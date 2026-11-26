JawaPos.com - Manchester United harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Sporting CP pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027, Kamis (26/11/2026) dini hari WIB. Hasil tersebut terasa mengecewakan karena Iblis Merah sempat berbalik unggul sebelum Luis Suárez menyamakan kedudukan pada menit ke-80.

Selain kehilangan keunggulan, Manchester United juga harus menerima sejumlah keputusan wasit yang memicu kontroversi. Salah satunya terjadi pada menit ke-40 ketika gol Amad Diallo tidak disahkan setelah wasit Szymon Marciniak lebih dulu meniup peluit karena menganggap Youri Tielemans melakukan pelanggaran terhadap Gonçalo Inácio.

Peluit tersebut berbunyi sebelum Amad menyelesaikan peluangnya. Karena permainan sudah dihentikan, keputusan itu tidak dapat ditinjau melalui VAR.

Pelatih Manchester United Mauricio Pochettino pun secara terbuka mempertanyakan keputusan tersebut. Ketika ditanya mengenai pelanggaran Tielemans yang membuat peluang Amad tidak disahkan, pelatih asal Argentina itu mengaku sulit memahami keputusan wasit.

"Saya pikir pertanyaan pertama Anda sulit dijawab karena semua orang melihat bahwa itu mustahil. Saya tidak tahu, sulit memahami mengapa hal itu terjadi di lapangan," ujar Pochettino, dikutip dari situs resmi Manchester United.

Kontroversi pertandingan berlanjut ketika Manchester United harus kehilangan Tielemans akibat kartu merah pada menit ke-90+3. Gelandang asal Belgia itu menerima kartu kuning kedua setelah sebelumnya mendapat peringatan dalam insiden yang melibatkan Amad dan Inácio.

Pochettino juga menyoroti gol yang sempat dianggap membawa Manchester United kembali unggul setelah kiper Sporting, Kaique Pereira, melakukan kesalahan dalam mengantisipasi sepak pojok. Namun, gol bunuh diri tersebut dianulir setelah wasit meninjau tayangan VAR dan memutuskan Patrick Dorgu melakukan pelanggaran terhadap penjaga gawang.

Ketika ditanya apakah berbagai keputusan wasit membuatnya frustrasi, Pochettino memilih menekankan pentingnya kekuatan mental dan kebersamaan tim.

"Saya pikir hal-hal baik akan datang untuk kami. Hari ini adalah pekan pertama saya bertugas di sini. Berdasarkan pengalaman kami, situasi seperti ini memang bisa terjadi. Terkadang Anda akan mengalami keadaan ketika semuanya terasa seperti melawan kami," kata Pochettino.

Pelatih berusia 54 tahun itu menegaskan bahwa Manchester United tidak akan larut dalam berbagai keputusan yang terjadi sepanjang pertandingan.

"Cara kami mengubah keadaan ialah dengan memiliki mentalitas yang kuat, benar-benar percaya kepada skuad dan para pemain, serta memberikan perangkat yang mereka butuhkan untuk tampil lebih baik dan lebih baik lagi," lanjutnya.

Pochettino juga menyoroti perbedaan konsekuensi yang diterima Manchester United ketika melakukan kesalahan dibandingkan tim lain. Menurut dia, timnya seolah mendapatkan hukuman yang lebih besar dalam setiap kesalahan yang terjadi.

"Ketika melihat tim lain melakukan kesalahan, hukuman untuk kesalahan kami terasa terlalu besar dalam setiap kejadian. Banyak klub atau tim lain melakukan kesalahan dalam situasi berbeda, tetapi hasil akhirnya bisa lebih positif bagi mereka," ungkap Pochettino.

Meski demikian, Pochettino tidak ingin menjadikan keputusan wasit sebagai satu-satunya alasan kegagalan Manchester United meraih kemenangan.

"Kami harus menerima keadaan itu. Kami menerima tantangan ini dan berada di sini untuk mencoba memperbaiki semua detail kecil yang pasti bisa kami tingkatkan," tuturnya.

Selain menyoroti keputusan wasit, Pochettino juga memberikan pembelaan kepada kiper Senne Lammens. Sang penjaga gawang melakukan kesalahan saat mengantisipasi umpan silang menjelang akhir pertandingan. Bola terlepas dari tangkapannya dan memberi kesempatan kepada Luis Suárez untuk menyamakan kedudukan melalui tendangan akrobatik.

Pochettino enggan menyalahkan Lammens secara pribadi. Ia menegaskan akan tetap memberikan dukungan kepada penjaga gawang asal Belgia tersebut.

"Saya akan selalu mendukung pemain saya. Hal seperti ini memang terjadi dalam sepak bola," ujar Pochettino.

Sang pelatih menambahkan bahwa kesalahan dalam mengantisipasi bola tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada seorang penjaga gawang. Menurut dia, tanggung jawab juga berada pada tim pelatih dan para pemain bertahan yang harus memberikan perlindungan lebih baik.

"Dalam situasi seperti ini, kita perlu membicarakan tanggung jawab. Tanggung jawab itu juga berada pada kami untuk menyediakan perangkat terbaik. Lini pertahanan kami juga perlu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada penjaga gawang," jelasnya.

Pochettino menganggap masih banyak detail permainan yang harus diperbaiki Manchester United, baik ketika bertahan maupun menyerang. Ia ingin para pemain terus mengulang dan memahami konsep permainan hingga menjadi kebiasaan.