sepanjang pertandingan, tuan rumah berpeluang membuat Bologna kesulitan mengembangkan permainan.

Bologna Bangkit Bersama Raffaele Palladino, Seberapa Berbahaya?

Bologna mengalami peningkatan performa luar biasa sejak Raffaele Palladino menggantikan Domenico Tedesco pada pertengahan September.

Dari delapan pertandingan Serie A bersama pelatih barunya, Rossoblu berhasil mengumpulkan 17 poin dari kemungkinan maksimal 24 angka.

Sebelum pergantian pelatih, Bologna hanya memperoleh satu poin dalam empat pertandingan pembuka musim.

Kekalahan 0-1 dari Napoli di Stadion Diego Armando Maradona akhirnya menjadi pertandingan terakhir Tedesco bersama klub tersebut.

Ketika Palladino datang, Bologna berada di peringkat ke-16 dan hanya unggul selisih gol atas penghuni zona degradasi.

Kini mereka berhasil naik ke posisi kesembilan dengan koleksi 18 poin, hanya tertinggal tiga angka dari Juventus di urutan keenam.

Perubahan tersebut menjadikan Bologna salah satu tim dengan perkembangan performa paling menonjol selama beberapa pekan terakhir.

Bahkan, hanya Lazio dengan 22 poin, AC Milan 19 poin, dan AS Roma 18 poin yang mengumpulkan lebih banyak angka dalam periode serupa.

Bologna juga memiliki kesempatan mencatatkan kemenangan keenam dalam sembilan pertandingan liga bersama Palladino.

Catatan tersebut menjadi modal psikologis penting menjelang lawatan ke markas Venezia yang belakangan semakin sulit ditaklukkan.

Dari enam pertandingan terakhir Serie A, Bologna membukukan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Sebaliknya, Venezia hanya meraih dua kemenangan serta mengalami empat kekalahan dalam periode yang sama.

Perbedaan konsistensi menjadi faktor utama yang membuat Bologna lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini.

Meski demikian, Palladino tetap perlu mengantisipasi agresivitas Venezia yang mampu merepotkan Napoli, Udinese, dan Inter Milan.

Bagaimana Kondisi Pemain Venezia dan Bologna?

Venezia menghadapi persoalan ketersediaan pemain menjelang pertandingan melawan Bologna karena sejumlah anggota skuad masih mengalami cedera.

Toma Basic, Thierry Correia, Pasquale Mazzocchi, Andrea Adorante, Marin Sverko, dan Bartol Franjic diperkirakan belum dapat tampil.

Kondisi tersebut semakin menyulitkan Nicola dalam menyusun komposisi terbaik, terutama untuk memperbaiki produktivitas lini serang.

Venezia baru mencetak delapan gol sepanjang 12 pertandingan, menjadikan mereka tim dengan serangan paling tidak produktif di Serie A.

Akor Adams dan Antoine Hainaut menjadi pencetak gol terbanyak sementara Venezia dengan masing-masing dua gol.

Kontribusi keduanya menghasilkan separuh dari keseluruhan gol tim, sekaligus menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap tambahan sumber gol.

Bologna memiliki distribusi gol lebih merata melalui Federico Bernardeschi, Samuel Mbangula, Riccardo Orsolini, dan Tommaso Pobega.

Keempat pemain tersebut masing-masing telah menyumbangkan dua gol sehingga memberikan lebih banyak pilihan penyelesaian serangan bagi Palladino.

Kreativitas Bologna juga ditopang Juan Miranda dengan lima assist, Nicolo Cambiaghi tiga assist, dan Jens Odgaard dua assist.

Namun, Miranda harus absen karena cedera, menyusul Jay Enem, Oussama El Azzouzi, dan Emil Holm yang juga belum tersedia.

Absennya Miranda berpotensi memengaruhi suplai peluang Bologna, mengingat kontribusinya menjadi yang tertinggi dalam skuad.

Kendati demikian, keberadaan Orsolini, Bernardeschi, dan Odgaard tetap memberikan variasi serangan yang dapat menyulitkan pertahanan Venezia.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Venezia vs Bologna

Venezia diperkirakan menggunakan formasi tiga bek dengan Filip Stankovic sebagai penjaga gawang utama.

Nicola kemungkinan mengandalkan Akor Adams bersama Lauberbach di lini depan untuk memanfaatkan peluang melalui serangan cepat.

Prediksi susunan pemain Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Busio, Haps; Lauberbach, Adams.

Prediksi susunan pemain Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Cambiaghi; Bernardeschi, Orsolini; Odgaard.

Bologna diperkirakan lebih dominan dalam penguasaan bola dengan memanfaatkan kreativitas pemain tengah dan pergerakan lini serang.

Venezia kemungkinan memilih pendekatan lebih disiplin, kemudian mengandalkan transisi cepat untuk mengeksploitasi ruang di belakang pertahanan lawan.

Keunggulan pengalaman dan variasi serangan membuat Bologna memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.

Namun, peningkatan performa kandang Venezia membuka kemungkinan terciptanya pertandingan ketat hingga menit-menit terakhir.

Bologna diprediksi mampu mengamankan kemenangan tipis berkat konsistensi permainan dan produktivitas yang lebih merata dibandingkan tuan rumah.

Venezia tetap berpotensi mencetak gol, tetapi ketajaman Rossoblu diperkirakan menjadi pembeda dalam pertandingan pekan ke-13 Serie A tersebut.