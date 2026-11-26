JawaPos.com - Celtic mengincar kemenangan kedua di fase liga Liga Europa 2026/2027 saat bertandang ke markas Torreense. Kedua tim dijadwalkan bertemu pada matchday kelima di Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria, Portugal, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Celtic datang dengan kepercayaan diri lebih baik setelah meraih tiga kemenangan beruntun di berbagai kompetisi. Namun, perjalanan mereka di Liga Europa belum berjalan mulus karena baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan.

Sementara itu, Torreense menempati peringkat ke-19 dengan koleksi enam poin. Wakil Portugal tersebut sudah mencatatkan dua kemenangan dan dua kekalahan di fase liga.

Kondisi itu membuat Torreense berada dalam posisi lebih baik dibandingkan Celtic yang masih tertahan di urutan ke-32. Meski demikian, tim tamu punya kesempatan memperbaiki posisi apabila mampu membawa pulang kemenangan.

Celtic sebelumnya mengawali perjalanan di Liga Europa dengan tiga kekalahan beruntun. Mereka kemudian mengakhiri catatan buruk tersebut setelah mengalahkan Besiktas dengan skor 3-2 pada matchday keempat.

Gol kemenangan Celtic dalam pertandingan itu dicetak Camilo Duran pada menit ke-87. Hasil tersebut menjadi titik balik bagi tim asuhan Martin O'Neill, yang kemudian melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Kilmarnock 1-0 dan St Mirren 4-1.

Duran kembali menjadi pemain yang patut diperhatikan. Penyerang tersebut sudah mencetak 14 gol dalam 22 penampilan bersama Celtic musim ini. Ia diperkirakan menjadi pilihan utama di lini depan untuk menghadapi Torreense.

Duran berpeluang mendapat dukungan dari Sebastian Tounekti, Benjamin Nygren, dan Haissem Hassan. Namun, kondisi Nygren perlu diperhatikan karena gelandang tersebut dilaporkan mengalami masalah pada tendon Achilles.

Di sektor tengah, Alex Oxlade-Chamberlain dan Callum McGregor berpeluang mengisi posisi gelandang. Keduanya diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu Celtic membangun serangan.

Sementara itu, Cameron Carter-Vickers dan Liam Scales diperkirakan menjadi pilihan di jantung pertahanan. Kieran Tierney juga berpeluang tampil di sisi kiri barisan belakang.

Celtic dipastikan tidak bisa diperkuat Mika Baur dan Alistair Johnston karena cedera. Colby Donovan berpeluang mengisi posisi bek kanan untuk menggantikan Johnston.

Di kubu tuan rumah, Torreense harus kehilangan Jorge Aguirre yang menjalani hukuman setelah menerima kartu merah saat menghadapi Ararat-Armenia pada pertandingan sebelumnya. Adama Baradji juga diperkirakan absen karena masalah cedera.

Musa Drammeh berpeluang menjadi ujung tombak menggantikan Aguirre. Penyerang tersebut mencetak gol saat Torreense menghadapi Benfica di ajang Piala Portugal, meskipun timnya harus menerima kekalahan 1-3.

Carlos Reina berpeluang mendukung Drammeh dari lini tengah. Torreense juga dapat mengandalkan pemain seperti João Marques, Alejandro Alfaro, dan Manu Pozo untuk membangun serangan.

Torreense sendiri memiliki modal dua kemenangan dari empat pertandingan Liga Europa. Namun, mereka datang ke laga ini setelah menelan dua kekalahan beruntun di berbagai kompetisi.

Untuk prediksi susunan pemain, Torreense berpeluang menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Olmeta sebagai penjaga gawang. Barisan belakang dapat diisi Mutombo, Diadie, Volnei, dan Vazquez. Marques serta Alfaro berpeluang mengisi sektor tengah, sementara Guerrero, Reina, dan Jean mendukung Drammeh di lini depan.

Celtic juga diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Johnstone berpeluang menjadi penjaga gawang, dengan Donovan, Carter-Vickers, Scales, dan Tierney di barisan pertahanan. McGregor serta Oxlade-Chamberlain dapat mengisi lini tengah, sedangkan Hassan, Nygren, dan Tounekti mendukung Duran sebagai penyerang tunggal.

Celtic memang masih memiliki pekerjaan rumah, terutama saat bermain tandang. Mereka tercatat kalah dalam tiga dari lima pertandingan tandang terakhir di berbagai kompetisi.

Meski begitu, kemenangan atas Besiktas dan dua hasil positif di kompetisi domestik memberikan modal penting bagi The Bhoys.

Pengalaman serta kualitas pemain juga membuat Celtic lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Torreense tetap berpeluang memberikan perlawanan, terlebih mereka sudah mengumpulkan poin lebih banyak di fase liga. Namun, efektivitas lini serang Celtic berpotensi menjadi pembeda.