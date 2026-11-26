JawaPos.com – Olympiakos akan menjamu AC Milan pada matchday kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Georgios Karaiskakis, Pireas, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi berbeda jika melihat perjalanan mereka di kompetisi Eropa musim ini. Olympiakos memiliki modal lebih meyakinkan, sedangkan Milan membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Tim asuhan Imanol Alguacil saat ini menempati peringkat keenam dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan. Mereka mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang tanpa pernah menelan kekalahan.

Catatan pertahanan menjadi salah satu kekuatan utama Olympiakos. Dari empat pertandingan yang sudah dimainkan, mereka baru kebobolan satu gol dan berhasil mencatatkan tiga clean sheet. Statistik tersebut memperlihatkan solidnya lini belakang tim asal Yunani tersebut sepanjang fase liga.

Selain performa di Eropa, Olympiakos juga sedang berada dalam tren positif di kompetisi domestik. Mereka meraih hasil imbang 0-0 melawan Rennes pada pertandingan Eropa terakhir, setelah sebelumnya mencatatkan rangkaian kemenangan di berbagai kompetisi.

Kemenangan 6-2 atas Iraklis pada akhir pekan lalu semakin menambah kepercayaan diri para pemain. Hasil tersebut membuat Olympiakos tetap berada di papan atas klasemen Liga Yunani.

Milan Berjuang Bangkit di Eropa Di sisi lain, AC Milan justru menghadapi situasi yang cukup sulit. Rossoneri baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan Liga Europa dan berada di peringkat ke-28 klasemen sementara. Mereka mencatatkan satu kemenangan serta tiga kekalahan.

Hasil tersebut membuat Milan membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Meski demikian, pasukan Rúben Amorim memiliki modal positif dari kompetisi domestik setelah meraih kemenangan besar 5-1 atas Frosinone.

Kemenangan tersebut melanjutkan tren positif Milan di Serie A. Sebelumnya, mereka juga berhasil mengalahkan Genoa dan Inter Milan. Tiga kemenangan beruntun itu bisa menjadi suntikan motivasi sebelum menghadapi Olympiakos.

Namun, persoalan konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah, terutama ketika tampil di kompetisi Eropa. Milan sudah kebobolan tujuh gol dalam empat pertandingan, sebuah catatan yang cukup mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan pertahanan Olympiakos.

Kondisi Skuad Kedua Tim Kondisi skuad juga menjadi perhatian bagi kedua pelatih. Olympiakos dipastikan kehilangan sejumlah pemain, termasuk Ayoub El-Kaabi, Yusuf Yazici, Santiago Hezze, Gustavo Puerta, dan Chiquinho karena cedera.

Absennya beberapa pemain tersebut membuat Imanol Alguacil harus menyiapkan alternatif di sejumlah posisi. Meski begitu, Olympiakos masih memiliki kekuatan untuk mengandalkan permainan kolektif dan dukungan suporter di kandang sendiri.

Sementara itu, AC Milan juga tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Luka Modric, Davide Bartesaghi, dan Francesco Camarda masuk daftar pemain yang tidak tersedia. Namun, Fikayo Tomori sudah kembali dan dapat menjadi pilihan di lini pertahanan.

Dari sisi permainan, Olympiakos diperkirakan tidak akan terburu-buru mengambil risiko. Dengan pertahanan yang cukup solid dan dukungan suporter di Stadion Karaiskakis, tuan rumah berpeluang mengandalkan serangan cepat untuk memanfaatkan celah di lini belakang Milan.

Sebaliknya, Milan kemungkinan tampil lebih agresif karena membutuhkan kemenangan. Adrien Rabiot dan rekan-rekannya harus mampu mengontrol permainan sekaligus menjaga keseimbangan ketika kehilangan bola.

Jika terlalu banyak meninggalkan ruang di lini pertahanan, Olympiakos bisa memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan serangan balik. Karena itu, Milan harus berhati-hati ketika membangun serangan.

Rekor Pertemuan Masih Berpihak kepada Milan Rekor pertemuan kedua tim juga menarik untuk diperhatikan. Dari empat pertandingan resmi sebelumnya di kompetisi Eropa, AC Milan memiliki catatan lebih baik dengan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Pertemuan terakhir pada Desember 2018 berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk Olympiakos. Namun, Milan juga pernah mengalahkan wakil Yunani tersebut dengan skor yang sama pada pertemuan pertama di San Siro.

Melihat performa terkini, posisi klasemen, serta catatan pertahanan kedua tim, Olympiakos memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan kemenangan. Keuntungan bermain di kandang juga bisa menjadi faktor pembeda, meskipun Milan tetap memiliki kualitas untuk memberikan perlawanan.