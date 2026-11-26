JawaPos.com - Sunderland memiliki peluang untuk meraih tiga poin saat menjamu Jagiellonia Bialystok pada matchday kelima fase liga Liga Europa 2026/2027. Kedua tim akan bertemu di Stadium of Light, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Tuan rumah lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, Sunderland juga memiliki modal dua hasil positif dalam dua pertandingan terakhir Liga Inggris.

Salah satu hal yang menjadi perhatian menjelang laga adalah absennya suporter Jagiellonia. UEFA menjatuhkan sanksi larangan kehadiran pendukung klub asal Polandia tersebut setelah terjadi kericuhan dalam pertandingan melawan Levski Sofia.

Larangan tersebut berlaku untuk seluruh area Stadium of Light, termasuk tribun yang biasanya ditempati pendukung tuan rumah. Artinya, suporter Jagiellonia tidak diperbolehkan masuk ke bagian stadion mana pun, sementara pertandingan tetap dapat dihadiri pendukung Sunderland.

Dari sisi klasemen, Sunderland juga memiliki posisi lebih baik. The Black Cats berada di peringkat ke-11 dengan koleksi tujuh poin, sedangkan Jagiellonia menempati urutan ke-29 dengan tiga poin dari empat pertandingan.

Performa Sunderland dalam dua pertandingan terakhir Liga Inggris bisa menjadi tambahan kepercayaan diri. Tim asuhan Régis Le Bris mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Aston Villa.

Dua hasil tersebut membuat Sunderland mencatatkan clean sheet secara beruntun. Kemampuan menjaga organisasi permainan akan menjadi modal penting ketika menghadapi Jagiellonia yang membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya.

Meski demikian, performa Sunderland di kompetisi Eropa masih belum sepenuhnya konsisten. Mereka sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Lech Poznan sebelum menelan kekalahan 0-2 dari Dinamo Zagreb di Stadium of Light.

Situasi berbeda dialami tim tamu. Jagiellonia sedang berada dalam periode kurang baik setelah menelan kekalahan 0-3 dari Anderlecht dan 0-1 dari Levski Sofia di Liga Europa.

Mereka juga baru saja kalah 1-3 dari Cracovia dalam kompetisi domestik Polandia pada 21 November. Rangkaian hasil tersebut membuat pertandingan melawan Sunderland menjadi ujian penting bagi skuad asuhan Adrian Siemieniec.

Dari kondisi pemain, Sunderland dipastikan belum bisa diperkuat Granit Xhaka dan Brian Brobbey. Keduanya masih menjalani pemulihan cedera dan belum siap untuk kembali bermain.

Selain itu, Daniel Ballard, Habib Diarra, dan Romaine Mundle juga masih harus menepi akibat cedera. Absennya sejumlah pemain membuat Le Bris perlu mempertimbangkan komposisi terbaik untuk menjaga keseimbangan tim.

Sementara itu, Jagiellonia masih memantau kondisi Ousmane Sow yang mengalami benturan saat menghadapi Cracovia. Norbert Wojtuszek sudah kembali dari cedera dan berpeluang mengisi posisi bek kanan.

Sunderland diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Robin Roefs sebagai penjaga gawang. Thomas Meunier, Kevin Danso, Omar Alderete, dan Dayann Methalie berpotensi mengisi lini belakang.

Di lini tengah, Noah Sadiki dan Jules Ahoka diperkirakan menjadi penghubung permainan. Sementara itu, Trai Hume, Enzo Le Fée, dan Malick Fofana berpeluang mendukung Wilson Isidor sebagai ujung tombak.

Jagiellonia kemungkinan tampil dengan formasi 4-3-3. Sławomir Abramowicz diprediksi mengawal gawang, sedangkan Norbert Wojtuszek, Apostolos Konstantopoulos, Dušan Stojinović, dan Guilherme Montóia mengisi barisan pertahanan.

Taras Romanczuk, Anders Klynge, dan Jesús Imaz berpeluang mengisi lini tengah. Sementara Jeremy Agbonifo, Nik Prelec, dan Kajetan Szmyt diproyeksikan menjadi trio penyerang.

Melihat perbedaan posisi klasemen, performa terkini, serta keuntungan bermain di kandang, Sunderland memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan.

Meski demikian, Jagiellonia tetap berpotensi memberikan perlawanan. Sunderland juga perlu memperbaiki produktivitas golnya di kompetisi Eropa agar tidak kesulitan mengamankan hasil positif.

Sports Mole dan Forebet sama-sama memprediksi kemenangan tipis 1-0 untuk Sunderland. Sementara Football Whispers memperkirakan tuan rumah bisa menang dengan skor 2-0.