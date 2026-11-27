JawaPos.com — Prediksi skor Nottingham Forest vs Chelsea mengarah pada pertandingan sengit yang berpotensi berakhir imbang 1-1 di Stadion City Ground, Sabtu (28/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan poin penting, dengan Nottingham Forest berjuang menjauh dari zona degradasi, sedangkan Chelsea berusaha menghentikan rentetan kekalahan demi menjaga peluang bersaing di papan atas Premier League 2026/2027.

Nottingham Forest memasuki pertandingan ini dengan tekanan besar setelah kembali menelan kekalahan pada akhir pekan lalu.

Sementara itu, Chelsea datang membawa persoalan yang tidak kalah serius setelah mengalami empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Pertemuan kedua tim menjadi menarik karena sama-sama memiliki kelemahan yang bisa dimanfaatkan lawan.

Nottingham Forest kesulitan mencetak gol, sedangkan Chelsea belum menemukan kestabilan pertahanan sepanjang musim ini.

Nottingham Forest Terancam Zona Degradasi, Mampukah Bangkit di City Ground?

Nottingham Forest menghadapi ancaman serius terjerumus ke zona degradasi setelah menjalani awal musim yang mengecewakan.

Tim asuhan Oliver Glasner tersebut menempati peringkat ke-17 klasemen Premier League dengan koleksi sembilan poin.

Posisi Nottingham Forest sangat rawan karena mereka hanya unggul selisih gol atas Sunderland yang berada di urutan ke-18.

Mereka juga cuma terpaut satu poin dari Manchester United di posisi ke-19 dan dua angka dari Crystal Palace yang menghuni dasar klasemen.

Sebenarnya, Nottingham Forest sempat menunjukkan potensi kebangkitan ketika secara mengejutkan mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1 pada 7 November.

Cunha membuka keunggulan pada menit keenam sebelum Liam Delap mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan penting tersebut.

Sayangnya, momentum positif itu tidak bertahan lama setelah Nottingham Forest menyerah 0-2 kepada Bournemouth pada pertandingan berikutnya.

Kekalahan tersebut kembali memperlihatkan persoalan produktivitas yang menjadi hambatan utama sepanjang musim.

Dari 11 pertandingan Premier League, Nottingham Forest sudah enam kali gagal mencetak gol. Mereka baru mengoleksi sembilan gol, dengan hanya Sunderland memiliki catatan produktivitas lebih buruk.

Situasi tersebut membuat Glasner harus mencari solusi untuk meningkatkan ketajaman lini serang timnya. Dukungan publik City Ground diharapkan menjadi energi tambahan ketika menghadapi Chelsea yang sedang kehilangan kepercayaan diri.

Chelsea Kalah Empat Kali dalam Lima Laga, Apa Penyebabnya?

Chelsea datang ke markas Nottingham Forest dengan kondisi mengkhawatirkan setelah mengalami empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir.

Tim asuhan Xabi Alonso bahkan baru saja dipermalukan Leeds United dengan skor telak 1-4 di Stamford Bridge.

Hasil tersebut terasa semakin menyakitkan karena Chelsea sebenarnya sempat unggul melalui gol Emmanuel Emegha pada pertengahan babak pertama.

Namun, kegagalan mempertahankan momentum membuat The Blues akhirnya harus menerima kekalahan memalukan di hadapan pendukung sendiri.

Sebelumnya, Chelsea juga takluk 0-1 ketika menghadapi Sunderland di Stadium of Light sebelum jeda internasional.

Dua kekalahan beruntun tersebut memperlihatkan kesulitan Alonso membangun konsistensi permainan sejak menangani klub London tersebut.

Persoalan terbesar Chelsea terletak pada rapuhnya organisasi pertahanan yang sudah kebobolan 20 gol di Premier League musim ini.

Di antara tim yang berada di luar zona degradasi, hanya Coventry City dan Ipswich Town memiliki jumlah kebobolan lebih banyak.

Chelsea kini menempati peringkat kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. Mereka tertinggal lima angka dari Liverpool di posisi keempat dan dua poin dari Bournemouth yang menghuni urutan kelima.

Kemenangan atas Nottingham Forest akan menjadi modal penting untuk menjaga peluang menembus zona kompetisi Eropa.

Sebaliknya, kekalahan lainnya berpotensi menyeret Chelsea ke papan tengah karena jarak poin dengan Newcastle United di peringkat ke-13 masih cukup dekat.

Badai Cedera Menghantui Kedua Tim, Siapa yang Bisa Diturunkan?

Nottingham Forest dipastikan belum bisa memainkan Nicolo Savona yang masih menjalani pemulihan cedera lutut.

Nicolas Dominguez juga harus menepi akibat masalah otot sehingga Glasner perlu melakukan penyesuaian komposisi lini tengah.

Xaver Schlager dan James McAtee berpeluang dipercaya mengendalikan permainan dari sektor tengah. Sementara itu, Daniel Munoz diproyeksikan mengisi posisi bek sayap kanan dalam skema tiga bek pilihan Glasner.

Kabar positif datang dari Callum Hudson-Odoi yang sudah kembali mengikuti latihan bersama tim.

Mantan pemain Chelsea tersebut berpotensi menjadi opsi tambahan dari bangku cadangan untuk meningkatkan daya gedor Nottingham Forest.

Di lini depan, Liam Delap diperkirakan tetap menjadi ujung tombak dengan dukungan Morgan Gibbs-White dan Dan Ndoye.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu mengeksploitasi kelemahan pertahanan Chelsea yang kerap kehilangan konsentrasi.

Chelsea juga menghadapi persoalan cedera setelah Moises Caicedo mengalami gangguan punggung ketika menghadapi Leeds United.

Jamie Gittens sudah kembali berlatih, tetapi kondisi kebugarannya masih perlu dipantau sebelum mendapatkan kesempatan bermain.

Joao Pedro dipastikan absen karena cedera paha, sedangkan Reece James, Jorrel Hato, dan Maxence Lacroix juga mengalami masalah kebugaran.

Kondisi tersebut membuat Alonso harus mengandalkan sejumlah pemain alternatif untuk menjaga keseimbangan tim.

Wesley Fofana dan Levi Colwill diperkirakan menjadi duet bek tengah dengan Josh Acheampong serta Pep Chavarria mengisi kedua sisi pertahanan.

Di sektor serangan, Cole Palmer, Pedro Neto, dan Morgan Rogers berpeluang mendukung Emmanuel Emegha sebagai penyerang utama.

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Chelsea, Mengapa Imbang 1-1 Paling Realistis?

Pertandingan Nottingham Forest melawan Chelsea berpotensi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif.

Nottingham Forest memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Chelsea tetap menyimpan kualitas individu untuk menciptakan peluang berbahaya.

Kelemahan produktivitas Nottingham Forest menjadi tantangan terbesar ketika menghadapi pertahanan Chelsea yang sedang rapuh.

Namun, empat kekalahan Chelsea dalam lima pertandingan terakhir memberikan alasan bagi tuan rumah untuk tampil lebih berani.

Glasner kemungkinan mengandalkan pertahanan rapat sebelum melancarkan serangan balik melalui kecepatan pemain sayap.

Sebaliknya, Alonso diperkirakan berusaha menguasai permainan dengan mengoptimalkan kreativitas Palmer dan pergerakan Emegha.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, kondisi pemain, dan kebutuhan poin kedua kesebelasan, hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup masuk akal.

Nottingham Forest berpeluang mencetak gol, tetapi kualitas serangan Chelsea juga bisa menghasilkan balasan.

Prediksi Susunan Pemain

Nottingham Forest (3-4-2-1): Sels; Cunha, Milenkovic, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, Williams; Gibbs-White, Ndoye; Delap.

Chelsea (4-2-3-1): Martinez; Acheampong, Fofana, Colwill, Chavarria; Henderson, Lavia; Neto, Palmer, Rogers; Emegha.