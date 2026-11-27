JawaPos.com — Prediksi skor Southampton vs Middlesbrough mengarah pada kemenangan tipis 2-1 untuk tuan rumah dalam pertandingan Championship Inggris di Stadion St Mary's, Sabtu (28/11/2026) malam waktu setempat.

Rekor kandang impresif Southampton menjadi ancaman serius bagi Middlesbrough yang datang sebagai pemuncak klasemen dengan ambisi mempertahankan posisi teratas.

Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin karena kedua kesebelasan memiliki sejarah perselisihan yang masih membekas.

Pertemuan pertama sejak berakhirnya kontroversi Spygate tersebut diperkirakan berlangsung panas dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan.

Southampton memiliki kesempatan memangkas jarak dari Middlesbrough menjadi empat poin apabila berhasil mengamankan kemenangan.

Saat ini, kedua tim hanya dipisahkan tujuh poin meskipun Southampton sebelumnya menerima pengurangan empat angka akibat sanksi Federasi Sepak Bola Inggris (FA).

Mengapa Southampton Lebih Diunggulkan meski Middlesbrough Puncaki Klasemen?

Southampton memiliki modal luar biasa ketika bermain di Stadion St Mary's sepanjang Championship musim 2026/2027.

Dari delapan pertandingan kandang, pasukan Tonda Eckert berhasil mengumpulkan 22 poin dari maksimal 24 angka yang tersedia.

Catatan tersebut memperlihatkan betapa sulitnya mengalahkan Southampton ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Mereka bahkan sudah mencetak 22 gol dan hanya kebobolan lima kali dalam delapan pertandingan kandang tersebut.

Produktivitas tersebut menjadi salah satu alasan Southampton layak diunggulkan menghadapi pemimpin klasemen.

Rata-rata 2,75 gol per pertandingan kandang memperlihatkan efektivitas serangan yang berpotensi merepotkan pertahanan Middlesbrough.

Namun, performa Southampton dalam beberapa pertandingan terakhir belum sepenuhnya konsisten.

Mereka hanya mengumpulkan lima poin dari empat pertandingan terakhir, termasuk hasil imbang 1-1 ketika menghadapi Sheffield United pada Selasa (24/11/2026).

Hasil tersebut terasa mengecewakan karena Southampton gagal mempertahankan keunggulan setelah kebobolan menjelang pertandingan berakhir.

Persoalan konsentrasi pada menit-menit akhir menjadi pekerjaan rumah penting bagi Eckert sebelum menghadapi Middlesbrough.

Di sisi lain, pertandingan ini membawa tekanan tambahan akibat kontroversi Spygate yang melibatkan sang pelatih.

Eckert sebelumnya dinyatakan bersalah terkait aktivitas mata-mata terhadap sesi latihan Middlesbrough menjelang semifinal playoff lebih dari enam bulan lalu.

Middlesbrough Punya 34 Gol, Mampukah Menghentikan Keperkasaan Southampton?

Middlesbrough datang ke St Mary's dengan status pemuncak klasemen Championship setelah mengoleksi 34 gol dari 17 pertandingan.

Produktivitas rata-rata dua gol setiap pertandingan menunjukkan kekuatan ofensif pasukan Kim Hellberg sepanjang musim ini.

Tim tamu juga memiliki momentum positif setelah memenangkan dua pertandingan berturut-turut selepas jeda internasional November.

Mereka mengalahkan Bristol City 2-0 sebelum melanjutkan tren kemenangan dengan menundukkan Swansea City 2-1 di Riverside Stadium.

Meski demikian, performa tandang Middlesbrough masih menyisakan sejumlah pertanyaan menjelang pertandingan penting ini.

Dari delapan pertandingan tandang, mereka mengumpulkan 12 poin dengan hanya tiga kemenangan yang berhasil diamankan.

Middlesbrough sempat menunjukkan ketajaman luar biasa ketika menghadapi Stoke City dan Bolton Wanderers di kandang lawan.

Dalam dua kemenangan beruntun tersebut, mereka berhasil mencetak delapan gol yang memperlihatkan potensi serangan sangat berbahaya.

Sayangnya, produktivitas tersebut tidak berlanjut ketika Middlesbrough menghadapi Wrexham dan Watford dalam dua pertandingan tandang berikutnya.

Mereka gagal mencetak gol pada kedua pertandingan tersebut sehingga konsistensi penyelesaian akhir menjadi perhatian tersendiri.

Kembalinya Will Lankshear menjadi kabar menggembirakan bagi Hellberg menjelang kunjungan ke markas Southampton.

Penyerang tersebut telah mencetak 14 gol Championship musim ini, termasuk ketika menghadapi Swansea meskipun hanya bermain selama 62 menit.

Ketajaman Lankshear berpotensi menjadi pembeda apabila Middlesbrough mampu menciptakan peluang berkualitas di wilayah pertahanan Southampton.

Namun, menghadapi tim yang baru kebobolan lima gol dalam delapan pertandingan kandang jelas membutuhkan efektivitas serangan maksimal.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain Kedua Tim?

Southampton diperkirakan kembali mengandalkan sejumlah pemain reguler setelah melakukan penyesuaian komposisi dalam pertandingan sebelumnya.

Jack Stephens, Ryan Manning, dan Finn Azaz berpeluang tampil sejak menit pertama untuk memperkuat keseimbangan permainan.

James Bree juga berpotensi mendapatkan kesempatan bermain setelah mencatatkan penampilan selama 30 menit menghadapi Sheffield United.

Sementara itu, Leo Scienza kemungkinan hanya menghuni bangku cadangan setelah melewatkan dua pertandingan terakhir.

Southampton dipastikan belum dapat menggunakan tenaga Keven Schlotterbeck yang masih menjalani pemulihan cedera hingga Desember.

Absennya bek tengah tersebut membuat koordinasi pertahanan menjadi aspek penting menghadapi penyerang produktif seperti Lankshear.

Di kubu Middlesbrough, Sebastian Berhalter diperkirakan kembali mengisi sektor tengah untuk memperkuat penguasaan bola.

Myles Peart-Harris juga berpotensi dimainkan lebih menyerang demi meningkatkan kreativitas di sekitar kotak penalti lawan.

Lankshear kemungkinan tetap menjadi ujung tombak apabila tidak mengalami masalah setelah pertandingan melawan Swansea.

Kehadirannya bisa membuat David Strelec memulai pertandingan dari bangku cadangan untuk memberikan ruang kepada tambahan pemain tengah.

Neto Borges juga berpeluang mempertahankan posisinya sebagai bek kiri meskipun sebelumnya sempat mengalami masalah pergelangan kaki.

Kondisinya terlihat cukup menjanjikan setelah mampu menyelesaikan pertandingan selama 90 menit menghadapi Swansea.

Prediksi susunan pemain Southampton (4-2-3-1): Peretz; Roerslav, Abbott, Stephens, Manning; Downes, Ward-Prowse; Matsuki, Azaz, Dobbin; Larin.

Komposisi tersebut memungkinkan Southampton menjaga keseimbangan antara penguasaan bola, kreativitas lini tengah, dan agresivitas serangan.

Prediksi susunan pemain Middlesbrough (4-2-3-1): Vitek; Brittain, Phillips, Malanda, Borges; Morris, Berhalter; Cozier-Duberry, Peart-Harris, McGree; Lankshear.

Formasi ini memberikan Middlesbrough kesempatan mengoptimalkan pergerakan pemain sayap sekaligus memaksimalkan kemampuan penyelesaian akhir Lankshear.

Prediksi Skor Southampton vs Middlesbrough: Siapa Bakal Menang?

Southampton diprediksi memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 berkat keunggulan bermain di kandang sendiri.

Rekor 22 poin dari delapan pertandingan di St Mary's menjadi modal paling meyakinkan untuk menghadapi Middlesbrough yang sedang memimpin klasemen.

Middlesbrough tetap memiliki peluang mencetak gol melalui ketajaman Lankshear dan kreativitas lini serang mereka.

Namun, atmosfer pertandingan yang panas, rivalitas Spygate, serta agresivitas tuan rumah diperkirakan membuat pertandingan berjalan ketat dengan sejumlah kartu kuning.