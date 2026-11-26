JawaPos.com - Bournemouth akan menghadapi ujian dari tuan rumah Celta Vigo dalam lanjutan matchday kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Pertandingan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Abanca-Balaídos, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Bournemouth datang ke Spanyol dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Marco Rose tersebut sedang berada dalam tren positif setelah mencatatkan sembilan kemenangan beruntun di semua kompetisi. Catatan itu menjadi modal penting bagi The Cherries untuk melanjutkan hasil apik mereka di kompetisi Eropa.

Performa Bournemouth di fase liga juga terbilang impresif. Dari empat pertandingan yang sudah dimainkan, mereka berhasil mengumpulkan 12 poin dan menempati peringkat kedua klasemen sementara. Bournemouth menyapu bersih seluruh pertandingan dengan kemenangan.

Produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan utama Bournemouth. Mereka sudah mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua kali dalam empat pertandingan Liga Europa. Rata-rata 2,75 gol per laga memperlihatkan betapa efektifnya permainan menyerang yang diterapkan Marco Rose.

Bahkan, Bournemouth menjadi salah satu dari sedikit tim yang masih memiliki rekor sempurna di fase liga. Mereka mengalahkan Real Sociedad, Sturm Graz, AC Milan, dan Sparta Praha.

Situasi berbeda justru dialami Celta Vigo. Klub asal Spanyol tersebut masih kesulitan menemukan konsistensi dan kini berada di peringkat ke-27 dengan koleksi tiga poin. Dari empat pertandingan, Celta hanya mampu meraih satu kemenangan dan menelan tiga kekalahan.

Hasil pertandingan terakhir juga belum berpihak kepada tim asuhan Claudio Giráldez. Celta baru saja kalah 1-2 dari Real Madrid di kompetisi La Liga pada 21 November. Sebelumnya, mereka juga harus mengakui keunggulan Union Saint-Gilloise dengan skor yang sama ketika bermain di Balaídos.

Celta Vigo Punya Pekerjaan Rumah di Lini Pertahanan Menghadapi Bournemouth, Celta memiliki pekerjaan rumah untuk memperbaiki pertahanan. Mereka sudah kebobolan enam gol dalam empat pertandingan Liga Europa dan belum mampu mencatatkan clean sheet.

Selain itu, catatan tanpa kemenangan dalam lima pertemuan terakhir melawan klub Inggris menjadi tantangan tersendiri bagi tuan rumah. Celta juga baru memenangkan dua dari sembilan pertandingan kandang di semua kompetisi musim ini.

Dari sisi komposisi pemain, Celta dipastikan kehilangan Borja Iglesias dan Miguel Román karena cedera. Kondisi Carl Starfelt juga masih diragukan. Ferran Jutglà berpeluang menjadi pilihan di lini depan bersama Iago Aspas dan Williot Swedberg.

Sementara itu, Bournemouth harus kehilangan Alex Tóth, Julián Araujo, dan Juanlu Sánchez karena cedera. Namun, mereka mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya Alex Scott setelah pulih dari cedera.

Eli Junior Kroupi juga berpeluang masuk dalam skuad setelah sebelumnya kembali tersedia. Kehadirannya memberikan alternatif tambahan bagi Marco Rose untuk mengatur komposisi lini serang.

Bournemouth Incar Kemenangan Kelima Bournemouth diperkirakan mengandalkan kecepatan Rayan dan Marcus Tavernier dari sektor sayap. Keduanya bisa menjadi senjata penting untuk membongkar pertahanan Celta, terutama ketika tuan rumah mencoba bermain lebih menyerang.

Selain itu, Evanilson sedang berada dalam performa tajam. Penyerang asal Brasil tersebut telah mencetak delapan gol dalam sembilan penampilan terakhirnya di semua kompetisi.

Pertandingan ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda. Celta membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi dan menjaga peluang menembus 24 besar, sedangkan Bournemouth ingin mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Melihat performa, produktivitas gol, dan kestabilan permainan sejauh ini, Bournemouth memiliki modal lebih baik dibandingkan Celta Vigo. Namun, bermain di Balaídos tetap menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap remeh.

Dukungan suporter tuan rumah bisa membuat pertandingan berjalan lebih sulit bagi tim tamu. Meski demikian, Bournemouth tetap lebih layak diunggulkan untuk membawa pulang tiga poin.