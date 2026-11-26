JawaPos.com - Crystal Palace akan menjamu Real Sociedad pada matchday kelima fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Selhurst Park, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Laga tersebut menjadi perhatian karena merupakan pertandingan kandang pertama Thomas Frank bersama Crystal Palace sejak dipercaya menangani The Eagles. Kedua tim juga sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Crystal Palace dan Real Sociedad saat ini mengoleksi lima poin dari empat pertandingan. Real Sociedad menempati peringkat ke-20, sementara Crystal Palace berada satu tingkat di bawahnya, yakni posisi ke-21.

Dengan selisih posisi yang sangat tipis, hasil pertandingan ini bisa memengaruhi peluang kedua tim melanjutkan persaingan di fase liga.

Crystal Palace memiliki modal tersendiri saat bermain di hadapan pendukungnya. Mereka tidak terkalahkan dalam delapan pertandingan kandang terakhir di kompetisi antarklub Eropa, dengan rincian lima kemenangan dan tiga hasil imbang.

Namun, catatan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi terkini The Eagles. Crystal Palace baru saja menelan kekalahan 2-3 dari Coventry City dalam lanjutan Premier League pada 21 November. Hasil itu juga menjadi kekalahan kelima beruntun mereka di kompetisi domestik.

Thomas Frank masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam memperbaiki organisasi pertahanan. Crystal Palace sudah kebobolan 33 gol dalam 17 pertandingan di semua kompetisi musim ini, sehingga lini belakang menjadi salah satu aspek yang perlu segera dibenahi.

Pelatih asal Denmark itu tentu berharap pertandingan melawan Real Sociedad menjadi kesempatan untuk memperlihatkan perkembangan permainan timnya. Dukungan suporter di Selhurst Park bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain.

Dari sisi komposisi pemain, Crystal Palace mendapat kabar baik dengan kemungkinan tampilnya Jean-Philippe Mateta. Penyerang tersebut sedang menjalani hukuman larangan bertanding di kompetisi domestik, tetapi tetap bisa dimainkan di Liga Europa.

Yeremy Pino juga dapat tampil karena sanksinya hanya berlaku untuk pertandingan domestik. Keduanya berpeluang menjadi bagian penting dari lini serang Palace.

Sementara itu, Ismaila Sarr masih belum bisa bermain akibat masalah pada pangkal paha. Takehiro Tomiyasu dan Chadi Riad juga masih menjalani pemulihan cedera. Adam Wharton dipastikan absen karena hukuman akumulasi kartu kuning, sedangkan kondisi Oscar Mingueza perlu dipantau setelah mengalami benturan dalam pertandingan terakhir.

Di kubu lawan, Real Sociedad juga tidak datang dengan hasil terbaik. Mereka baru saja kalah 2-3 dari Racing Santander di kompetisi domestik. Sebelumnya, klub asal Spanyol tersebut bermain imbang 1-1 ketika menghadapi Lyon di Liga Europa.

Meski begitu, Real Sociedad tetap memiliki potensi merepotkan tuan rumah. Tim berjuluk La Real tersebut mempunyai sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman, terutama melalui Takefusa Kubo, Gonçalo Guedes, dan Mikel Oyarzabal.

Pelatih Pellegrino Matarazzo juga diperkirakan meminta anak asuhnya tampil lebih efektif. Kemenangan menjadi target penting apabila Real Sociedad ingin menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen fase liga.

Untuk prediksi susunan pemain, Crystal Palace berpeluang menggunakan formasi 4-2-3-1. Dean Henderson diperkirakan mengawal gawang, dengan Anan Khalaili, Jaydee Canvot, Chris Richards, dan Ben Chilwell di lini belakang.

Quinten Timber, Cheick Doucouré, dan Will Hughes berpeluang mengisi sektor tengah. Sementara Yeremy Pino dan Dwight McNeil dapat mendukung Jørgen Strand Larsen di lini serang.

Real Sociedad diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Alex Remiro berpeluang menjadi penjaga gawang, dengan Jon Aramburu, Jon Martín, Igor Zubeldia, dan Sergio Gómez di barisan pertahanan.

Jon Gorrotxategi dan Carlos Soler dapat mengisi lini tengah. Sementara Takefusa Kubo, Luka Sučić, dan Gonçalo Guedes berpeluang mendukung Mikel Oyarzabal sebagai penyerang utama.

Melihat kebutuhan kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka. Crystal Palace memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi Real Sociedad mempunyai kualitas untuk memberikan perlawanan.

Kedua tim kemungkinan tidak akan mengambil terlalu banyak risiko pada awal pertandingan. Namun, kebutuhan mendapatkan tiga poin bisa membuat intensitas permainan meningkat, terutama memasuki babak kedua.

Sports Mole memprediksi pertandingan berakhir imbang 2-2. Sementara TNT Sports juga memperkirakan kedua tim berbagi poin dengan skor yang sama. Prediksi tersebut menunjukkan potensi laga yang berlangsung terbuka, mengingat kedua tim memiliki catatan pertahanan yang belum konsisten.

Crystal Palace tentu ingin memanfaatkan pertandingan ini untuk memberikan awal positif bagi Thomas Frank di Selhurst Park. Namun, Real Sociedad juga memiliki kepentingan besar untuk membawa pulang poin.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, keuntungan kandang Crystal Palace, serta kebutuhan meraih hasil positif, pertandingan ini berpeluang berakhir tanpa pemenang.