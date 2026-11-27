JawaPos.com — Prediksi skor Levante vs Racing de Santander mengarah pada hasil imbang 1-1 dalam pertandingan pekan ke-14 La Liga Spanyol 2026/2027 di Estadi Ciutat de Valencia, Sabtu (28/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Racing de Santander datang dengan performa impresif, tetapi catatan buruk dalam pertandingan tandang menjadi tantangan besar untuk membawa pulang tiga poin.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi berbeda setelah menjalani 13 pertandingan liga musim ini.

Levante masih berjuang menjauh dari papan bawah, sedangkan Racing de Santander berusaha mempertahankan momentum positif untuk bersaing di papan atas.

Levante menempati peringkat ke-15 klasemen sementara La Liga dengan koleksi 12 poin dari dua kemenangan, enam hasil imbang, dan lima kekalahan. Sementara itu, Racing de Santander berada di posisi ketujuh dengan 17 poin berkat lima kemenangan, dua hasil imbang, serta enam kekalahan.

Meski terpaut lima poin, pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua kesebelasan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Levante cukup produktif ketika bermain di kandang, sedangkan Racing de Santander memiliki salah satu lini serang paling tajam di kompetisi.

Bagaimana Kondisi Levante Menjelang Pertandingan?

Levante menghadapi Racing de Santander dengan pekerjaan rumah besar setelah kesulitan mengamankan kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pasukan Luis Castro hanya mampu bermain imbang dalam dua pertandingan liga terakhir menghadapi Elche dan Celta Vigo.

Hasil imbang 1-1 melawan Elche menjadi gambaran kesulitan Levante dalam mengubah peluang menjadi kemenangan.

Sebelumnya, mereka juga gagal mencetak gol ketika ditahan Celta Vigo dengan skor 0-0 sebelum jeda internasional November.

Kemenangan terakhir Levante terjadi ketika menaklukkan Athletic Bilbao pada 21 Oktober 2026. Sejak pertandingan tersebut, konsistensi menjadi persoalan utama bagi tim berjuluk The Frogs dalam upaya memperbaiki posisi klasemen.

Namun, Levante mempunyai modal menarik ketika bermain di Estadi Ciutat de Valencia sepanjang musim ini. Dari enam pertandingan kandang, mereka mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Produktivitas serangan Levante di kandang juga cukup menjanjikan dengan koleksi 14 gol dari enam pertandingan. Sayangnya, pertahanan mereka belum sepenuhnya solid setelah kebobolan 13 gol dalam periode yang sama.

Catatan tersebut menunjukkan pertandingan kandang Levante kerap menghadirkan banyak peluang dan gol.

Menghadapi Racing de Santander yang memiliki serangan produktif, keseimbangan antara menyerang dan bertahan menjadi faktor penentu.

Mengapa Racing de Santander Lebih Diunggulkan dari Segi Performa?

Racing de Santander datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan tiga dari empat pertandingan terakhir di La Liga.

Tim asuhan Jose Alberto bahkan berhasil mengalahkan Real Sociedad dengan skor 3-2 pada pertandingan sebelumnya.

Kemenangan tersebut mempertegas perkembangan Racing de Santander sebagai tim promosi yang mampu memberikan kejutan di kompetisi tertinggi Spanyol.

Sebagai juara Segunda Division musim sebelumnya, mereka langsung menunjukkan daya saing yang menjanjikan.

Dalam lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, Racing de Santander berhasil mencatatkan empat kemenangan.

Performa tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Levante yang sedang kesulitan menemukan konsistensi.

Kekuatan utama Racing de Santander terletak pada produktivitas lini depan yang sudah menghasilkan 20 gol dari 13 pertandingan.

Catatan tersebut menempatkan mereka sebagai tim dengan produktivitas serangan terbaik keenam di La Liga musim ini.

Namun, terdapat persoalan serius pada sektor pertahanan setelah Racing de Santander kebobolan 32 gol. Jumlah tersebut merupakan catatan kebobolan terburuk di antara seluruh peserta La Liga hingga pekan ke-13.

Rekor pertandingan tandang juga menjadi perhatian karena Racing de Santander kalah dalam lima dari enam laga di markas lawan. Mereka baru mengumpulkan tiga poin dari pertandingan tandang, sehingga momentum positif belum tentu menjamin kemenangan atas Levante.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim?

Roger Brugue menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memberikan perbedaan bagi Levante ketika menghadapi Racing de Santander.

Pemain berusia 30 tahun tersebut telah mengoleksi lima gol dan satu assist dari 13 penampilan musim ini.

Brugue diperkirakan kembali mengisi susunan pemain utama untuk membantu Levante membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Karl Etta Eyong kemungkinan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Levante dipastikan menghadapi persoalan pada posisi bek kanan setelah Jeremy Toljan mengalami cedera saat melawan Elche.

Nacho Perez diperkirakan menggantikan perannya, sedangkan komposisi pemain lainnya berpeluang tetap dipertahankan Luis Castro.

Di kubu Racing de Santander, Yassir Zabiri menjadi ancaman terbesar bagi pertahanan tuan rumah. Penyerang pinjaman dari Rennes tersebut tampil luar biasa dengan mencetak 11 gol hanya dalam 13 pertandingan liga.

Sergio Canales juga berpotensi memainkan peran penting melalui kreativitas dan pengalamannya mengatur serangan. Gelandang berusia 35 tahun itu sudah menyumbangkan dua gol dan satu assist dari 13 penampilan musim ini.

Namun, Racing de Santander masih harus memantau kondisi Maguette Gueye, Alvaro Mantilla, dan Andres Martin yang berpotensi absen karena cedera.

Ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi pilihan Jose Alberto dalam menentukan susunan pemain terbaik.

Bagaimana Prediksi Susunan Pemain dan Skor Akhir?

Levante diperkirakan mengandalkan Matthew Ryan sebagai penjaga gawang dengan Nacho Perez, Aissa Mandi, Dela, dan Sanchez di lini pertahanan.

Rey, Brugue, Requena, Olasagasti, Fernandez, serta Romero diproyeksikan melengkapi komposisi pemain utama.

Sementara itu, Racing de Santander kemungkinan menurunkan Agirrezabala bersama Ramon, Felipe, Belocian, dan Salinas di sektor belakang.

Prati, I Martin, Luque, Sergio Canales, Vicente, dan Yassir Zabiri diperkirakan menjadi pilihan untuk menghidupkan permainan.

Dari sisi sejarah pertemuan, Levante memiliki keunggulan tipis dengan 11 kemenangan dari 30 pertandingan menghadapi Racing de Santander.

Racing sendiri mengoleksi 10 kemenangan, sedangkan sembilan pertandingan lainnya berakhir imbang.

Levante juga memenangkan pertemuan terakhir kedua tim dengan skor 3-1 pada April 2025. Namun, Racing de Santander berhasil memenangkan dua dari empat pertemuan terakhir sehingga peluang kedua kesebelasan tetap terbuka.

Melihat performa terkini, Racing de Santander memiliki keunggulan dalam produktivitas serangan dan momentum kemenangan.

Sebaliknya, Levante berpeluang memanfaatkan rapuhnya pertahanan tim tamu sekaligus dukungan bermain di kandang sendiri.

Racing de Santander diperkirakan mampu mencetak gol melalui kualitas lini depannya, tetapi buruknya rekor tandang membuat hasil imbang menjadi skenario paling realistis.