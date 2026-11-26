JawaPos.com - Mario Hermoso menyesali kegagalan AS Roma meraih kemenangan saat bermain imbang 2-2 melawan Paris Saint-Germain (PSG) pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan di Parc des Princes, Kamis (26/11/2026) pukul 03.00 WIB, itu menjadi ujian berat bagi tim asuhan Gian Piero Gasperini.

Hermoso menjadi pemain yang membuka keunggulan Roma pada menit kelima. Bek asal Spanyol tersebut menyelesaikan umpan Matías Soulé untuk membawa tim tamu memimpin lebih dulu.

Namun, gol tersebut belum cukup mengantarkan Roma meraih kemenangan. PSG membalas melalui Illia Zabarnyi pada menit ke-31 sebelum berbalik unggul lewat penalti Ousmane Dembélé pada menit ke-62.

Roma akhirnya menyelamatkan satu poin setelah Donyell Malen sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-78. Skor 2-2 bertahan hingga pertandingan berakhir.

Meski gagal membawa pulang tiga poin, Hermoso tetap mengapresiasi penampilan dan mentalitas rekan-rekannya. Ia menilai hasil imbang di kandang PSG merupakan pencapaian penting, mengingat kualitas lawan yang dihadapi.

"Ini penting, mengingat bagaimana tim datang, bagaimana kami bermain dalam pertandingan ini melawan tim yang telah memenangkan dua Liga Champions terakhir. Hasil ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Kami tahu apa yang harus dilakukan, kami memiliki mentalitas kami, dan kami selalu menerapkannya. Ini poin penting. Sayang sekali kami tidak menang, tetapi satu poin tetap bagus," kata Hermoso kepada Prime Video, dikutip dari laman resmi UEFA.

Bek berusia 31 tahun itu berharap Roma bisa mempertahankan perkembangan positif setelah pertandingan di Paris. Ia juga menegaskan bahwa timnya memiliki kualitas dan mentalitas untuk bersaing menghadapi berbagai tantangan.

"Yang terpenting adalah terus berkembang. Kami ingin berjuang untuk segalanya. Kami memiliki mentalitas untuk melakukannya, kami juga memiliki kualitas. Mari terus seperti ini, dengan apa yang diinginkan pelatih. Bagi kami, ini adalah jalan yang benar," pungkas Hermoso.

Gol ke gawang PSG tersebut menjadi gol kedua Hermoso di Liga Champions musim ini. Sebelumnya, ia juga mencatatkan namanya di papan skor ketika Roma mengalahkan Slovan Bratislava dengan skor 4-0 pada matchday ketiga.

Hasil imbang di Paris membuat Roma mengoleksi lima poin dari lima pertandingan fase liga. Tim asuhan Gian Piero Gasperini menempati peringkat ke-25 klasemen sementara, dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.